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Маск ответил на приглашение Рогозина в Россию
Маск ответил на приглашение Рогозина в Россию - РИА Новости, 07.09.2021
Маск ответил на приглашение Рогозина в Россию
Основатель компании SpaceX Илон Маск поблагодарил генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина за приглашение в гости. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T23:08
2021-09-07T23:08
2021-09-07T23:56
наука
дмитрий рогозин
spacex
роскосмос
космос - риа наука
илон маск
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ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Основатель компании SpaceX Илон Маск поблагодарил генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина за приглашение в гости.В интервью CNN глава госкорпорации заявил, что приглашает Маска к себе домой в качестве "гостя семьи", чтобы обсудить "исследование вселенной". Рогозин добавил, что "уже поставил чайник"."Спасибо! Какой у вас любимый чай?" — спросил Маск в Twitter."Давайте начнем с любимого индийского чая моей бабушки!" — написал в ответ Рогозин и сопроводил пост фотографией чая "Три дружных слона"."Роскосмос" в конце августа пригласил миллиардеров Илона Маска, Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса на октябрьский запуск с космодрома Байконур корабля "Союз". На нем актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся на орбиту для съемки на Международной космической станции первого художественного фильма.
https://ria.ru/20210905/korolev-1748788203.html
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дмитрий рогозин, spacex, роскосмос, космос - риа наука, илон маск
23:08 07.09.2021 (обновлено: 23:56 07.09.2021)
Маск ответил на приглашение Рогозина в Россию
Маск поблагодарил Рогозина за приглашение в гости и спросил о любимом чае