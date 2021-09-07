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В Москве в День города проезд по МЦК будет бесплатным
В Москве в День города проезд по МЦК будет бесплатным - РИА Новости, 07.09.2021
В Москве в День города проезд по МЦК будет бесплатным
В День города, 11 сентября, проезд по Московскому центральному кольцу для всех пассажиров будет бесплатным, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T12:29
2021-09-07T12:29
2021-09-07T13:18
общество
москва
сергей собянин
день города москвы
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В День города, 11 сентября, проезд по Московскому центральному кольцу для всех пассажиров будет бесплатным, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."В День города, 11 сентября, проезд по МЦК для всех пассажиров будет бесплатным. Так вместе с РЖД мы решили отметить пятилетие Московского центрального кольца. Ежедневно в будни им пользуются более полумиллиона человек", - говорится в сообщении в Twitter Собянина.
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общество, москва, сергей собянин, день города москвы, московское центральное кольцо (мцк)
12:29 07.09.2021 (обновлено: 13:18 07.09.2021)
В Москве в День города проезд по МЦК будет бесплатным
Мэр Москвы Собянин: проезд по МЦК будет бесплатным в День города 11 сентября