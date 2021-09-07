https://ria.ru/20210907/lyubimova-1749071401.html

Любимова предупредила о мошенниках, продающих "Пушкинскую карту"

Любимова предупредила о мошенниках, продающих "Пушкинскую карту" - РИА Новости, 07.09.2021

Любимова предупредила о мошенниках, продающих "Пушкинскую карту"

Министр культуры РФ Ольга Любимова предупредила о мошенниках, продающих "Пушкинскую карту", и напомнила, что при подключении к программе стоит пользоваться лишь РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T18:49

2021-09-07T18:49

2021-09-07T21:46

культура

общество

ольга любимова

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова предупредила о мошенниках, продающих "Пушкинскую карту", и напомнила, что при подключении к программе стоит пользоваться лишь официальными сервисами."На некоторых ресурсах в интернете действительно появились объявления о продаже "Пушкинских карт". Обращаем внимание, что схема мошенническая. Пушкинская карта именная и не подлежит продаже или передаче третьим лицам. Все билеты, которые приобретаются по "Пушкинской карте", также именные", - сказала Любимова, которую процитировали в пресс-службе Минкультуры РФ.Министр обратила внимание на то, что при оформлении карты необходимо пользоваться официальными сервисами, чтобы "не попасться на удочку мошенников"."Даже если вы воспользуетесь этим предложением, посетить спектакль или выставку по билетам, купленным на другое имя, не удастся – при посещении учреждения культуры потребуется предъявить карту, а также документ, подтверждающий личность. В случае выявления факта нарушения организация не пустит вас на мероприятие. Будьте бдительны, не позволяйте мошенникам вас обмануть!" - подчеркнула Любимова.По словам министра, порядка 1,5 миллиона человек уже оформили "Пушкинскую карту", больше всего они интересуются билетами в театры."Пушкинская карта" – это программа популяризации культурных мероприятий, которая стартовала в РФ 1 сентября 2021 года. Воспользоваться ей могут молодые люди от 14 до 22 лет, программа позволяет приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.

https://ria.ru/20210830/karta-1747823602.html

https://ria.ru/20210802/proekt-1743944553.html

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общество, ольга любимова, россия