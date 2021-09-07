https://ria.ru/20210907/mh17-1749032215.html

Защита не успела допросить свидетеля по делу о крушении рейса MH17

Защита не успела допросить свидетеля по делу о крушении рейса MH17 - РИА Новости, 07.09.2021

Защита не успела допросить свидетеля по делу о крушении рейса MH17

Скончавшийся свидетель по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году был военным экспертом, который имел сведения о ЗРК "Бук", защита не успела... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T15:08

2021-09-07T15:08

2021-09-07T15:08

в мире

украина

нидерланды

донбасс

крушение малайзийского boeing под донецком

бук (зенитный ракетный комплекс)

mh17. расследование

россия

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СХИПХОЛ (Нидерланды), 7 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Скончавшийся свидетель по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году был военным экспертом, который имел сведения о ЗРК "Бук", защита не успела его опросить, хотя это было важно, сообщила РИА Новости адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого Олега Пулатова в суде.Слушания по делу об авиакатастрофе по существу возобновились в понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол под Амстердамом. В ходе заседания председательствующий судья Хендрик Стинхейс сообщил, что один из свидетелей по делу о крушении рейса MH17 скончался.Как рассказала РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк, умерший свидетель был экспертом, которого требовала допросить защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова."Этот свидетель был военным экспертом, который поделился сведениями о ЗРК "Бук", - сообщила агентству в кулуарах суда голландский адвокат Пулатова.Она отметила, что этого свидетеля успела опросить прокуратура Нидерландов, после чего его свидетельства были добавлены в досье. При этом защита не знает, будет ли гособвинение использовать их как доказательства."В зависимости от дальнейших заявлений прокуратуры на этот счет, мы сможем оспорить решение, так как у нас не было возможности его опросить. Для нас это было важным. Так что мы собираемся поднять вопрос о том, можем ли мы использовать заявления этого свидетеля сейчас, когда у нас больше нет возможности его опросить", - подчеркнула тен Дуссхате.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, из которых 192 – граждане Нидерландов, 44 – Малайзии, 27 - Австралии, 12 индонезийцев, 10 британцев, четверо бельгийцев, четверо немцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один – Новой Зеландии. Все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20210906/samolet-1748907321.html

https://ria.ru/20210906/verdikt-1748844929.html

https://ria.ru/20210730/niderlandy-1743555821.html

https://ria.ru/20210724/mh17-1742713189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, нидерланды, донбасс, крушение малайзийского boeing под донецком, бук (зенитный ракетный комплекс), mh17. расследование, россия