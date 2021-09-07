В Японии умер еще один мужчина после вакцины Moderna
В Японии умер еще один мужчина после вакцины Moderna из отозванных партий
© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
© AP Photo / Kiichiro Sato
ТОКИО, 7 сен – РИА Новости. Мужчина, получивший в Японии вакцину компании Moderna из подлежащей к отзыву партии в связи с выявлением в препарате инородных элементов, скончался на следующий день после введения препарата, однако прямая зависимость между вакцинацией и смертью не установлена, свидетельствуют данные японского министерства здравоохранения.
Согласно обнародованной информации, 49-летний мужчина получил вторую дозу вакцины 11 августа, а утром следующего дня медики подтвердили его смерть. Известно, что у погибшего была аллергия на гречиху.
В настоящее время связь между вакцинацией и гибелью мужчины не установлена. До этого в Японии скончались еще двое мужчин, получивших вакцину от коронавируса от компании Moderna из отозванных партий. Прямой взаимосвязи между прививкой и смертью также не установлено.
В августе стало известно, что в вакцине Moderna обнаружены примеси в виде металлической крошки. Министерство здравоохранения остановило применение трех лотов вакцины общим объемом 1,63 миллиона доз. В то же время известно, что ее распределили по 889 центрам вакцинации и уже использовали на 55 из них. Кроме того, об обнаружении черной крошки, похожей на фрагменты крышек от ампул, сообщили префектуры Гумма и Окинава.
Позже стало известно об обнаружении в других лотах вакцины, применявшейся в префектуре Канагава, мельчайших частиц черного цвета, похожих на крошку от пробки на ампуле. Примеси были выявлены при проверке перед использованием. Вакцину этого же лота уже получили в двух крупных вакцинационных центрах около 25 тысяч человек. Дальнейшее использование приостановлено.
В сентябре минздрав Японии обнародовал результаты расследования, проведенного компанией Takeda Pharmaceutical, которое пришло к заключению, что металлическая крошка в ампулах – из нержавеющей стали. Скорее всего, она попала туда от заводских станков в процессе производства из-за неверной установки оборудования.