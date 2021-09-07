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Опубликовано видео с места, где обнаружили тела двух школьниц в Кузбассе
Опубликовано видео с места, где обнаружили тела двух школьниц в Кузбассе - РИА Новости, 07.09.2021
Опубликовано видео с места, где обнаружили тела двух школьниц в Кузбассе
В Сети появились кадры с места убийства двух десятилетних школьниц в Кеселевске Кемеровской области. Их публикует телеканал RT. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T12:38
2021-09-07T13:46
происшествия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
убийство школьниц в кузбассе
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Сети появились кадры с места убийства двух десятилетних школьниц в Кеселевске Кемеровской области. Их публикует телеканал RT.На видео местный житель рассказывает, что тела нашли в одном из домов.Ранее в региональном управлении МВД сообщили о пропаже двух девочек: накануне утром они ушли в школу и не вернулись. После этого в Сети появилось фото из магазина, где некий мужчина делает покупки в компании похожих на исчезнувших детей.Его удалось найти с помощью камер наблюдения, сейчас он находится в СИЗО. Задержанный — 41-летний житель города Мыски. Он уже был судим за педофилию, а после освобождения дважды нарушал условия надзора.Мужчина уже дал признательные показания, рассказав, что сначала изнасиловал, а потом задушил школьниц, пишут СМИ.
кемеровская область
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происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), убийство школьниц в кузбассе
12:38 07.09.2021 (обновлено: 13:46 07.09.2021)
 
Опубликовано видео с места, где обнаружили тела двух школьниц в Кузбассе

RT опубликовал видео с места, где нашли тела пропавших в Кемеровской области девочек

Кадр записи камеры видеонаблюдения
Кадр записи камеры видеонаблюдения
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Сети появились кадры с места убийства двух десятилетних школьниц в Кеселевске Кемеровской области. Их публикует телеканал RT.
На видео местный житель рассказывает, что тела нашли в одном из домов.
Ранее в региональном управлении МВД сообщили о пропаже двух девочек: накануне утром они ушли в школу и не вернулись.
После этого в Сети появилось фото из магазина, где некий мужчина делает покупки в компании похожих на исчезнувших детей.
Его удалось найти с помощью камер наблюдения, сейчас он находится в СИЗО. Задержанный — 41-летний житель города Мыски. Он уже был судим за педофилию, а после освобождения дважды нарушал условия надзора.
Мужчина уже дал признательные показания, рассказав, что сначала изнасиловал, а потом задушил школьниц, пишут СМИ.
 
ПроисшествияКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)Убийство школьниц в Кузбассе
 
 
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