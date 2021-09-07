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СК завершил расследование дела о нападении на полицейских под Новосибирском

СК завершил расследование дела о нападении на полицейских под Новосибирском - РИА Новости, 07.09.2021

СК завершил расследование дела о нападении на полицейских под Новосибирском

Следственный комитет России на своем сайте сообщил о завершении расследования уголовного дела о нападении на полицейских в Новосибирской области. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T10:32

2021-09-07T10:32

2021-09-07T10:38

новосибирская область

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

новосибирск

александр бастрыкин

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Следственный комитет России на своем сайте сообщил о завершении расследования уголовного дела о нападении на полицейских в Новосибирской области.В конце мая на автодороге "Сибирь" два сотрудника ГИБДД попытались остановить тонированную Toyota, но водитель проигнорировал требование и поехал дальше. В итоге машину остановили в районе рабочего поселка Мошково. В салоне были три азербайджанца – одного из них полицейские попросили пройти в служебное авто для установления личности. Тот отказался, после чего, по данным СК РФ, стражи закона стали "сопровождать мужчину под руки", а он, "препятствуя действиям сотрудников, вырывался и напал на них".За него вступились его друзья из машины, и во время задержания одного из них инспектор ДПС, по данным местных следователей, случайно выстрелил тому в голову. Через два дня 19-летний Векил Абдуллаев скончался в больнице. Полицейский был заключен в СИЗО, возбуждено уголовное дело о превышении им полномочий.История получила большой резонанс, и после вмешательства главы СК РФ Александра Бастрыкина в начале июня Центральный районный суд Новосибирска арестовал подозреваемых в "применении силы" в отношении полицейских, а упомянутого сотрудника ДПС отпустили на свободу."Завершено расследование уголовного дела в отношении Илькина Исмаилова, Руслана Курбанова и Турала Курбанова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений... "применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти; разбой"... Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей его передачи в суд", - говорится в сообщении.По данным следствия, в мае 2021 года сотрудники ДПС преследовали автомобиль, водитель которого не остановился после требования. Отмечается, что Руслан Курбанов и Илькин Исмаилов были в автомобиле в качестве пассажиров. Как рассказали в СК, после остановки в районе поселка Мошково Курбанов отказался предъявить документы, удостоверяющие его личность, а затем совместно с Исмаиловым стали оскорблять полицейских и избивать их.Подчеркивается, что после публикации в СМИ видео с места происшествия Курбанова опоздали по другому уголовному делу о нападении, оно было передано в Следственный комитет. Установлено, что в октябре 2020 года в Новосибирске Курбанов в ответ на замечание прохожего из-за неправильной парковки вместе с братом Туралом избили мужчину, а также, угрожая убийством, потребовали деньги.

https://ria.ru/20210907/birobidzhan-1748960534.html

https://ria.ru/20210906/vzyatka-1748801818.html

новосибирская область

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новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, новосибирск, александр бастрыкин, россия