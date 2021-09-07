https://ria.ru/20210907/moskva-1748968371.html
В Москве двое детей пострадали в ДТП на МКАД
В Москве двое детей пострадали в ДТП на МКАД - РИА Новости, 07.09.2021
В Москве двое детей пострадали в ДТП на МКАД
Двое детей пострадали в результате аварии с участием двух автомобилей на Московской кольцевой автодороге, водитель одной из машин находится в коме, сообщает... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T09:55
2021-09-07T09:55
2021-09-07T09:55
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_0:100:1936:1189_1920x0_80_0_0_ae290d661aa0ff9161ca5c4e24464097.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Двое детей пострадали в результате аварии с участием двух автомобилей на Московской кольцевой автодороге, водитель одной из машин находится в коме, сообщает Госавтоинспекция Москвы.Отмечается, что автомобили столкнулись на внутренней стороне 68-го километра МКАД."Предварительно, в результате ДТП пострадали двое детей-пассажиров девяти и 14 лет, которые находились в автомобиле "Ниссан". Один из них в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.По предварительным данным ведомства, водитель другого автомобиля не справился с управлением из-за сердечного приступа. Его госпитализировали, он находится в состоянии комы.
https://ria.ru/20210904/dtp-1748699143.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_110:0:1827:1288_1920x0_80_0_0_8a65df2d0acc24694c9ef15df1e8c5af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве двое детей пострадали в ДТП на МКАД
В Москве двое детей пострадали в ДТП с участием двух автомобилей на 68-ом километре МКАД