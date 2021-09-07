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Защита не успела допросить свидетеля по делу о крушении рейса MH17
Защита не успела допросить свидетеля по делу о крушении рейса MH17 - РИА Новости, 07.09.2021
Защита не успела допросить свидетеля по делу о крушении рейса MH17
Скончавшийся свидетель по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году был военным экспертом, который имел сведения о ЗРК "Бук", защита не успела... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T15:08
2021-09-07T15:08
в мире
украина
нидерланды
донбасс
крушение малайзийского boeing под донецком
бук (зенитный ракетный комплекс)
mh17. расследование
россия
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СХИПХОЛ (Нидерланды), 7 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Скончавшийся свидетель по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году был военным экспертом, который имел сведения о ЗРК "Бук", защита не успела его опросить, хотя это было важно, сообщила РИА Новости адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого Олега Пулатова в суде.Слушания по делу об авиакатастрофе по существу возобновились в понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол под Амстердамом. В ходе заседания председательствующий судья Хендрик Стинхейс сообщил, что один из свидетелей по делу о крушении рейса MH17 скончался.Как рассказала РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк, умерший свидетель был экспертом, которого требовала допросить защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова."Этот свидетель был военным экспертом, который поделился сведениями о ЗРК "Бук", - сообщила агентству в кулуарах суда голландский адвокат Пулатова.Она отметила, что этого свидетеля успела опросить прокуратура Нидерландов, после чего его свидетельства были добавлены в досье. При этом защита не знает, будет ли гособвинение использовать их как доказательства."В зависимости от дальнейших заявлений прокуратуры на этот счет, мы сможем оспорить решение, так как у нас не было возможности его опросить. Для нас это было важным. Так что мы собираемся поднять вопрос о том, можем ли мы использовать заявления этого свидетеля сейчас, когда у нас больше нет возможности его опросить", - подчеркнула тен Дуссхате.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, из которых 192 – граждане Нидерландов, 44 – Малайзии, 27 - Австралии, 12 индонезийцев, 10 британцев, четверо бельгийцев, четверо немцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один – Новой Зеландии. Все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20210906/samolet-1748907321.html
https://ria.ru/20210906/verdikt-1748844929.html
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в мире, украина, нидерланды, донбасс, крушение малайзийского boeing под донецком, бук (зенитный ракетный комплекс), mh17. расследование, россия
15:08 07.09.2021
 
Защита не успела допросить свидетеля по делу о крушении рейса MH17

Адвокат: умерший военный эксперт обладал данными о "Буке" по делу о крушении рейса МН17

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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СХИПХОЛ (Нидерланды), 7 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Скончавшийся свидетель по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году был военным экспертом, который имел сведения о ЗРК "Бук", защита не успела его опросить, хотя это было важно, сообщила РИА Новости адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого Олега Пулатова в суде.
Слушания по делу об авиакатастрофе по существу возобновились в понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол под Амстердамом. В ходе заседания председательствующий судья Хендрик Стинхейс сообщил, что один из свидетелей по делу о крушении рейса MH17 скончался.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 17:18
Родственник жертв крушения MH17 обвинил Киев в незакрытии авиапространства
Как рассказала РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк, умерший свидетель был экспертом, которого требовала допросить защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова.
"Этот свидетель был военным экспертом, который поделился сведениями о ЗРК "Бук", - сообщила агентству в кулуарах суда голландский адвокат Пулатова.
Она отметила, что этого свидетеля успела опросить прокуратура Нидерландов, после чего его свидетельства были добавлены в досье. При этом защита не знает, будет ли гособвинение использовать их как доказательства.
"В зависимости от дальнейших заявлений прокуратуры на этот счет, мы сможем оспорить решение, так как у нас не было возможности его опросить. Для нас это было важным. Так что мы собираемся поднять вопрос о том, можем ли мы использовать заявления этого свидетеля сейчас, когда у нас больше нет возможности его опросить", - подчеркнула тен Дуссхате.
Председательствующий судья Хендрик Стинхейс осматривает обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 12:20
Вердикты по делу о крушении рейса MH17 вынесут до конца 2022 года
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, из которых 192 – граждане Нидерландов, 44 – Малайзии, 27 - Австралии, 12 индонезийцев, 10 британцев, четверо бельгийцев, четверо немцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один – Новой Зеландии. Все они погибли.
Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 09:20
Российский посол рассказал о консультациях с Нидерландами по MH17
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
24 июля, 17:31
СМИ: Нидерланды могут выслать россиян, раскрывших детали о деле MH17
 
В миреУкраинаНидерландыДонбассКрушение малайзийского Boeing под ДонецкомБук (зенитный ракетный комплекс)MH17. РасследованиеРоссия
 
 
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