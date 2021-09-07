https://ria.ru/20210907/laska-1749078686.html
В иркутской зоогалерее выхаживают брошенную ласку
В иркутской зоогалерее выхаживают брошенную ласку - РИА Новости, 07.09.2021
В иркутской зоогалерее выхаживают брошенную ласку
В зоогалерее Иркутска "Дом природы" заботятся о детеныше ласки, которого бросила мама. Малышку нашли в лесу и передали волонтерам. Она была трех недель от роду и весила всего 18 граммов. Сначала животное кормили молоком из пипетки, теперь ласка ест мясо. Основу ее рациона составляют грызуны и куриные сердечки.
2021-09-07T20:05
2021-09-07T20:05
2021-09-07T20:13
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749078122_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_236209d61ff1e0a04b57d566b438b24c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749078122_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_9050f8eb045274764f58937cd0aaf09c.jpg
В иркутской зоогалерее выхаживают брошенную ласку
В зоогалерее Иркутска "Дом природы" заботятся о детеныше ласки, которого бросила мама. Малышку нашли в лесу и передали волонтерам. Она была трех недель от роду и весила всего 18 граммов. Сначала животное кормили молоком из пипетки, теперь ласка ест мясо. Основу ее рациона составляют грызуны и куриные сердечки.
2021-09-07T20:05
true
PT0M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео
В иркутской зоогалерее выхаживают брошенную ласку
В зоогалерее Иркутска "Дом природы" заботятся о детеныше ласки, которого бросила мама. Малышку нашли в лесу и передали волонтерам. Она была трех недель от роду и весила всего 18 граммов. Сначала животное кормили молоком из пипетки, теперь ласка ест мясо. Основу ее рациона составляют грызуны и куриные сердечки.
2021-09-07T20:05
true
PT0M55S
20:05 07.09.2021 (обновлено: 20:13 07.09.2021)
В иркутской зоогалерее выхаживают брошенную ласку
Брошенного мамой малыша нашли в лесу.
В зоогалерее Иркутска "Дом природы" заботятся о детеныше ласки, которого бросила мама. Малышку нашли в лесу и передали волонтерам. Она была трех недель от роду и весила всего 18 граммов. Сначала животное кормили молоком из пипетки, теперь ласка ест мясо. Основу ее рациона составляют грызуны и куриные сердечки.