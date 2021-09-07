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Минфин рассказал, на что пойдут полученные от МВФ 18 миллиардов долларов
Минфин рассказал, на что пойдут полученные от МВФ 18 миллиардов долларов - РИА Новости, 07.09.2021
Минфин рассказал, на что пойдут полученные от МВФ 18 миллиардов долларов
Полученные от МВФ 18 миллиардов долларов станут частью государственных международных резервов, сообщил замминистра финансов Тимур Максимов в эфире телеканала... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T21:25
2021-09-07T22:39
экономика
мвф
россия
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Полученные от МВФ 18 миллиардов долларов станут частью государственных международных резервов, сообщил замминистра финансов Тимур Максимов в эфире телеканала "Россия 24".В конце августа вступило в силу решение МВФ о распределении специальных прав заимствования между странами-членами пропорционально их квотам в фонде на общую сумму 650 миллиардов долларов.Как подчеркивал представитель фонда Джерри Райс, это крупнейший выпуск в истории МВФ, направленный на помощь в преодолении кризиса из-за пандемии COVID-19.Международные резервы России — это высоколиквидные иностранные активы. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.
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экономика, мвф, россия
21:25 07.09.2021 (обновлено: 22:39 07.09.2021)
 
Минфин рассказал, на что пойдут полученные от МВФ 18 миллиардов долларов

Замглавы Минфина Максимов: полученные от МВФ 18 миллиардов долларов пойдут в резервы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Полученные от МВФ 18 миллиардов долларов станут частью государственных международных резервов, сообщил замминистра финансов Тимур Максимов в эфире телеканала "Россия 24".

"Сам актив, специальные права заимствования (SDR), ограниченный в своей ликвидности, — это как некий резервный актив, который может использоваться, когда у страны какие-то проблемы с долгом или платежным балансом. Но, как вы знаете, у Российской Федерации таких проблем нет, поэтому для нас этот актив большой роли не сыграет", — добавил чиновник.

В конце августа вступило в силу решение МВФ о распределении специальных прав заимствования между странами-членами пропорционально их квотам в фонде на общую сумму 650 миллиардов долларов.
Как подчеркивал представитель фонда Джерри Райс, это крупнейший выпуск в истории МВФ, направленный на помощь в преодолении кризиса из-за пандемии COVID-19.
Международные резервы России — это высоколиквидные иностранные активы. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.
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