https://ria.ru/20210907/migranty-1749088262.html
В Латвии мигранты устроили акцию протеста
В Латвии мигранты устроили акцию протеста - РИА Новости, 07.09.2021
В Латвии мигранты устроили акцию протеста
Мигранты, размещенные в центре временного содержания "Муцениеки" в Латвии, устроили акцию протеста из-за карантина, пообещав сломать забор, за которым их... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T22:56
2021-09-07T22:56
2021-09-07T22:56
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РИГА, 7 сен – РИА Новости. Мигранты, размещенные в центре временного содержания "Муцениеки" в Латвии, устроили акцию протеста из-за карантина, пообещав сломать забор, за которым их держат, сообщает телеканал TV3.Центр содержания лиц, ищущих убежище, практически полностью заполнен мигрантами, которые попали в Латвию из Белоруссии. В основном это выходцы из стран Ближнего Востока. Из-за выявленных случаев COVID-19 центр "Муциниеки" был закрыт на карантин. Его постояльцам запретили выходить за пределы огражденной территории."Граждане третьих стран, прибывшие из Белоруссии, вышли на территорию перед центром и выбросили боксы с привезенной для них едой", - информирует телеканал.Мигранты недовольны ограничением выезда за пределы центра и считают, что их права нарушены, они также заявляют, что могут предъявить сертификат COVID-19, подтверждающий вакцинацию."Мы не хотим оставаться в Латвии, а хотим попасть в Германию", - сказали телеканалу участники акции протеста. Они потребовали открыть ворота, чтобы получить возможность продолжить путь в Германию. Протестующие в центре "Муцениеки" также заявили, что готовы объявить голодовку.
https://ria.ru/20210830/granitsa-1747789204.html
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в мире, литва, белоруссия, минск
В Латвии мигранты устроили акцию протеста
Мигранты, попавшие в Латвию из Белоруссии, устроили акцию протеста из-за карантина