https://ria.ru/20210907/lukoyl-1748970101.html

Алекперов рассказал, почему не стал переименовывать "Лукойл"

Алекперов рассказал, почему не стал переименовывать "Лукойл" - РИА Новости, 07.09.2021

Алекперов рассказал, почему не стал переименовывать "Лукойл"

Глава "Лукойла" Вагит Алекперов заявил, что не планирует переименовывать компанию, несмотря на то, что она сегодня уже не чисто нефтяная. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T10:10

2021-09-07T10:10

2021-09-07T10:10

экономика

вагит алекперов

лукойл

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Глава "Лукойла" Вагит Алекперов заявил, что не планирует переименовывать компанию, несмотря на то, что она сегодня уже не чисто нефтяная.Рассуждая о будущем компании, Алекперов отметил, что на сегодняшний день "Лукойл" уже "не нефтяная, а энергетическая компания" и останется такой в дальнейшем.Он пояснил, что "Лукойл" не только добывает нефть и газ, но и производит и поставляет нефтехимию, а также электроэнергию в южные районы России, кроме того, обеспечивает теплом такие города, как Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь."Останемся ли мы энергетической компанией — да, останемся. Наша стратегия на ближайшие годы — и я убежден, что она правильная, — быть ответственным производителем, прежде всего углеводородов", - добавил Алекперов.Она напомнил о том, что компания настроена на сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году на 20% по отношению к 2017 году, соответствующая концепция уже была принята. Компания уже принимает ряд инвестиционных проектов, направленных на утилизацию СО2, резко сокращает энергопотребление за счет дополнительных инвестиций. Сейчас крупнейший проект в этом области, по словам Алекперова, - перевод газоперерабатывающих заводов на турбины с электроприводом, а также утилизация выбросов углекислого газа от них.

https://ria.ru/20210907/neft-1748962391.html

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экономика, вагит алекперов, лукойл, россия