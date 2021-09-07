https://ria.ru/20210907/mayning-1748984139.html
Видеокарты снова растут в цене из-за майнеров Ethereum
Видеокарты снова растут в цене из-за майнеров Ethereum - РИА Новости, 07.09.2021
Видеокарты снова растут в цене из-за майнеров Ethereum
Увеличение стоимости криптовалюты Ethereum спровоцировало новый виток дефицита видеокарт. О ситуации на крупнейшем рынке майнинга сообщает MyDrivers. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T11:22
2021-09-07T11:22
2021-09-07T11:22
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Увеличение стоимости криптовалюты Ethereum спровоцировало новый виток дефицита видеокарт. О ситуации на крупнейшем рынке майнинга сообщает MyDrivers.Китайские майнеры вновь обратили внимание на видеокарты после того, как цена "эфира" выросла до рекордных 4300 долларов. Для добычи альткоина используются видеоадаптеры, доходность ферм только за последний месяц выросла вдвое.Из-за повышенного спроса в Китае уже ощущается дефицит "железа" — при 20-процентном росте цен многие видеокарты NVIDIA и AMD пропали из продажи.На фоне укрепления курса Ethereum в России также дорожают видеокарты. Так, если в августе GeForce RTX 3060, можно было приобрести за 60 тысяч рублей, то сейчас видеоадаптер оценивается в 80 тысяч рублей — ценники вернулись к показателям весны 2021 года.
https://ria.ru/20210906/mayning-1748893080.html
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технологии, amd, inc., nvidia corporation, компьютерные технологии, криптовалюта