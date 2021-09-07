https://ria.ru/20210907/kuznetsova-1749029869.html
Кузнецова призвала ужесточить наказание за преступления против детей
Кузнецова призвала ужесточить наказание за преступления против детей - РИА Новости, 07.09.2021
Кузнецова призвала ужесточить наказание за преступления против детей
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя убийство двух десятилетних девочек в Кемеровской области, заявила РИА... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T14:57
2021-09-07T14:57
2021-09-07T15:55
происшествия
кемерово
анна кузнецова
россия
убийство школьниц в кузбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742871902_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b4ce5cb2cc803b46c25190425ef9008.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя убийство двух десятилетних девочек в Кемеровской области, заявила РИА Новости, что аппарат детского омбудсмена давно бьется за ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности детей.Ранее ГУ МВД по региону сообщало, что в Киселевске 6 сентября пропали 10-летние школьницы. Девочки ушли утром в школу и не вернулись. Полиция разослала ориентировки и искала школьниц. По факту исчезновения девочек было возбуждено уголовное дело. Поисками пропавших детей занялось руководство и личный состав управления уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних областного полицейского главка и весь личный состав органов внутренних дел Киселевска. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что обе девочки найдены убитыми. СК подтвердил, что найдены тела двух пропавших в Кузбассе школьниц. Подозреваемый в убийстве установлен."Возмущение и боль… Дети погибли… Соболезнования родным… Сколько еще трагедий должно произойти, чтобы наконец ужесточили меры защиты детей от педофилов? Мы настойчиво из года в год бьёмся за ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности детей", - сказала Кузнецова.
кемерово
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742871902_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_7e34fde3633d261194a3c0444fedbd49.jpg
Подозреваемый в убийстве двух кузбасских школьниц. Кадры МВД
Новое видео с подозреваемым в убийстве двух кузбасских школьниц. Кадры МВД России.
2021-09-07T14:57
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемерово, анна кузнецова, россия, убийство школьниц в кузбассе, видео
14:57 07.09.2021 (обновлено: 15:55 07.09.2021)
Кузнецова призвала ужесточить наказание за преступления против детей
Кузнецова об убийстве в Кемерово: давно бьемся за ужесточение наказания для педофилов