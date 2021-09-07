Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210907/mh17-1749052078.html
Родственники жертв крушения MH17 выступили в суде
Родственники жертв крушения MH17 выступили в суде - РИА Новости, 07.09.2021
Родственники жертв крушения MH17 выступили в суде
В судебном комплексе Схипхол под Амстердамом прошел второй день слушаний, на которых выступают родственники жертв крушения рейса MH17. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T16:58
2021-09-07T18:13
в мире
украина
нидерланды
мид нидерландов
донбасс
крушение малайзийского boeing под донецком
бук (зенитный ракетный комплекс)
mh17. расследование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568339661_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d8c3012b1abc09e65ca4bfe3fa3f0261.jpg
СХИПХОЛ (Нидерланды), 7 сен — РИА Новости, Анастасия Иванова. В судебном комплексе Схипхол под Амстердамом прошел второй день слушаний, на которых выступают родственники жертв крушения рейса MH17.Заседания по делу об авиакатастрофе возобновились в понедельник. Родные погибших впервые выступают в суде. Накануне заслушали девять человек. Ожидается, что в течение девяти дней суд выслушает более 90 родственников — из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии, Канады, США, Германии и Великобритании.Как сообщил корреспондент РИА Новости, все речи выступающих очень эмоциональны и похожи друг на друга в части, касающейся ответственности за случившееся. Все близкие погибших говорят о причастности России и обвиняют Москву в отказе сотрудничать со следствием. Однако никто в зале суда не озвучил аргументы в поддержку этой позиции. Игнорируется также тот факт, что российская сторона неоднократно отвечала на запросы голландских властей и представляла свои доказательства, которые отказались принять.Большую часть выступлений в суде родственники посвящают своим воспоминаниям о том, как узнали о катастрофе, через что прошли во время поиска и выдачи тел, как произошедшее повлияло на них и их жизнь, какими людьми были погибшие.Один из выступавших накануне — гражданин Нидерландов Робберт ван Хайнинген — в своем выступлении упомянул "неоднозначную роль" Киева, не уточнив, что имеет в виду.Впоследствии в беседе с корреспондентом агентства он выразил надежду на то, что вопрос незакрытия неба над зоной конфликта Украиной будет прояснен.Вопрос открытого неба расследуется отдельно. Совбез Нидерландов в 2015-м указывал, что Киев должен был закрыть воздушное пространство в тех условиях, но в должной степени не оценил все риски. В феврале правительство заявило, что убедительные юридические основания для привлечения Украины к ответственности отсутствуют.Как отмечалось в документе, опубликованном на сайте нидерландского кабмина, это решение основано на расследовании Фонда безопасности полетов, в котором проанализировали 34 случая крушения гражданских самолетов над зонами конфликтов с 1985 по 2020 год.В отчете эксперты фонда пришли к выводу, что правительство Украины не знало об угрозе для гражданской авиации в июле 2014-го. МИД Нидерландов заявлял, что может вновь вернуться к рассмотрению этой темы. Власти страны также отметили, что будут следить за жалобой России в Европейский суд по правам человека, где Москва возлагает на Украину вину за крушение рейса MH17, хотя и не являются ее стороной.Выступления родственников жертв катастрофы в суде продолжатся 9 сентября.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа адвокатов. Остальных подозреваемых судят заочно.С 8 июня 2021-го началось рассмотрение дела по существу.
https://ria.ru/20210907/mh17-1749032215.html
https://ria.ru/20210906/verdikt-1748844929.html
https://ria.ru/20210906/samolet-1748907321.html
https://ria.ru/20210705/mh17-1739964479.html
украина
нидерланды
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568339661_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_51c346bfac89bb40f44c5837156f6278.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, нидерланды, мид нидерландов, донбасс, крушение малайзийского boeing под донецком, бук (зенитный ракетный комплекс), mh17. расследование, россия
16:58 07.09.2021 (обновлено: 18:13 07.09.2021)
 
Родственники жертв крушения MH17 выступили в суде

В Нидерландах завершился второй день выступления родственников жертв крушения рейса MH17

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаседание суда в комплексе правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. 9 марта 2020
Заседание суда в комплексе правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. 9 марта 2020 - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СХИПХОЛ (Нидерланды), 7 сен — РИА Новости, Анастасия Иванова. В судебном комплексе Схипхол под Амстердамом прошел второй день слушаний, на которых выступают родственники жертв крушения рейса MH17.
Заседания по делу об авиакатастрофе возобновились в понедельник. Родные погибших впервые выступают в суде. Накануне заслушали девять человек. Ожидается, что в течение девяти дней суд выслушает более 90 родственников — из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии, Канады, США, Германии и Великобритании.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Вчера, 15:08
Защита не успела допросить свидетеля по делу о крушении рейса MH17
Как сообщил корреспондент РИА Новости, все речи выступающих очень эмоциональны и похожи друг на друга в части, касающейся ответственности за случившееся. Все близкие погибших говорят о причастности России и обвиняют Москву в отказе сотрудничать со следствием. Однако никто в зале суда не озвучил аргументы в поддержку этой позиции. Игнорируется также тот факт, что российская сторона неоднократно отвечала на запросы голландских властей и представляла свои доказательства, которые отказались принять.

"Москва часто меняла версии произошедшего — то это был украинский военный самолет, потом это оказалась украинская зенитно-ракетная установка "Бук". <…> Я не говорю, что Россия несет полную ответственность за произошедшее, подождем, что скажет суд", — сказал РИА Новости в кулуарах суда голландец Ханс Деборст, потерявший в авиакатастрофе дочь.

Большую часть выступлений в суде родственники посвящают своим воспоминаниям о том, как узнали о катастрофе, через что прошли во время поиска и выдачи тел, как произошедшее повлияло на них и их жизнь, какими людьми были погибшие.
Один из выступавших накануне — гражданин Нидерландов Робберт ван Хайнинген — в своем выступлении упомянул "неоднозначную роль" Киева, не уточнив, что имеет в виду.
Председательствующий судья Хендрик Стинхейс осматривает обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 12:20
Вердикты по делу о крушении рейса MH17 вынесут до конца 2022 года
Впоследствии в беседе с корреспондентом агентства он выразил надежду на то, что вопрос незакрытия неба над зоной конфликта Украиной будет прояснен.
"Конечно, это является частью проблемы. Вопрос незакрытия неба есть в документах, с которыми имеет дело суд. И это было упомянуто в ходе судебно-медицинского расследования. Да, прокуратура в этом процессе не обвиняет Киев, но, возможно, это будет в другом процессе. Мы все хотим иметь ясную картину произошедшего", — сказал мужчина, у которого в авиакатастрофе погибли брат с его женой и сыном.
Вопрос открытого неба расследуется отдельно. Совбез Нидерландов в 2015-м указывал, что Киев должен был закрыть воздушное пространство в тех условиях, но в должной степени не оценил все риски. В феврале правительство заявило, что убедительные юридические основания для привлечения Украины к ответственности отсутствуют.
Как отмечалось в документе, опубликованном на сайте нидерландского кабмина, это решение основано на расследовании Фонда безопасности полетов, в котором проанализировали 34 случая крушения гражданских самолетов над зонами конфликтов с 1985 по 2020 год.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 17:18
Родственник жертв крушения MH17 обвинил Киев в незакрытии авиапространства
В отчете эксперты фонда пришли к выводу, что правительство Украины не знало об угрозе для гражданской авиации в июле 2014-го. МИД Нидерландов заявлял, что может вновь вернуться к рассмотрению этой темы. Власти страны также отметили, что будут следить за жалобой России в Европейский суд по правам человека, где Москва возлагает на Украину вину за крушение рейса MH17, хотя и не являются ее стороной.
Выступления родственников жертв катастрофы в суде продолжатся 9 сентября.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа адвокатов. Остальных подозреваемых судят заочно.
С 8 июня 2021-го началось рассмотрение дела по существу.
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 16:29
В Нидерландах раскрыли гражданство пропавших пассажиров MH17
 
В миреУкраинаНидерландыМИД НидерландовДонбассКрушение малайзийского Boeing под ДонецкомБук (зенитный ракетный комплекс)MH17. РасследованиеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:53У острова Беринга произошло землетрясение магнитудой 5,4
05:40СМИ: США финансировали исследования коронавирусов в Китае
05:22Археолог-любитель обнаружил уникальные золотые сокровища возрастом 1500 лет
05:06Россиян предупредили о дальнейшем росте цен на автомобили в 2022 году
04:57В Мексике произошло сильное землетрясение
04:41При пожаре в Индонезии погибли по меньшей мере 40 человек
04:05ProPublica рассказала, в каких случаях WhatsApp дешифрует сообщения
03:56Источник сообщил об испытании сверхточного прицела для беспилотников
03:51Россияне рассказали о своих самых сильных страхах
03:44Госдеп обеспокоило отсутствие женщин в правительстве Афганистана
03:40Однокурсник девятилетней студентки МГУ пожаловался на ее отца
03:32Макфол предположил, как Россия может уничтожить НАТО
03:23Макфол рассказал о сторонниках идей Путина в США
03:15Россиянам объяснили, сколько денег нужно для счастья
03:14В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях потери обоняния при COVID-19
03:11Гордон предложил переименовать Украину в Россию-1
03:04Постпред России в Вене заявил о готовности вести диалог с США по СВПД
03:00Врач назвала способ избежать осенней депрессии в офисе
02:54CNN: CША помогли Киеву в операции против 33 россиян в Белоруссии
02:41В МЧС предупредили о возможных масштабных пожарах почти по всей России
Лента новостейМолния