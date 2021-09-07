https://ria.ru/20210907/napadki-1749005003.html
В РПЦ заявили об "общем почерке" антицерковных акций в Черногории и Украине
В РПЦ заявили об "общем почерке" антицерковных акций в Черногории и Украине - РИА Новости, 07.09.2021
В РПЦ заявили об "общем почерке" антицерковных акций в Черногории и Украине
РПЦ пристально следит за событиями в Черногории и молится за своих единоверцев из Сербской православной церкви (СПЦ), сказал РИА Новости заместитель... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T13:08
2021-09-07T13:08
2021-09-07T14:16
религия
черногория
мило джуканович
игорь якимчук
здравко кривокапич
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. РПЦ пристально следит за событиями в Черногории и молится за своих единоверцев из Сербской православной церкви (СПЦ), сказал РИА Новости заместитель председателя Отдела внешних связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.В Цетине 4 и 5 сентября прошли столкновения силовиков и противников интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия и визита патриарха Сербского Порфирия. Вице-премьер Дритан Абазович опубликовал видеозапись, на которой бывший директор полиции страны участвует в препирательствах и столкновениях с сотрудниками МВД. Его задержали утром в воскресенье по подозрению в "нападении на лицо при исполнении служебных обязанностей". Премьер Черногории Здравко Кривокапич назвал произошедшее попыткой теракта. Организаторами, по его словам, являются руководство Демократической партии социалистов в сотрудничестве с преступными группами.Балашов сравнил ситуацию в Черногории и происходящее на Украине, где раскольники пытаются захватить храмы."Очень важна для нас взаимная поддержка верующих канонических православных церквей, их солидарность в противостоянии политизированным расколам, возникающим, как правило, на националистической почве", - сказал РИА Новости Балашов.Представитель РПЦ отметил, что одни и те же внешние силы хотят ослабить православное единство в разных частях мира.По его мнению, за протестами стоят политические силы, проигравшие на прошлых парламентских выборах из-за антицерковной позиции. "Все мы помним массовые крестные ходы, литии, <...> когда множество верующих заявили: "Не отдадим святыни", - подчеркнул протоиерей.В конце 2019 года черногорский парламент под руководством пропрезидентской Демократической партии социалистов принял закон о свободе вероисповедания и положении религиозных общин, позволяющий передавать храмы и монастыри в собственность государства. Против него по всей стране несколько месяцев проводились массовые молебны и крестные ходы. Движение "Не отдадим святыни" объединило оппозицию и привело к первому за более чем 30 лет поражению партии президента Мило Джукановича на выборах.Ранее секретарь ОВЦС протоиерей Игорь Якимчук заявил РИА Новости, что Русская церковь всегда была и остается на стороне Сербской, и будет всячески поддерживать каноническое православие на земле Черногории.
https://radiosputnik.ria.ru/20210905/besporyadki-1748764202.html
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черногория, мило джуканович, игорь якимчук, здравко кривокапич
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.
РПЦ пристально следит за событиями в Черногории и молится за своих единоверцев из Сербской православной церкви (СПЦ), сказал РИА Новости заместитель председателя Отдела внешних связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов
.
В Цетине 4 и 5 сентября прошли столкновения силовиков и противников интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия и визита патриарха Сербского Порфирия. Вице-премьер Дритан Абазович опубликовал видеозапись, на которой бывший директор полиции страны участвует в препирательствах и столкновениях с сотрудниками МВД. Его задержали утром в воскресенье по подозрению в "нападении на лицо при исполнении служебных обязанностей". Премьер Черногории Здравко Кривокапич
назвал произошедшее попыткой теракта. Организаторами, по его словам, являются руководство Демократической партии социалистов в сотрудничестве с преступными группами.
Балашов сравнил ситуацию в Черногории и происходящее на Украине, где раскольники пытаются захватить храмы.
"Очень важна для нас взаимная поддержка верующих канонических православных церквей, их солидарность в противостоянии политизированным расколам, возникающим, как правило, на националистической почве", - сказал РИА Новости Балашов.
Представитель РПЦ отметил, что одни и те же внешние силы хотят ослабить православное единство в разных частях мира.
По его мнению, за протестами стоят политические силы, проигравшие на прошлых парламентских выборах из-за антицерковной позиции. "Все мы помним массовые крестные ходы, литии, <...> когда множество верующих заявили: "Не отдадим святыни", - подчеркнул протоиерей.
В конце 2019 года черногорский парламент под руководством пропрезидентской Демократической партии социалистов принял закон о свободе вероисповедания и положении религиозных общин, позволяющий передавать храмы и монастыри в собственность государства. Против него по всей стране несколько месяцев проводились массовые молебны и крестные ходы. Движение "Не отдадим святыни" объединило оппозицию и привело к первому за более чем 30 лет поражению партии президента Мило Джукановича на выборах.
Ранее секретарь ОВЦС протоиерей Игорь Якимчук
заявил РИА Новости, что Русская церковь всегда была и остается на стороне Сербской, и будет всячески поддерживать каноническое православие на земле Черногории
.