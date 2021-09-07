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Глава МИД Японии высказался о плане Путина по Курилам
Глава МИД Японии высказался о плане Путина по Курилам - РИА Новости, 07.09.2021
Глава МИД Японии высказался о плане Путина по Курилам
Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что предложенный Владимиром Путиным особый налоговый режим на Курилах не должен нарушать законодательства двух стран. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T05:30
2021-09-07T09:08
в мире
спор вокруг статуса курильских островов
япония
владимир путин
курильские острова
мид японии‎
россия
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ТОКИО, 7 сен — РИА Новости. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что предложенный Владимиром Путиным особый налоговый режим на Курилах не должен нарушать законодательства двух стран.На прошлой неделе российский лидер, выступая на ВЭФ, объявил, что предпринимателей на Курильских островах освободят от налогов на прибыль, имущество, землю на десять лет, а также снизят страховые взносы; предусмотрены и таможенные льготы. Отдельно отмечалось, что это будет применимо и к присутствующим в регионе иностранным компаниям.Отношения двух стран омрачает отсутствие мирного договора по результатам Второй мировой войны.При этом Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что они вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.В 1956-м СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой советское правительство соглашалось после заключения мира рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана; судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры ни к чему не привели и документ так и не подписали.В ноябре 2018 года в Сингапуре японский премьер Синдзо Абэ заявил, что решено ускорить переговорный процесс на основе договоренностей 1956-го, что эксперты расценили как уступку со стороны Токио. Но принципиальных изменений с тех пор не произошло.
япония
курильские острова
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РИА Новости
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96
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"Набор льгот и стимулов" – Путин заявил о создании особого налогового режима на Курилах
"Набор льгот и стимулов" – Путин заявил о создании особого налогового режима на Курилах
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в мире, спор вокруг статуса курильских островов, япония, владимир путин, курильские острова, мид японии‎, россия
05:30 07.09.2021 (обновлено: 09:08 07.09.2021)
 
Глава МИД Японии высказался о плане Путина по Курилам

Глава МИД Японии Мотэги: налоговый режим на Курилах не должен нарушать законов обеих стран

© РИА Новости / Сергей КрасноуховОстров Кунашир
Остров Кунашир - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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ТОКИО, 7 сен — РИА Новости. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что предложенный Владимиром Путиным особый налоговый режим на Курилах не должен нарушать законодательства двух стран.
"Основываясь на обозначенной позиции, мы бы хотели продолжить вести конструктивный диалог с Россией, чтобы создать подходящие условия для подписания мирного договора", — добавил он.
На прошлой неделе российский лидер, выступая на ВЭФ, объявил, что предпринимателей на Курильских островах освободят от налогов на прибыль, имущество, землю на десять лет, а также снизят страховые взносы; предусмотрены и таможенные льготы.
Отдельно отмечалось, что это будет применимо и к присутствующим в регионе иностранным компаниям.
Отношения двух стран омрачает отсутствие мирного договора по результатам Второй мировой войны.
При этом Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что они вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
В 1956-м СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой советское правительство соглашалось после заключения мира рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана; судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры ни к чему не привели и документ так и не подписали.
В ноябре 2018 года в Сингапуре японский премьер Синдзо Абэ заявил, что решено ускорить переговорный процесс на основе договоренностей 1956-го, что эксперты расценили как уступку со стороны Токио. Но принципиальных изменений с тех пор не произошло.
 
В миреСпор вокруг статуса Курильских острововЯпонияВладимир ПутинКурильские островаМИД Японии‎Россия
 
 
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