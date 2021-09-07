https://ria.ru/20210907/kuzbass-1748985071.html
Пропавших в Кузбассе школьниц нашли мертвыми
Пропавших в Кузбассе школьниц нашли мертвыми - РИА Новости, 07.09.2021
Пропавших в Кузбассе школьниц нашли мертвыми
Двух десятилетних девочек, которые накануне утром ушли в школу в Киселевске и не вернулись домой, нашли мертвыми. Об этом РИА Новости сообщил источник. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T11:28
2021-09-07T11:28
2021-09-07T13:24
происшествия
кемеровская область
киселевск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
убийство школьниц в кузбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748985252_0:179:791:623_1920x0_80_0_0_6c2b3d3a99ca8b09ba1896abd9524ab2.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Двух десятилетних девочек, которые накануне утром ушли в школу в Киселевске и не вернулись домой, нашли мертвыми. Об этом РИА Новости сообщил источник.Эту информацию подтвердили в Следственном комитете.Как пишут региональные СМИ, убитых детей обнаружили местные жители в одном из домов.Подозреваемым оказался ранее судимый за педофилию 41-летний житель города Мыски. Два года назад он вышел на свободу и уже нарушал условия надзора.Мужчина уже дал признательные показания. Сейчас он находится в СИЗО.Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев пообещал оказать семьям погибших всю необходимую помощь."Страшные новости из Киселевска сегодня потрясли весь Кузбасс <...>. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким девочек. Это невосполнимая утрата. Каждый житель Кузбасса сегодня с вами", — написал он в Telegram-канале.Ранее пресс-служба регионального управления МВД сообщала, что девочки ушли утром в школу и не вернулись. Полиция разослала ориентировки и начала поиски. Уголовное дело поставили на контроль центрального аппарата СК.Позднее в Сети появилось фото из магазина, где мужчина (потом задержанный) с похожими на пропавших детей покупает сладости.
https://ria.ru/20210803/prestuplenie-1744052225.html
https://ria.ru/20210623/nasilie-1738190169.html
кемеровская область
киселевск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748985252_0:170:678:678_1920x0_80_0_0_0160e015a9dc21d2dd659e0b0b068e7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, киселевск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство школьниц в кузбассе
11:28 07.09.2021 (обновлено: 13:24 07.09.2021)
Пропавших в Кузбассе школьниц нашли мертвыми
Пропавших в Кузбассе школьниц нашли мертвыми, подозреваемый в убийстве задержан