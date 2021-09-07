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Пропавших в Кузбассе школьниц нашли мертвыми
Пропавших в Кузбассе школьниц нашли мертвыми - РИА Новости, 07.09.2021
Пропавших в Кузбассе школьниц нашли мертвыми
Двух десятилетних девочек, которые накануне утром ушли в школу в Киселевске и не вернулись домой, нашли мертвыми. Об этом РИА Новости сообщил источник. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T11:28
2021-09-07T13:24
происшествия
кемеровская область
киселевск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
убийство школьниц в кузбассе
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Двух десятилетних девочек, которые накануне утром ушли в школу в Киселевске и не вернулись домой, нашли мертвыми. Об этом РИА Новости сообщил источник.Эту информацию подтвердили в Следственном комитете.Как пишут региональные СМИ, убитых детей обнаружили местные жители в одном из домов.Подозреваемым оказался ранее судимый за педофилию 41-летний житель города Мыски. Два года назад он вышел на свободу и уже нарушал условия надзора.Мужчина уже дал признательные показания. Сейчас он находится в СИЗО.Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев пообещал оказать семьям погибших всю необходимую помощь."Страшные новости из Киселевска сегодня потрясли весь Кузбасс &lt;...&gt;. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким девочек. Это невосполнимая утрата. Каждый житель Кузбасса сегодня с вами", — написал он в Telegram-канале.Ранее пресс-служба регионального управления МВД сообщала, что девочки ушли утром в школу и не вернулись. Полиция разослала ориентировки и начала поиски. Уголовное дело поставили на контроль центрального аппарата СК.Позднее в Сети появилось фото из магазина, где мужчина (потом задержанный) с похожими на пропавших детей покупает сладости.
https://ria.ru/20210803/prestuplenie-1744052225.html
https://ria.ru/20210623/nasilie-1738190169.html
кемеровская область
киселевск
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происшествия, кемеровская область, киселевск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство школьниц в кузбассе
11:28 07.09.2021 (обновлено: 13:24 07.09.2021)
 
Пропавших в Кузбассе школьниц нашли мертвыми

Пропавших в Кузбассе школьниц нашли мертвыми, подозреваемый в убийстве задержан

Кадр записи камеры видеонаблюдения с подозреваемым в убийстве двух девочек в Кисилевске
Кадр записи камеры видеонаблюдения с подозреваемым в убийстве двух девочек в Кисилевске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Двух десятилетних девочек, которые накануне утром ушли в школу в Киселевске и не вернулись домой, нашли мертвыми. Об этом РИА Новости сообщил источник.
"Найдены тела <...>, подозреваемый в убийстве задержан", — рассказал собеседник агентства.
Эту информацию подтвердили в Следственном комитете.
Как пишут региональные СМИ, убитых детей обнаружили местные жители в одном из домов.
Подозреваемым оказался ранее судимый за педофилию 41-летний житель города Мыски. Два года назад он вышел на свободу и уже нарушал условия надзора.
Мужчина уже дал признательные показания. Сейчас он находится в СИЗО.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев пообещал оказать семьям погибших всю необходимую помощь.
"Страшные новости из Киселевска сегодня потрясли весь Кузбасс <...>. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким девочек. Это невосполнимая утрата. Каждый житель Кузбасса сегодня с вами", — написал он в Telegram-канале.
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Ранее пресс-служба регионального управления МВД сообщала, что девочки ушли утром в школу и не вернулись. Полиция разослала ориентировки и начала поиски. Уголовное дело поставили на контроль центрального аппарата СК.
Позднее в Сети появилось фото из магазина, где мужчина (потом задержанный) с похожими на пропавших детей покупает сладости.
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ПроисшествияКемеровская областьКиселевскАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)РоссияУбийство школьниц в Кузбассе
 
 
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