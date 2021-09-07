Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210907/napadenie-1748973797.html
СК завершил расследование дела о нападении на полицейских под Новосибирском
СК завершил расследование дела о нападении на полицейских под Новосибирском - РИА Новости, 07.09.2021
СК завершил расследование дела о нападении на полицейских под Новосибирском
Следственный комитет России на своем сайте сообщил о завершении расследования уголовного дела о нападении на полицейских в Новосибирской области. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T10:32
2021-09-07T10:38
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
новосибирск
александр бастрыкин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Следственный комитет России на своем сайте сообщил о завершении расследования уголовного дела о нападении на полицейских в Новосибирской области.В конце мая на автодороге "Сибирь" два сотрудника ГИБДД попытались остановить тонированную Toyota, но водитель проигнорировал требование и поехал дальше. В итоге машину остановили в районе рабочего поселка Мошково. В салоне были три азербайджанца – одного из них полицейские попросили пройти в служебное авто для установления личности. Тот отказался, после чего, по данным СК РФ, стражи закона стали "сопровождать мужчину под руки", а он, "препятствуя действиям сотрудников, вырывался и напал на них".За него вступились его друзья из машины, и во время задержания одного из них инспектор ДПС, по данным местных следователей, случайно выстрелил тому в голову. Через два дня 19-летний Векил Абдуллаев скончался в больнице. Полицейский был заключен в СИЗО, возбуждено уголовное дело о превышении им полномочий.История получила большой резонанс, и после вмешательства главы СК РФ Александра Бастрыкина в начале июня Центральный районный суд Новосибирска арестовал подозреваемых в "применении силы" в отношении полицейских, а упомянутого сотрудника ДПС отпустили на свободу."Завершено расследование уголовного дела в отношении Илькина Исмаилова, Руслана Курбанова и Турала Курбанова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений... "применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти; разбой"... Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей его передачи в суд", - говорится в сообщении.По данным следствия, в мае 2021 года сотрудники ДПС преследовали автомобиль, водитель которого не остановился после требования. Отмечается, что Руслан Курбанов и Илькин Исмаилов были в автомобиле в качестве пассажиров. Как рассказали в СК, после остановки в районе поселка Мошково Курбанов отказался предъявить документы, удостоверяющие его личность, а затем совместно с Исмаиловым стали оскорблять полицейских и избивать их.Подчеркивается, что после публикации в СМИ видео с места происшествия Курбанова опоздали по другому уголовному делу о нападении, оно было передано в Следственный комитет. Установлено, что в октябре 2020 года в Новосибирске Курбанов в ответ на замечание прохожего из-за неправильной парковки вместе с братом Туралом избили мужчину, а также, угрожая убийством, потребовали деньги.
https://ria.ru/20210907/birobidzhan-1748960534.html
https://ria.ru/20210906/vzyatka-1748801818.html
новосибирская область
новосибирск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2e50b50bcc72ef5b847b6cb0e87a46b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, новосибирск, александр бастрыкин, россия
10:32 07.09.2021 (обновлено: 10:38 07.09.2021)
 
СК завершил расследование дела о нападении на полицейских под Новосибирском

СК завершил расследование уголовного дела о нападении на полицейских под Новосибирском

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Следственный комитет России на своем сайте сообщил о завершении расследования уголовного дела о нападении на полицейских в Новосибирской области.
В конце мая на автодороге "Сибирь" два сотрудника ГИБДД попытались остановить тонированную Toyota, но водитель проигнорировал требование и поехал дальше. В итоге машину остановили в районе рабочего поселка Мошково. В салоне были три азербайджанца – одного из них полицейские попросили пройти в служебное авто для установления личности. Тот отказался, после чего, по данным СК РФ, стражи закона стали "сопровождать мужчину под руки", а он, "препятствуя действиям сотрудников, вырывался и напал на них".
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
08:27
Водитель в Биробиджане, "прокативший" полицейского на капоте, получил срок
За него вступились его друзья из машины, и во время задержания одного из них инспектор ДПС, по данным местных следователей, случайно выстрелил тому в голову. Через два дня 19-летний Векил Абдуллаев скончался в больнице. Полицейский был заключен в СИЗО, возбуждено уголовное дело о превышении им полномочий.
История получила большой резонанс, и после вмешательства главы СК РФ Александра Бастрыкина в начале июня Центральный районный суд Новосибирска арестовал подозреваемых в "применении силы" в отношении полицейских, а упомянутого сотрудника ДПС отпустили на свободу.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении Илькина Исмаилова, Руслана Курбанова и Турала Курбанова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений... "применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти; разбой"... Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей его передачи в суд", - говорится в сообщении.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
Вчера, 01:11
Источник: ростовского полицейского задержали за взятку в миллион рублей
По данным следствия, в мае 2021 года сотрудники ДПС преследовали автомобиль, водитель которого не остановился после требования. Отмечается, что Руслан Курбанов и Илькин Исмаилов были в автомобиле в качестве пассажиров. Как рассказали в СК, после остановки в районе поселка Мошково Курбанов отказался предъявить документы, удостоверяющие его личность, а затем совместно с Исмаиловым стали оскорблять полицейских и избивать их.
Подчеркивается, что после публикации в СМИ видео с места происшествия Курбанова опоздали по другому уголовному делу о нападении, оно было передано в Следственный комитет. Установлено, что в октябре 2020 года в Новосибирске Курбанов в ответ на замечание прохожего из-за неправильной парковки вместе с братом Туралом избили мужчину, а также, угрожая убийством, потребовали деньги.
 
Новосибирская областьСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияНовосибирскАлександр БастрыкинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:17В США один человек погиб при стрельбе у клуба
14:15Талибы избили женщин на митинге, сообщил источник 0:03
14:14Стендапер Мирзализаде обжаловал нежелательность пребывания в России
14:11В Кремле рассказали, что для Путина главное в выборах
14:07На Алтае осудили бабушку и внучек за лжеобвинение деда в домогательствах
14:04Путин 9 сентября проведет заседание оргкомитета "Победа"
14:01Горизбирком Петербурга не удовлетворил жалобу на кандидатов-двойников
13:57Дерипаска предрек миру еще две тяжелых волны коронавируса
13:57В Госдуме обсудят идею об электронных браслетах для педофилов
13:51Пугачева выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Краснова
13:47Проценко призвал всех врачей научиться оказывать помощь при COVID-19
13:46СМИ: в Кабуле журналисты пострадали во время освещения акций протеста
13:42В Подмосковье проверят видео с пострадавшей в лифте девушкой
13:38Тюменца задержали спустя 19 лет за изнасилование и убийство женщины
13:33Шойгу мог обсудить с Путиным идею о новых городах в Сибири, заявил Песков
13:32В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
13:32СК показал видео с места убийства девочек в Кузбассе
13:30Юрист уточнила, на каких родственников пенсионеры могут получать выплаты
13:30В Казани после посещения кафе госпитализировали 12 человек
13:30Суд продлил арест блогеру Хованскому
Лента новостейМолния