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В центре Москвы мотоциклист сбил подростка на самокате

В центре Москвы мотоциклист сбил подростка на самокате - РИА Новости, 07.09.2021

В центре Москвы мотоциклист сбил подростка на самокате

Мотоциклист сбил подростка на самокате, ехавшего по нерегулируемому пешеходному переходу на Комсомольском проспекте в Москве, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T19:45

2021-09-07T19:45

2021-09-07T20:27

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мотоциклист сбил подростка на самокате, ехавшего по нерегулируемому пешеходному переходу на Комсомольском проспекте в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале."На Комсомольском проспекте в районе дома 30 мотоциклист на нерегулируемом пешеходном переходе сбил подростка, который переезжал дорогу по переходу на самокате. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.В свою очередь, ГАИ Москвы в своем Telegram-канале сообщает, что водитель мотоцикла "Сузуки" наехал на восьмилетнюю девочку, пересекавшую пешеходный переход на самокате."Девочку госпитализировали с предварительным диагнозом - "ушиб ноги". Сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку по данному факту", - подчеркивается в сообщении.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, россия