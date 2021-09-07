https://ria.ru/20210907/kuzbass-1748985071.html

Пропавших в Кузбассе школьниц нашли мертвыми

Пропавших в Кузбассе школьниц нашли мертвыми - РИА Новости, 07.09.2021

Пропавших в Кузбассе школьниц нашли мертвыми

Двух десятилетних девочек, которые накануне утром ушли в школу в Киселевске и не вернулись домой, нашли мертвыми. Об этом РИА Новости сообщил источник. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T11:28

2021-09-07T11:28

2021-09-07T13:24

происшествия

кемеровская область

киселевск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

убийство школьниц в кузбассе

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Двух десятилетних девочек, которые накануне утром ушли в школу в Киселевске и не вернулись домой, нашли мертвыми. Об этом РИА Новости сообщил источник.Эту информацию подтвердили в Следственном комитете.Как пишут региональные СМИ, убитых детей обнаружили местные жители в одном из домов.Подозреваемым оказался ранее судимый за педофилию 41-летний житель города Мыски. Два года назад он вышел на свободу и уже нарушал условия надзора.Мужчина уже дал признательные показания. Сейчас он находится в СИЗО.Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев пообещал оказать семьям погибших всю необходимую помощь."Страшные новости из Киселевска сегодня потрясли весь Кузбасс <...>. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким девочек. Это невосполнимая утрата. Каждый житель Кузбасса сегодня с вами", — написал он в Telegram-канале.Ранее пресс-служба регионального управления МВД сообщала, что девочки ушли утром в школу и не вернулись. Полиция разослала ориентировки и начала поиски. Уголовное дело поставили на контроль центрального аппарата СК.Позднее в Сети появилось фото из магазина, где мужчина (потом задержанный) с похожими на пропавших детей покупает сладости.

https://ria.ru/20210803/prestuplenie-1744052225.html

https://ria.ru/20210623/nasilie-1738190169.html

кемеровская область

киселевск

россия

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происшествия, кемеровская область, киселевск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство школьниц в кузбассе