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В Панджшере обвинили талибов в осквернении могилы Ахмада Шаха Масуда

В Панджшере обвинили талибов в осквернении могилы Ахмада Шаха Масуда - РИА Новости, 07.09.2021

В Панджшере обвинили талибов в осквернении могилы Ахмада Шаха Масуда

Бывший глава новостной службы телеканала 1TV News Хамид Хайдер сообщил, что члены движения "Талибан"* осквернили могилу лидера Северного альянса Ахмада Шаха... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T14:37

2021-09-07T14:37

2021-09-07T16:47

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

ахмад масуд

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КАБУЛ, 7 сен — РИА Новости. Бывший глава новостной службы телеканала 1TV News Хамид Хайдер сообщил, что члены движения "Талибан"* осквернили могилу лидера Северного альянса Ахмада Шаха Масуда в провинции Панджшер.Журналист также опубликовал в Twitter фото поврежденного захоронения.Официальные лица пока не ответили на запрос РИА Новости по этому поводу.В августе на фоне вывода из республики американского контингента "Талибан"* захватил все крупные города и погранпереходы и объявил окончание двадцатилетней войны.В понедельник, 6 сентября, движение заявило, что Панджшер последним из 34 афганских регионов перешел под их контроль, но провинция опровергла это сообщение.Ахмад Шах Масуд возглавлял антиталибские силы в Афганистане до 2001 года, когда был убит террористами. Сейчас его сын командует сопротивлением в Панджшере*Террористическая организация, запрещенная в России.

афганистан

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2021

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Схватка за Панджшер: как талибы воюют с отрядами сопротивления Во время блицкрига по Афганистану боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) не смогли захватить провинцию Панджшер. После того, как они вошли в Кабул, этот регион превратился в форпост оппозиции — в Панджшерской долине объединились моджахеды Национального фронта сопротивления Ахмада Масуда, бывший вице-президент Амрулла Салех, а также подразделения афганской армии и спецназа. Смотрите в инфографике Ria.ru, как развивается противостояние. 2021-09-07T14:37 true PT1M19S

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