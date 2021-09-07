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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210907/moderna-1748953882.html
В Японии умер еще один мужчина после вакцины Moderna
В Японии умер еще один мужчина после вакцины Moderna - РИА Новости, 07.09.2021
В Японии умер еще один мужчина после вакцины Moderna
Мужчина, получивший в Японии вакцину компании Moderna из подлежащей к отзыву партии в связи с выявлением в препарате инородных элементов, скончался на следующий РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T05:18
2021-09-07T05:18
распространение коронавируса
в мире
япония
гумма
канагава
коронавирус covid-19
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ТОКИО, 7 сен – РИА Новости. Мужчина, получивший в Японии вакцину компании Moderna из подлежащей к отзыву партии в связи с выявлением в препарате инородных элементов, скончался на следующий день после введения препарата, однако прямая зависимость между вакцинацией и смертью не установлена, свидетельствуют данные японского министерства здравоохранения.Согласно обнародованной информации, 49-летний мужчина получил вторую дозу вакцины 11 августа, а утром следующего дня медики подтвердили его смерть. Известно, что у погибшего была аллергия на гречиху.В настоящее время связь между вакцинацией и гибелью мужчины не установлена. До этого в Японии скончались еще двое мужчин, получивших вакцину от коронавируса от компании Moderna из отозванных партий. Прямой взаимосвязи между прививкой и смертью также не установлено.В августе стало известно, что в вакцине Moderna обнаружены примеси в виде металлической крошки. Министерство здравоохранения остановило применение трех лотов вакцины общим объемом 1,63 миллиона доз. В то же время известно, что ее распределили по 889 центрам вакцинации и уже использовали на 55 из них. Кроме того, об обнаружении черной крошки, похожей на фрагменты крышек от ампул, сообщили префектуры Гумма и Окинава.Позже стало известно об обнаружении в других лотах вакцины, применявшейся в префектуре Канагава, мельчайших частиц черного цвета, похожих на крошку от пробки на ампуле. Примеси были выявлены при проверке перед использованием. Вакцину этого же лота уже получили в двух крупных вакцинационных центрах около 25 тысяч человек. Дальнейшее использование приостановлено.В сентябре минздрав Японии обнародовал результаты расследования, проведенного компанией Takeda Pharmaceutical, которое пришло к заключению, что металлическая крошка в ампулах – из нержавеющей стали. Скорее всего, она попала туда от заводских станков в процессе производства из-за неверной установки оборудования.
https://ria.ru/20210414/pensioner-1728169777.html
https://ria.ru/20210826/vaktsina-1747305602.html
япония
гумма
канагава
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в мире, япония, гумма, канагава, коронавирус covid-19
05:18 07.09.2021
 
В Японии умер еще один мужчина после вакцины Moderna

В Японии умер еще один мужчина после вакцины Moderna из отозванных партий

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© AP Photo / Kiichiro Sato
Читать ria.ru в
ТОКИО, 7 сен – РИА Новости. Мужчина, получивший в Японии вакцину компании Moderna из подлежащей к отзыву партии в связи с выявлением в препарате инородных элементов, скончался на следующий день после введения препарата, однако прямая зависимость между вакцинацией и смертью не установлена, свидетельствуют данные японского министерства здравоохранения.
Согласно обнародованной информации, 49-летний мужчина получил вторую дозу вакцины 11 августа, а утром следующего дня медики подтвердили его смерть. Известно, что у погибшего была аллергия на гречиху.
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В настоящее время связь между вакцинацией и гибелью мужчины не установлена. До этого в Японии скончались еще двое мужчин, получивших вакцину от коронавируса от компании Moderna из отозванных партий. Прямой взаимосвязи между прививкой и смертью также не установлено.
В августе стало известно, что в вакцине Moderna обнаружены примеси в виде металлической крошки. Министерство здравоохранения остановило применение трех лотов вакцины общим объемом 1,63 миллиона доз. В то же время известно, что ее распределили по 889 центрам вакцинации и уже использовали на 55 из них. Кроме того, об обнаружении черной крошки, похожей на фрагменты крышек от ампул, сообщили префектуры Гумма и Окинава.
Позже стало известно об обнаружении в других лотах вакцины, применявшейся в префектуре Канагава, мельчайших частиц черного цвета, похожих на крошку от пробки на ампуле. Примеси были выявлены при проверке перед использованием. Вакцину этого же лота уже получили в двух крупных вакцинационных центрах около 25 тысяч человек. Дальнейшее использование приостановлено.
В сентябре минздрав Японии обнародовал результаты расследования, проведенного компанией Takeda Pharmaceutical, которое пришло к заключению, что металлическая крошка в ампулах – из нержавеющей стали. Скорее всего, она попала туда от заводских станков в процессе производства из-за неверной установки оборудования.
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Распространение коронавирусаВ миреЯпонияГуммаКанагаваКоронавирус COVID-19
 
 
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