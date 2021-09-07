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В Мурманске перевернулся катер с пятью пассажирами
В Мурманске перевернулся катер с пятью пассажирами - РИА Новости, 07.09.2021
В Мурманске перевернулся катер с пятью пассажирами
Катер, на борту которого находились пять человек, перевернулся в бухте Долгая Щель в Мурманской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T22:41
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мурманская область
происшествия
россия
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Катер, на борту которого находились пять человек, перевернулся в бухте Долгая Щель в Мурманской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, около 10:00 из поселка Лиинахамари судно с капитаном и четырьмя пассажирами вышло для рыбалки в бухту. Около 18:15 катер обнаружили перевернувшимся сотрудники пограничной службы.Информацию о ЧП подтвердили в региональном ГУ МЧС. На место происшествия направили спасателей, в поисках участвует вертолет Ми-8.Как уточнил собеседник агентства в экстренных службах, по предварительным данным, одного человека нашли, его перевозят в Мурманск. Еще один погиб. Поиски остальных продолжаются.В свою очередь, старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК Елена Марковская заявила, что найти пока удалось только одного находившегося на катере. О том, был человек обнаружен живым или мертвым, о его состоянии не сообщается.
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мурманская область, происшествия, россия
22:41 07.09.2021 (обновлено: 23:41 07.09.2021)
 
В Мурманске перевернулся катер с пятью пассажирами

В Мурманске перевернулся катер, на борту которого находились пять человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Катер, на борту которого находились пять человек, перевернулся в бухте Долгая Щель в Мурманской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, около 10:00 из поселка Лиинахамари судно с капитаном и четырьмя пассажирами вышло для рыбалки в бухту. Около 18:15 катер обнаружили перевернувшимся сотрудники пограничной службы.
Информацию о ЧП подтвердили в региональном ГУ МЧС. На место происшествия направили спасателей, в поисках участвует вертолет Ми-8.
Как уточнил собеседник агентства в экстренных службах, по предварительным данным, одного человека нашли, его перевозят в Мурманск. Еще один погиб. Поиски остальных продолжаются.
В свою очередь, старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК Елена Марковская заявила, что найти пока удалось только одного находившегося на катере. О том, был человек обнаружен живым или мертвым, о его состоянии не сообщается.
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