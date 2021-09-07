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Алекперов рассказал, почему не стал переименовывать "Лукойл"
Алекперов рассказал, почему не стал переименовывать "Лукойл" - РИА Новости, 07.09.2021
Алекперов рассказал, почему не стал переименовывать "Лукойл"
Глава "Лукойла" Вагит Алекперов заявил, что не планирует переименовывать компанию, несмотря на то, что она сегодня уже не чисто нефтяная. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T10:10
2021-09-07T10:10
экономика
вагит алекперов
лукойл
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Глава "Лукойла" Вагит Алекперов заявил, что не планирует переименовывать компанию, несмотря на то, что она сегодня уже не чисто нефтяная.Рассуждая о будущем компании, Алекперов отметил, что на сегодняшний день "Лукойл" уже "не нефтяная, а энергетическая компания" и останется такой в дальнейшем.Он пояснил, что "Лукойл" не только добывает нефть и газ, но и производит и поставляет нефтехимию, а также электроэнергию в южные районы России, кроме того, обеспечивает теплом такие города, как Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь."Останемся ли мы энергетической компанией — да, останемся. Наша стратегия на ближайшие годы — и я убежден, что она правильная, — быть ответственным производителем, прежде всего углеводородов", - добавил Алекперов.Она напомнил о том, что компания настроена на сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году на 20% по отношению к 2017 году, соответствующая концепция уже была принята. Компания уже принимает ряд инвестиционных проектов, направленных на утилизацию СО2, резко сокращает энергопотребление за счет дополнительных инвестиций. Сейчас крупнейший проект в этом области, по словам Алекперова, - перевод газоперерабатывающих заводов на турбины с электроприводом, а также утилизация выбросов углекислого газа от них.
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экономика, вагит алекперов, лукойл, россия
10:10 07.09.2021
 
Алекперов рассказал, почему не стал переименовывать "Лукойл"

Алекперов: миссию по переименованию "Лукойла" оставлю преемнику, у меня рука не поднимется

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 5 февраля 2018
Президент ПАО Лукойл Вагит Алекперов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 5 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Глава "Лукойла" Вагит Алекперов заявил, что не планирует переименовывать компанию, несмотря на то, что она сегодня уже не чисто нефтяная.
"Эту миссию я оставлю своему преемнику, у меня рука не поднимется", - сказал Алекперов в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос, не планируется ли переименовать компанию по примеру западных энергопроизводителей.
Рассуждая о будущем компании, Алекперов отметил, что на сегодняшний день "Лукойл" уже "не нефтяная, а энергетическая компания" и останется такой в дальнейшем.
Он пояснил, что "Лукойл" не только добывает нефть и газ, но и производит и поставляет нефтехимию, а также электроэнергию в южные районы России, кроме того, обеспечивает теплом такие города, как Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь.
"Останемся ли мы энергетической компанией — да, останемся. Наша стратегия на ближайшие годы — и я убежден, что она правильная, — быть ответственным производителем, прежде всего углеводородов", - добавил Алекперов.
Она напомнил о том, что компания настроена на сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году на 20% по отношению к 2017 году, соответствующая концепция уже была принята. Компания уже принимает ряд инвестиционных проектов, направленных на утилизацию СО2, резко сокращает энергопотребление за счет дополнительных инвестиций. Сейчас крупнейший проект в этом области, по словам Алекперова, - перевод газоперерабатывающих заводов на турбины с электроприводом, а также утилизация выбросов углекислого газа от них.
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ЭкономикаВагит АлекперовЛУКОЙЛРоссия
 
 
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