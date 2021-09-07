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В Подмосковье проверят видео с пострадавшей в лифте девушкой
В Подмосковье проверят видео с пострадавшей в лифте девушкой - РИА Новости, 07.09.2021
В Подмосковье проверят видео с пострадавшей в лифте девушкой
Прокуратура Московской области начала проверку после видео, на котором девушка рассказывает, как получила травмы в лифте дома в Красногорске, сообщает... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T13:42
2021-09-07T13:45
происшествия
московская область (подмосковье)
красногорск
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после видео, на котором девушка рассказывает, как получила травмы в лифте дома в Красногорске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с размещенным в социальных сетях видео, на котором женщина рассказывает о полученных телесных повреждениях в неисправном лифте в жилом комплексе в Красногорске", - говорится в сообщении.На видео, которое появилось в Telegram-каналах, девушка говорит, что в лифте пахло гарью, на нужном этаже он останавливаться не стал, а поехал дальше. Пострадавшая очнулась на полу в крови, по всей видимости, поранившись разбившимся зеркалом.В ведомстве отмечают, что прокурорам предстоит оценить исполнение ответственными лицами требований законодательства, в том числе регламентирующего порядок содержания и обслуживания лифтового оборудования.По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Как отметила помощник руководителя подмосковного главка СК Анна Тертичная, следователи также организовали проведение проверки для установления причин и обстоятельств произошедшего.
https://radiosputnik.ria.ru/20210904/ubiystvo-1748701284.html
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происшествия, московская область (подмосковье), красногорск, следственный комитет россии (ск рф)
13:42 07.09.2021 (обновлено: 13:45 07.09.2021)
 
В Подмосковье проверят видео с пострадавшей в лифте девушкой

Прокуратура Подмосковья начала проверку после видео с пострадавшей в лифте девушкой

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после видео, на котором девушка рассказывает, как получила травмы в лифте дома в Красногорске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с размещенным в социальных сетях видео, на котором женщина рассказывает о полученных телесных повреждениях в неисправном лифте в жилом комплексе в Красногорске", - говорится в сообщении.
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На видео, которое появилось в Telegram-каналах, девушка говорит, что в лифте пахло гарью, на нужном этаже он останавливаться не стал, а поехал дальше. Пострадавшая очнулась на полу в крови, по всей видимости, поранившись разбившимся зеркалом.
В ведомстве отмечают, что прокурорам предстоит оценить исполнение ответственными лицами требований законодательства, в том числе регламентирующего порядок содержания и обслуживания лифтового оборудования.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Как отметила помощник руководителя подмосковного главка СК Анна Тертичная, следователи также организовали проведение проверки для установления причин и обстоятельств произошедшего.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)КрасногорскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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