https://ria.ru/20210907/mayning-1748984139.html

Видеокарты снова растут в цене из-за майнеров Ethereum

Видеокарты снова растут в цене из-за майнеров Ethereum - РИА Новости, 07.09.2021

Видеокарты снова растут в цене из-за майнеров Ethereum

Увеличение стоимости криптовалюты Ethereum спровоцировало новый виток дефицита видеокарт. О ситуации на крупнейшем рынке майнинга сообщает MyDrivers. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T11:22

2021-09-07T11:22

2021-09-07T11:22

наука

технологии

amd, inc.

nvidia corporation

компьютерные технологии

криптовалюта

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Увеличение стоимости криптовалюты Ethereum спровоцировало новый виток дефицита видеокарт. О ситуации на крупнейшем рынке майнинга сообщает MyDrivers.Китайские майнеры вновь обратили внимание на видеокарты после того, как цена "эфира" выросла до рекордных 4300 долларов. Для добычи альткоина используются видеоадаптеры, доходность ферм только за последний месяц выросла вдвое.Из-за повышенного спроса в Китае уже ощущается дефицит "железа" — при 20-процентном росте цен многие видеокарты NVIDIA и AMD пропали из продажи.На фоне укрепления курса Ethereum в России также дорожают видеокарты. Так, если в августе GeForce RTX 3060, можно было приобрести за 60 тысяч рублей, то сейчас видеоадаптер оценивается в 80 тысяч рублей — ценники вернулись к показателям весны 2021 года.

https://ria.ru/20210906/mayning-1748893080.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, amd, inc., nvidia corporation, компьютерные технологии, криптовалюта