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В центре Москвы мотоциклист сбил подростка на самокате
В центре Москвы мотоциклист сбил подростка на самокате - РИА Новости, 07.09.2021
В центре Москвы мотоциклист сбил подростка на самокате
Мотоциклист сбил подростка на самокате, ехавшего по нерегулируемому пешеходному переходу на Комсомольском проспекте в Москве, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T19:45
2021-09-07T19:45
2021-09-07T20:27
происшествия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мотоциклист сбил подростка на самокате, ехавшего по нерегулируемому пешеходному переходу на Комсомольском проспекте в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале."На Комсомольском проспекте в районе дома 30 мотоциклист на нерегулируемом пешеходном переходе сбил подростка, который переезжал дорогу по переходу на самокате. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.В свою очередь, ГАИ Москвы в своем Telegram-канале сообщает, что водитель мотоцикла "Сузуки" наехал на восьмилетнюю девочку, пересекавшую пешеходный переход на самокате."Девочку госпитализировали с предварительным диагнозом - "ушиб ноги". Сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку по данному факту", - подчеркивается в сообщении.
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происшествия, москва, россия
19:45 07.09.2021 (обновлено: 20:27 07.09.2021)
В центре Москвы мотоциклист сбил подростка на самокате
В центре Москвы мотоциклист сбил подростка на самокате, ехавшего по пешеходному переходу