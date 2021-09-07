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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210907/mogila-1749025191.html
В Панджшере обвинили талибов в осквернении могилы Ахмада Шаха Масуда
В Панджшере обвинили талибов в осквернении могилы Ахмада Шаха Масуда - РИА Новости, 07.09.2021
В Панджшере обвинили талибов в осквернении могилы Ахмада Шаха Масуда
Бывший глава новостной службы телеканала 1TV News Хамид Хайдер сообщил, что члены движения "Талибан"* осквернили могилу лидера Северного альянса Ахмада Шаха... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T14:37
2021-09-07T16:47
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
ахмад масуд
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КАБУЛ, 7 сен — РИА Новости. Бывший глава новостной службы телеканала 1TV News Хамид Хайдер сообщил, что члены движения "Талибан"* осквернили могилу лидера Северного альянса Ахмада Шаха Масуда в провинции Панджшер.Журналист также опубликовал в Twitter фото поврежденного захоронения.Официальные лица пока не ответили на запрос РИА Новости по этому поводу.В августе на фоне вывода из республики американского контингента "Талибан"* захватил все крупные города и погранпереходы и объявил окончание двадцатилетней войны.В понедельник, 6 сентября, движение заявило, что Панджшер последним из 34 афганских регионов перешел под их контроль, но провинция опровергла это сообщение.Ахмад Шах Масуд возглавлял антиталибские силы в Афганистане до 2001 года, когда был убит террористами. Сейчас его сын командует сопротивлением в Панджшере*Террористическая организация, запрещенная в России.
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7 495 645-6601
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Схватка за Панджшер: как талибы воюют с отрядами сопротивления
Во время блицкрига по Афганистану боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) не смогли захватить провинцию Панджшер. После того, как они вошли в Кабул, этот регион превратился в форпост оппозиции — в Панджшерской долине объединились моджахеды Национального фронта сопротивления Ахмада Масуда, бывший вице-президент Амрулла Салех, а также подразделения афганской армии и спецназа. Смотрите в инфографике Ria.ru, как развивается противостояние.
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в мире, талибан, афганистан, ахмад масуд, видео
В Панджшере обвинили талибов в осквернении могилы Ахмада Шаха Масуда
КАБУЛ, 7 сен — РИА Новости. Бывший глава новостной службы телеканала 1TV News Хамид Хайдер сообщил, что члены движения "Талибан"* осквернили могилу лидера Северного альянса Ахмада Шаха Масуда в провинции Панджшер.
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14:37 07.09.2021 (обновлено: 16:47 07.09.2021)
 
В Панджшере обвинили талибов в осквернении могилы Ахмада Шаха Масуда

Хамид Хайдер: талибы осквернили могилу Панджшерского Льва Ахмада Шаха Масуда

© AP Photo / Jalaluddin SekandarСилы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер
Силы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
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КАБУЛ, 7 сен — РИА Новости. Бывший глава новостной службы телеканала 1TV News Хамид Хайдер сообщил, что члены движения "Талибан"* осквернили могилу лидера Северного альянса Ахмада Шаха Масуда в провинции Панджшер.
Журналист также опубликовал в Twitter фото поврежденного захоронения.
Официальные лица пока не ответили на запрос РИА Новости по этому поводу.
В августе на фоне вывода из республики американского контингента "Талибан"* захватил все крупные города и погранпереходы и объявил окончание двадцатилетней войны.
В понедельник, 6 сентября, движение заявило, что Панджшер последним из 34 афганских регионов перешел под их контроль, но провинция опровергла это сообщение.
Ахмад Шах Масуд возглавлял антиталибские силы в Афганистане до 2001 года, когда был убит террористами. Сейчас его сын командует сопротивлением в Панджшере
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанАхмад Масуд
 
 
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