https://ria.ru/20210907/lift-1749014055.html
В Подмосковье проверят видео с пострадавшей в лифте девушкой
В Подмосковье проверят видео с пострадавшей в лифте девушкой - РИА Новости, 07.09.2021
В Подмосковье проверят видео с пострадавшей в лифте девушкой
Прокуратура Московской области начала проверку после видео, на котором девушка рассказывает, как получила травмы в лифте дома в Красногорске, сообщает... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T13:42
2021-09-07T13:42
2021-09-07T13:45
происшествия
московская область (подмосковье)
красногорск
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после видео, на котором девушка рассказывает, как получила травмы в лифте дома в Красногорске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с размещенным в социальных сетях видео, на котором женщина рассказывает о полученных телесных повреждениях в неисправном лифте в жилом комплексе в Красногорске", - говорится в сообщении.На видео, которое появилось в Telegram-каналах, девушка говорит, что в лифте пахло гарью, на нужном этаже он останавливаться не стал, а поехал дальше. Пострадавшая очнулась на полу в крови, по всей видимости, поранившись разбившимся зеркалом.В ведомстве отмечают, что прокурорам предстоит оценить исполнение ответственными лицами требований законодательства, в том числе регламентирующего порядок содержания и обслуживания лифтового оборудования.По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Как отметила помощник руководителя подмосковного главка СК Анна Тертичная, следователи также организовали проведение проверки для установления причин и обстоятельств произошедшего.
https://radiosputnik.ria.ru/20210904/ubiystvo-1748701284.html
https://ria.ru/20210901/lift-1748230325.html
московская область (подмосковье)
красногорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:96:1956:1563_1920x0_80_0_0_5790ba927e873e78bde44c434f65b3f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), красногорск, следственный комитет россии (ск рф)
13:42 07.09.2021 (обновлено: 13:45 07.09.2021)
В Подмосковье проверят видео с пострадавшей в лифте девушкой
Прокуратура Подмосковья начала проверку после видео с пострадавшей в лифте девушкой