https://ria.ru/20210907/mh17-1749052078.html
Родственники жертв крушения MH17 выступили в суде
Родственники жертв крушения MH17 выступили в суде - РИА Новости, 07.09.2021
Родственники жертв крушения MH17 выступили в суде
В судебном комплексе Схипхол под Амстердамом прошел второй день слушаний, на которых выступают родственники жертв крушения рейса MH17. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T16:58
2021-09-07T16:58
2021-09-07T18:13
в мире
украина
нидерланды
мид нидерландов
донбасс
крушение малайзийского boeing под донецком
бук (зенитный ракетный комплекс)
mh17. расследование
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СХИПХОЛ (Нидерланды), 7 сен — РИА Новости, Анастасия Иванова. В судебном комплексе Схипхол под Амстердамом прошел второй день слушаний, на которых выступают родственники жертв крушения рейса MH17.Заседания по делу об авиакатастрофе возобновились в понедельник. Родные погибших впервые выступают в суде. Накануне заслушали девять человек. Ожидается, что в течение девяти дней суд выслушает более 90 родственников — из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии, Канады, США, Германии и Великобритании.Как сообщил корреспондент РИА Новости, все речи выступающих очень эмоциональны и похожи друг на друга в части, касающейся ответственности за случившееся. Все близкие погибших говорят о причастности России и обвиняют Москву в отказе сотрудничать со следствием. Однако никто в зале суда не озвучил аргументы в поддержку этой позиции. Игнорируется также тот факт, что российская сторона неоднократно отвечала на запросы голландских властей и представляла свои доказательства, которые отказались принять.Большую часть выступлений в суде родственники посвящают своим воспоминаниям о том, как узнали о катастрофе, через что прошли во время поиска и выдачи тел, как произошедшее повлияло на них и их жизнь, какими людьми были погибшие.Один из выступавших накануне — гражданин Нидерландов Робберт ван Хайнинген — в своем выступлении упомянул "неоднозначную роль" Киева, не уточнив, что имеет в виду.Впоследствии в беседе с корреспондентом агентства он выразил надежду на то, что вопрос незакрытия неба над зоной конфликта Украиной будет прояснен.Вопрос открытого неба расследуется отдельно. Совбез Нидерландов в 2015-м указывал, что Киев должен был закрыть воздушное пространство в тех условиях, но в должной степени не оценил все риски. В феврале правительство заявило, что убедительные юридические основания для привлечения Украины к ответственности отсутствуют.Как отмечалось в документе, опубликованном на сайте нидерландского кабмина, это решение основано на расследовании Фонда безопасности полетов, в котором проанализировали 34 случая крушения гражданских самолетов над зонами конфликтов с 1985 по 2020 год.В отчете эксперты фонда пришли к выводу, что правительство Украины не знало об угрозе для гражданской авиации в июле 2014-го. МИД Нидерландов заявлял, что может вновь вернуться к рассмотрению этой темы. Власти страны также отметили, что будут следить за жалобой России в Европейский суд по правам человека, где Москва возлагает на Украину вину за крушение рейса MH17, хотя и не являются ее стороной.Выступления родственников жертв катастрофы в суде продолжатся 9 сентября.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа адвокатов. Остальных подозреваемых судят заочно.С 8 июня 2021-го началось рассмотрение дела по существу.
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в мире, украина, нидерланды, мид нидерландов, донбасс, крушение малайзийского boeing под донецком, бук (зенитный ракетный комплекс), mh17. расследование, россия
16:58 07.09.2021 (обновлено: 18:13 07.09.2021)
Родственники жертв крушения MH17 выступили в суде
В Нидерландах завершился второй день выступления родственников жертв крушения рейса MH17
СХИПХОЛ (Нидерланды), 7 сен — РИА Новости, Анастасия Иванова. В судебном комплексе Схипхол под Амстердамом прошел второй день слушаний, на которых выступают родственники жертв крушения рейса MH17.
Заседания по делу об авиакатастрофе возобновились в понедельник. Родные погибших впервые выступают в суде. Накануне заслушали девять человек. Ожидается, что в течение девяти дней суд выслушает более 90 родственников — из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии, Канады, США, Германии и Великобритании.
Как сообщил корреспондент РИА Новости, все речи выступающих очень эмоциональны и похожи друг на друга в части, касающейся ответственности за случившееся. Все близкие погибших говорят о причастности России
и обвиняют Москву
в отказе сотрудничать со следствием. Однако никто в зале суда не озвучил аргументы в поддержку этой позиции. Игнорируется также тот факт, что российская сторона неоднократно отвечала на запросы голландских властей и представляла свои доказательства, которые отказались принять.
"Москва часто меняла версии произошедшего — то это был украинский военный самолет, потом это оказалась украинская зенитно-ракетная установка "Бук". <…> Я не говорю, что Россия несет полную ответственность за произошедшее, подождем, что скажет суд", — сказал РИА Новости в кулуарах суда голландец Ханс Деборст, потерявший в авиакатастрофе дочь.
Большую часть выступлений в суде родственники посвящают своим воспоминаниям о том, как узнали о катастрофе, через что прошли во время поиска и выдачи тел, как произошедшее повлияло на них и их жизнь, какими людьми были погибшие.
Один из выступавших накануне — гражданин Нидерландов Робберт ван Хайнинген — в своем выступлении упомянул "неоднозначную роль" Киева
, не уточнив, что имеет в виду.
Впоследствии в беседе с корреспондентом агентства он выразил надежду на то, что вопрос незакрытия неба над зоной конфликта Украиной
будет прояснен.
"Конечно, это является частью проблемы. Вопрос незакрытия неба есть в документах, с которыми имеет дело суд. И это было упомянуто в ходе судебно-медицинского расследования. Да, прокуратура в этом процессе не обвиняет Киев, но, возможно, это будет в другом процессе. Мы все хотим иметь ясную картину произошедшего", — сказал мужчина, у которого в авиакатастрофе погибли брат с его женой и сыном.
Вопрос открытого неба расследуется отдельно. Совбез Нидерландов
в 2015-м указывал, что Киев должен был закрыть воздушное пространство в тех условиях, но в должной степени не оценил все риски. В феврале правительство заявило, что убедительные юридические основания для привлечения Украины к ответственности отсутствуют.
Как отмечалось в документе, опубликованном на сайте нидерландского кабмина, это решение основано на расследовании Фонда безопасности полетов, в котором проанализировали 34 случая крушения гражданских самолетов над зонами конфликтов с 1985 по 2020 год.
В отчете эксперты фонда пришли к выводу, что правительство Украины не знало об угрозе для гражданской авиации в июле 2014-го. МИД Нидерландов
заявлял, что может вновь вернуться к рассмотрению этой темы. Власти страны также отметили, что будут следить за жалобой России в Европейский суд
по правам человека, где Москва возлагает на Украину вину за крушение рейса MH17, хотя и не являются ее стороной.
Выступления родственников жертв катастрофы в суде продолжатся 9 сентября.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа адвокатов. Остальных подозреваемых судят заочно.
С 8 июня 2021-го началось рассмотрение дела по существу.