21:25 07.09.2021 (обновлено: 22:39 07.09.2021)
Минфин рассказал, на что пойдут полученные от МВФ 18 миллиардов долларов
Замглавы Минфина Максимов: полученные от МВФ 18 миллиардов долларов пойдут в резервы
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Полученные от МВФ 18 миллиардов долларов станут частью государственных международных резервов, сообщил замминистра финансов Тимур Максимов в эфире телеканала "Россия 24".
"Сам актив, специальные права заимствования (SDR), ограниченный в своей ликвидности, — это как некий резервный актив, который может использоваться, когда у страны какие-то проблемы с долгом или платежным балансом. Но, как вы знаете, у Российской Федерации таких проблем нет, поэтому для нас этот актив большой роли не сыграет", — добавил чиновник.
В конце августа вступило в силу решение МВФ о распределении специальных прав заимствования между странами-членами пропорционально их квотам в фонде на общую сумму 650 миллиардов долларов.
Как подчеркивал представитель фонда Джерри Райс, это крупнейший выпуск в истории МВФ, направленный на помощь в преодолении кризиса из-за пандемии COVID-19.
Международные резервы России — это высоколиквидные иностранные активы. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.