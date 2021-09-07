https://ria.ru/20210907/moskva-1748968371.html

В Москве двое детей пострадали в ДТП на МКАД

В Москве двое детей пострадали в ДТП на МКАД - РИА Новости, 07.09.2021

В Москве двое детей пострадали в ДТП на МКАД

Двое детей пострадали в результате аварии с участием двух автомобилей на Московской кольцевой автодороге, водитель одной из машин находится в коме, сообщает... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T09:55

2021-09-07T09:55

2021-09-07T09:55

происшествия

москва

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Двое детей пострадали в результате аварии с участием двух автомобилей на Московской кольцевой автодороге, водитель одной из машин находится в коме, сообщает Госавтоинспекция Москвы.Отмечается, что автомобили столкнулись на внутренней стороне 68-го километра МКАД."Предварительно, в результате ДТП пострадали двое детей-пассажиров девяти и 14 лет, которые находились в автомобиле "Ниссан". Один из них в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.По предварительным данным ведомства, водитель другого автомобиля не справился с управлением из-за сердечного приступа. Его госпитализировали, он находится в состоянии комы.

https://ria.ru/20210904/dtp-1748699143.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва