В иркутской зоогалерее выхаживают брошенную ласку

Брошенного мамой малыша нашли в лесу.

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В зоогалерее Иркутска "Дом природы" заботятся о детеныше ласки, которого бросила мама. Малышку нашли в лесу и передали волонтерам. Она была трех недель от роду и весила всего 18 граммов. Сначала животное кормили молоком из пипетки, теперь ласка ест мясо. Основу ее рациона составляют грызуны и куриные сердечки.