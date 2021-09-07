https://ria.ru/20210907/mh17-1749052078.html

Родственники жертв крушения MH17 выступили в суде

Родственники жертв крушения MH17 выступили в суде - РИА Новости, 07.09.2021

Родственники жертв крушения MH17 выступили в суде

В судебном комплексе Схипхол под Амстердамом прошел второй день слушаний, на которых выступают родственники жертв крушения рейса MH17. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T16:58

2021-09-07T16:58

2021-09-07T18:13

в мире

украина

нидерланды

мид нидерландов

донбасс

крушение малайзийского boeing под донецком

бук (зенитный ракетный комплекс)

mh17. расследование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568339661_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d8c3012b1abc09e65ca4bfe3fa3f0261.jpg

СХИПХОЛ (Нидерланды), 7 сен — РИА Новости, Анастасия Иванова. В судебном комплексе Схипхол под Амстердамом прошел второй день слушаний, на которых выступают родственники жертв крушения рейса MH17.Заседания по делу об авиакатастрофе возобновились в понедельник. Родные погибших впервые выступают в суде. Накануне заслушали девять человек. Ожидается, что в течение девяти дней суд выслушает более 90 родственников — из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии, Канады, США, Германии и Великобритании.Как сообщил корреспондент РИА Новости, все речи выступающих очень эмоциональны и похожи друг на друга в части, касающейся ответственности за случившееся. Все близкие погибших говорят о причастности России и обвиняют Москву в отказе сотрудничать со следствием. Однако никто в зале суда не озвучил аргументы в поддержку этой позиции. Игнорируется также тот факт, что российская сторона неоднократно отвечала на запросы голландских властей и представляла свои доказательства, которые отказались принять.Большую часть выступлений в суде родственники посвящают своим воспоминаниям о том, как узнали о катастрофе, через что прошли во время поиска и выдачи тел, как произошедшее повлияло на них и их жизнь, какими людьми были погибшие.Один из выступавших накануне — гражданин Нидерландов Робберт ван Хайнинген — в своем выступлении упомянул "неоднозначную роль" Киева, не уточнив, что имеет в виду.Впоследствии в беседе с корреспондентом агентства он выразил надежду на то, что вопрос незакрытия неба над зоной конфликта Украиной будет прояснен.Вопрос открытого неба расследуется отдельно. Совбез Нидерландов в 2015-м указывал, что Киев должен был закрыть воздушное пространство в тех условиях, но в должной степени не оценил все риски. В феврале правительство заявило, что убедительные юридические основания для привлечения Украины к ответственности отсутствуют.Как отмечалось в документе, опубликованном на сайте нидерландского кабмина, это решение основано на расследовании Фонда безопасности полетов, в котором проанализировали 34 случая крушения гражданских самолетов над зонами конфликтов с 1985 по 2020 год.В отчете эксперты фонда пришли к выводу, что правительство Украины не знало об угрозе для гражданской авиации в июле 2014-го. МИД Нидерландов заявлял, что может вновь вернуться к рассмотрению этой темы. Власти страны также отметили, что будут следить за жалобой России в Европейский суд по правам человека, где Москва возлагает на Украину вину за крушение рейса MH17, хотя и не являются ее стороной.Выступления родственников жертв катастрофы в суде продолжатся 9 сентября.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа адвокатов. Остальных подозреваемых судят заочно.С 8 июня 2021-го началось рассмотрение дела по существу.

https://ria.ru/20210907/mh17-1749032215.html

https://ria.ru/20210906/verdikt-1748844929.html

https://ria.ru/20210906/samolet-1748907321.html

https://ria.ru/20210705/mh17-1739964479.html

украина

нидерланды

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, нидерланды, мид нидерландов, донбасс, крушение малайзийского boeing под донецком, бук (зенитный ракетный комплекс), mh17. расследование, россия