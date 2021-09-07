https://ria.ru/20210907/lift-1749014055.html

В Подмосковье проверят видео с пострадавшей в лифте девушкой

В Подмосковье проверят видео с пострадавшей в лифте девушкой - РИА Новости, 07.09.2021

В Подмосковье проверят видео с пострадавшей в лифте девушкой

Прокуратура Московской области начала проверку после видео, на котором девушка рассказывает, как получила травмы в лифте дома в Красногорске, сообщает... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T13:42

2021-09-07T13:42

2021-09-07T13:45

происшествия

московская область (подмосковье)

красногорск

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после видео, на котором девушка рассказывает, как получила травмы в лифте дома в Красногорске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с размещенным в социальных сетях видео, на котором женщина рассказывает о полученных телесных повреждениях в неисправном лифте в жилом комплексе в Красногорске", - говорится в сообщении.На видео, которое появилось в Telegram-каналах, девушка говорит, что в лифте пахло гарью, на нужном этаже он останавливаться не стал, а поехал дальше. Пострадавшая очнулась на полу в крови, по всей видимости, поранившись разбившимся зеркалом.В ведомстве отмечают, что прокурорам предстоит оценить исполнение ответственными лицами требований законодательства, в том числе регламентирующего порядок содержания и обслуживания лифтового оборудования.По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Как отметила помощник руководителя подмосковного главка СК Анна Тертичная, следователи также организовали проведение проверки для установления причин и обстоятельств произошедшего.

https://radiosputnik.ria.ru/20210904/ubiystvo-1748701284.html

https://ria.ru/20210901/lift-1748230325.html

московская область (подмосковье)

красногорск

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происшествия, московская область (подмосковье), красногорск, следственный комитет россии (ск рф)