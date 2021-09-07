https://ria.ru/20210907/ministr-1749047726.html

Президент Казахстана снял с должности министра энергетики

Президент Казахстана снял с должности министра энергетики - РИА Новости, 07.09.2021

Президент Казахстана снял с должности министра энергетики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял с должности министра энергетики Нурлана Ногаева, назначив его главой Мангистауской области, сообщила во вторник... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T16:36

2021-09-07T16:36

2021-09-07T16:36

в мире

казахстан

мангистауская область

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 7 сен – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял с должности министра энергетики Нурлана Ногаева, назначив его главой Мангистауской области, сообщила во вторник пресс-служба казахстанского лидера.Ногаев занимал должность министра энергетики Казахстана с декабря 2019 года.

https://ria.ru/20210831/kazakhstan-1747963443.html

казахстан

мангистауская область

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в мире, казахстан, мангистауская область, касым-жомарт токаев