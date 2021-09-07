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В ЛДПР предложили направить триллион рублей на развитие сельского хозяйства

В ЛДПР предложили направить триллион рублей на развитие сельского хозяйства - РИА Новости, 07.09.2021

В ЛДПР предложили направить триллион рублей на развитие сельского хозяйства

Депутат от фракции ЛДПР Сергей Катасонов заявил, что на развитие российского сельского хозяйства следует направить не менее триллиона рублей, причем развивать в РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T16:35

2021-09-07T16:35

2021-09-07T16:35

политика

госдума рф

лдпр

выборы в государственную думу

сергей катасонов

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Депутат от фракции ЛДПР Сергей Катасонов заявил, что на развитие российского сельского хозяйства следует направить не менее триллиона рублей, причем развивать в селах нужно не только производство, но и инфраструктуру."ЛДПР предлагает не менее триллиона рублей направить в село. Смотрите, что у нас происходит: мы 50% покупаем продовольствия за рубежом. Это полный маразм и безобразие. Мы должны поддерживать сельхозпроизводителей здесь", - сказал Катасонов на предвыборных дебатах в эфире телеканала ОТР.Он подчеркнул, что "в селе нужно поддерживать как производство, так и инфраструктуру".Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

https://ria.ru/20210704/parties-1739829212.html

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политика, госдума рф, лдпр, выборы в государственную думу, сергей катасонов, россия