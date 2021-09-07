https://ria.ru/20210907/murmansk-1749087761.html

В Мурманске перевернулся катер с пятью пассажирами

В Мурманске перевернулся катер с пятью пассажирами - РИА Новости, 07.09.2021

В Мурманске перевернулся катер с пятью пассажирами

Катер, на борту которого находились пять человек, перевернулся в бухте Долгая Щель в Мурманской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T22:41

2021-09-07T22:41

2021-09-07T23:41

мурманская область

происшествия

россия

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Катер, на борту которого находились пять человек, перевернулся в бухте Долгая Щель в Мурманской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, около 10:00 из поселка Лиинахамари судно с капитаном и четырьмя пассажирами вышло для рыбалки в бухту. Около 18:15 катер обнаружили перевернувшимся сотрудники пограничной службы.Информацию о ЧП подтвердили в региональном ГУ МЧС. На место происшествия направили спасателей, в поисках участвует вертолет Ми-8.Как уточнил собеседник агентства в экстренных службах, по предварительным данным, одного человека нашли, его перевозят в Мурманск. Еще один погиб. Поиски остальных продолжаются.В свою очередь, старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК Елена Марковская заявила, что найти пока удалось только одного находившегося на катере. О том, был человек обнаружен живым или мертвым, о его состоянии не сообщается.

https://ria.ru/20210221/avarii-1598495572.html

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мурманская область, происшествия, россия