Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210907/kuznetsova-1749029869.html
Кузнецова призвала ужесточить наказание за преступления против детей
Кузнецова призвала ужесточить наказание за преступления против детей - РИА Новости, 07.09.2021
Кузнецова призвала ужесточить наказание за преступления против детей
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя убийство двух десятилетних девочек в Кемеровской области, заявила РИА... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T14:57
2021-09-07T15:55
происшествия
кемерово
анна кузнецова
россия
убийство школьниц в кузбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742871902_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b4ce5cb2cc803b46c25190425ef9008.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя убийство двух десятилетних девочек в Кемеровской области, заявила РИА Новости, что аппарат детского омбудсмена давно бьется за ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности детей.Ранее ГУ МВД по региону сообщало, что в Киселевске 6 сентября пропали 10-летние школьницы. Девочки ушли утром в школу и не вернулись. Полиция разослала ориентировки и искала школьниц. По факту исчезновения девочек было возбуждено уголовное дело. Поисками пропавших детей занялось руководство и личный состав управления уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних областного полицейского главка и весь личный состав органов внутренних дел Киселевска. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что обе девочки найдены убитыми. СК подтвердил, что найдены тела двух пропавших в Кузбассе школьниц. Подозреваемый в убийстве установлен."Возмущение и боль… Дети погибли… Соболезнования родным… Сколько еще трагедий должно произойти, чтобы наконец ужесточили меры защиты детей от педофилов? Мы настойчиво из года в год бьёмся за ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности детей", - сказала Кузнецова.
кемерово
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Подозреваемый в убийстве двух кузбасских школьниц. Кадры МВД
Новое видео с подозреваемым в убийстве двух кузбасских школьниц. Кадры МВД России.
2021-09-07T14:57
true
PT0M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742871902_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_7e34fde3633d261194a3c0444fedbd49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, кемерово, анна кузнецова, россия, убийство школьниц в кузбассе, видео
Кузнецова призвала ужесточить наказание за преступления против детей
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя убийство двух десятилетних девочек в Кемеровской области, заявила РИА Новости, что аппарат детского омбудсмена давно бьется за ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности детей.
2021-09-07T14:57
true
PT0M23S
14:57 07.09.2021 (обновлено: 15:55 07.09.2021)
 
Кузнецова призвала ужесточить наказание за преступления против детей

Кузнецова об убийстве в Кемерово: давно бьемся за ужесточение наказания для педофилов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя убийство двух десятилетних девочек в Кемеровской области, заявила РИА Новости, что аппарат детского омбудсмена давно бьется за ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности детей.
Ранее ГУ МВД по региону сообщало, что в Киселевске 6 сентября пропали 10-летние школьницы. Девочки ушли утром в школу и не вернулись. Полиция разослала ориентировки и искала школьниц. По факту исчезновения девочек было возбуждено уголовное дело. Поисками пропавших детей занялось руководство и личный состав управления уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних областного полицейского главка и весь личный состав органов внутренних дел Киселевска. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что обе девочки найдены убитыми. СК подтвердил, что найдены тела двух пропавших в Кузбассе школьниц. Подозреваемый в убийстве установлен.
"Возмущение и боль… Дети погибли… Соболезнования родным… Сколько еще трагедий должно произойти, чтобы наконец ужесточили меры защиты детей от педофилов? Мы настойчиво из года в год бьёмся за ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности детей", - сказала Кузнецова.
 
ПроисшествияКемеровоАнна КузнецоваРоссияУбийство школьниц в Кузбассе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:53У острова Беринга произошло землетрясение магнитудой 5,4
05:40СМИ: США финансировали исследования коронавирусов в Китае
05:22Археолог-любитель обнаружил уникальные золотые сокровища возрастом 1500 лет
05:06Россиян предупредили о дальнейшем росте цен на автомобили в 2022 году
04:57В Мексике произошло сильное землетрясение
04:41При пожаре в Индонезии погибли по меньшей мере 40 человек
04:05ProPublica рассказала, в каких случаях WhatsApp дешифрует сообщения
03:56Источник сообщил об испытании сверхточного прицела для беспилотников
03:51Россияне рассказали о своих самых сильных страхах
03:44Госдеп обеспокоило отсутствие женщин в правительстве Афганистана
03:40Однокурсник девятилетней студентки МГУ пожаловался на ее отца
03:32Макфол предположил, как Россия может уничтожить НАТО
03:23Макфол рассказал о сторонниках идей Путина в США
03:15Россиянам объяснили, сколько денег нужно для счастья
03:14В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях потери обоняния при COVID-19
03:11Гордон предложил переименовать Украину в Россию-1
03:04Постпред России в Вене заявил о готовности вести диалог с США по СВПД
03:00Врач назвала способ избежать осенней депрессии в офисе
02:54CNN: CША помогли Киеву в операции против 33 россиян в Белоруссии
02:41В МЧС предупредили о возможных масштабных пожарах почти по всей России
Лента новостейМолния