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Опубликовано видео с места, где обнаружили тела двух школьниц в Кузбассе

Опубликовано видео с места, где обнаружили тела двух школьниц в Кузбассе - РИА Новости, 07.09.2021

Опубликовано видео с места, где обнаружили тела двух школьниц в Кузбассе

В Сети появились кадры с места убийства двух десятилетних школьниц в Кеселевске Кемеровской области. Их публикует телеканал RT. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T12:38

2021-09-07T12:38

2021-09-07T13:46

происшествия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

убийство школьниц в кузбассе

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Сети появились кадры с места убийства двух десятилетних школьниц в Кеселевске Кемеровской области. Их публикует телеканал RT.На видео местный житель рассказывает, что тела нашли в одном из домов.Ранее в региональном управлении МВД сообщили о пропаже двух девочек: накануне утром они ушли в школу и не вернулись. После этого в Сети появилось фото из магазина, где некий мужчина делает покупки в компании похожих на исчезнувших детей.Его удалось найти с помощью камер наблюдения, сейчас он находится в СИЗО. Задержанный — 41-летний житель города Мыски. Он уже был судим за педофилию, а после освобождения дважды нарушал условия надзора.Мужчина уже дал признательные показания, рассказав, что сначала изнасиловал, а потом задушил школьниц, пишут СМИ.

кемеровская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), убийство школьниц в кузбассе