В ЛДПР предложили направить триллион рублей на развитие сельского хозяйства
В ЛДПР предложили направить не менее триллиона рублей на развитие сельского хозяйства
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр В.Путин осмотрел пшеничное поле ЗАО "Фирма "Агрокомплекс"
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Депутат от фракции ЛДПР Сергей Катасонов заявил, что на развитие российского сельского хозяйства следует направить не менее триллиона рублей, причем развивать в селах нужно не только производство, но и инфраструктуру.
"ЛДПР предлагает не менее триллиона рублей направить в село. Смотрите, что у нас происходит: мы 50% покупаем продовольствия за рубежом. Это полный маразм и безобразие. Мы должны поддерживать сельхозпроизводителей здесь", - сказал Катасонов на предвыборных дебатах в эфире телеканала ОТР.
Он подчеркнул, что "в селе нужно поддерживать как производство, так и инфраструктуру".
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".