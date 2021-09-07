https://ria.ru/20210907/mask-1749088965.html

Маск ответил на приглашение Рогозина в Россию

Маск ответил на приглашение Рогозина в Россию - РИА Новости, 07.09.2021

Маск ответил на приглашение Рогозина в Россию

Основатель компании SpaceX Илон Маск поблагодарил генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина за приглашение в гости. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T23:08

2021-09-07T23:08

2021-09-07T23:56

наука

дмитрий рогозин

spacex

роскосмос

космос - риа наука

илон маск

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ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Основатель компании SpaceX Илон Маск поблагодарил генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина за приглашение в гости.В интервью CNN глава госкорпорации заявил, что приглашает Маска к себе домой в качестве "гостя семьи", чтобы обсудить "исследование вселенной". Рогозин добавил, что "уже поставил чайник"."Спасибо! Какой у вас любимый чай?" — спросил Маск в Twitter."Давайте начнем с любимого индийского чая моей бабушки!" — написал в ответ Рогозин и сопроводил пост фотографией чая "Три дружных слона"."Роскосмос" в конце августа пригласил миллиардеров Илона Маска, Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса на октябрьский запуск с космодрома Байконур корабля "Союз". На нем актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся на орбиту для съемки на Международной космической станции первого художественного фильма.

https://ria.ru/20210905/korolev-1748788203.html

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2021

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дмитрий рогозин, spacex, роскосмос, космос - риа наука, илон маск