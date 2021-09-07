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Кузнецова призвала ужесточить наказание за преступления против детей

Кузнецова призвала ужесточить наказание за преступления против детей - РИА Новости, 07.09.2021

Кузнецова призвала ужесточить наказание за преступления против детей

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя убийство двух десятилетних девочек в Кемеровской области, заявила РИА... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T14:57

2021-09-07T14:57

2021-09-07T15:55

происшествия

кемерово

анна кузнецова

россия

убийство школьниц в кузбассе

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя убийство двух десятилетних девочек в Кемеровской области, заявила РИА Новости, что аппарат детского омбудсмена давно бьется за ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности детей.Ранее ГУ МВД по региону сообщало, что в Киселевске 6 сентября пропали 10-летние школьницы. Девочки ушли утром в школу и не вернулись. Полиция разослала ориентировки и искала школьниц. По факту исчезновения девочек было возбуждено уголовное дело. Поисками пропавших детей занялось руководство и личный состав управления уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних областного полицейского главка и весь личный состав органов внутренних дел Киселевска. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что обе девочки найдены убитыми. СК подтвердил, что найдены тела двух пропавших в Кузбассе школьниц. Подозреваемый в убийстве установлен."Возмущение и боль… Дети погибли… Соболезнования родным… Сколько еще трагедий должно произойти, чтобы наконец ужесточили меры защиты детей от педофилов? Мы настойчиво из года в год бьёмся за ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности детей", - сказала Кузнецова.

кемерово

россия

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Подозреваемый в убийстве двух кузбасских школьниц. Кадры МВД Новое видео с подозреваемым в убийстве двух кузбасских школьниц. Кадры МВД России. 2021-09-07T14:57 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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