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В Москве двое детей пострадали в ДТП на МКАД
В Москве двое детей пострадали в ДТП на МКАД - РИА Новости, 07.09.2021
В Москве двое детей пострадали в ДТП на МКАД
Двое детей пострадали в результате аварии с участием двух автомобилей на Московской кольцевой автодороге, водитель одной из машин находится в коме, сообщает... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T09:55
2021-09-07T09:55
происшествия
москва
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Двое детей пострадали в результате аварии с участием двух автомобилей на Московской кольцевой автодороге, водитель одной из машин находится в коме, сообщает Госавтоинспекция Москвы.Отмечается, что автомобили столкнулись на внутренней стороне 68-го километра МКАД."Предварительно, в результате ДТП пострадали двое детей-пассажиров девяти и 14 лет, которые находились в автомобиле "Ниссан". Один из них в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.По предварительным данным ведомства, водитель другого автомобиля не справился с управлением из-за сердечного приступа. Его госпитализировали, он находится в состоянии комы.
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происшествия, москва
09:55 07.09.2021
 
В Москве двое детей пострадали в ДТП на МКАД

В Москве двое детей пострадали в ДТП с участием двух автомобилей на 68-ом километре МКАД

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Двое детей пострадали в результате аварии с участием двух автомобилей на Московской кольцевой автодороге, водитель одной из машин находится в коме, сообщает Госавтоинспекция Москвы.
Отмечается, что автомобили столкнулись на внутренней стороне 68-го километра МКАД.
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"Предварительно, в результате ДТП пострадали двое детей-пассажиров девяти и 14 лет, которые находились в автомобиле "Ниссан". Один из них в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По предварительным данным ведомства, водитель другого автомобиля не справился с управлением из-за сердечного приступа. Его госпитализировали, он находится в состоянии комы.
 
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