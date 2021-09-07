https://ria.ru/20210907/mvf-1749084374.html

Минфин рассказал, на что пойдут полученные от МВФ 18 миллиардов долларов

Минфин рассказал, на что пойдут полученные от МВФ 18 миллиардов долларов - РИА Новости, 07.09.2021

Минфин рассказал, на что пойдут полученные от МВФ 18 миллиардов долларов

Полученные от МВФ 18 миллиардов долларов станут частью государственных международных резервов, сообщил замминистра финансов Тимур Максимов в эфире телеканала... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T21:25

2021-09-07T21:25

2021-09-07T22:39

экономика

мвф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568839072_78:408:2993:2048_1920x0_80_0_0_81d0cddac8a29a180f7d3a2433018c56.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Полученные от МВФ 18 миллиардов долларов станут частью государственных международных резервов, сообщил замминистра финансов Тимур Максимов в эфире телеканала "Россия 24".В конце августа вступило в силу решение МВФ о распределении специальных прав заимствования между странами-членами пропорционально их квотам в фонде на общую сумму 650 миллиардов долларов.Как подчеркивал представитель фонда Джерри Райс, это крупнейший выпуск в истории МВФ, направленный на помощь в преодолении кризиса из-за пандемии COVID-19.Международные резервы России — это высоколиквидные иностранные активы. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

https://ria.ru/20210823/mvf-1746934115.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, мвф, россия