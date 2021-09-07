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Эксперты рассказали, как ограничения сказались на турпотоке на Кубань
Эксперты рассказали, как ограничения сказались на турпотоке на Кубань - РИА Новости, 07.09.2021
Эксперты рассказали, как ограничения сказались на турпотоке на Кубань
Более 20 миллионов поездок совершили россияне во время летнего сезона в Крым, Калининград, а также на Кубань, которая стала самым популярным направлением... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T13:16
2021-09-07T13:16
2021-09-07T13:16
туризм
калининград
краснодарский край
республика крым
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
вениамин кондратьев
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Более 20 миллионов поездок совершили россияне во время летнего сезона в Крым, Калининград, а также на Кубань, которая стала самым популярным направлением пляжного отдыха, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."По предварительной оценке нашей аналитической службы, на массовых направлениях внутри страны россияне совершили более 20 миллионов поездок. Я имею ввиду Краснодарский край, Крым и Калининград. Это три региона, которые предлагают классический пляжный отдых", — сказала Ломидзе.Она также отметила, что самый популярный маршрут у отпускников — Краснодарский край, даже несмотря на все коронавирусные запреты местных властей.Согласно изменениям в постановлении губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева "О введении режима повышенной готовности", с 1 августа, в частности, туристы при заселении в отели должны были предоставлять сертификат о пройденной вакцинации, справку о перенесенном ковиде либо медицинский отвод для тех, кому противопоказана прививка.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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калининград, краснодарский край, республика крым, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, вениамин кондратьев, туризм, россия, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь, отдых в россии 2021 летом
Эксперты рассказали, как ограничения сказались на турпотоке на Кубань
АТОР: Кубань стала главным направлением пляжного отдыха РФ, несмотря на ковидные запреты
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Более 20 миллионов поездок совершили россияне во время летнего сезона в Крым, Калининград, а также на Кубань, которая стала самым популярным направлением пляжного отдыха, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"По предварительной оценке нашей аналитической службы, на массовых направлениях внутри страны россияне совершили более 20 миллионов поездок. Я имею ввиду Краснодарский край, Крым и Калининград. Это три региона, которые предлагают классический пляжный отдых", — сказала Ломидзе.
Она также отметила, что самый популярный маршрут у отпускников — Краснодарский край, даже несмотря на все коронавирусные запреты местных властей.
Согласно изменениям в постановлении губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева "О введении режима повышенной готовности", с 1 августа, в частности, туристы при заселении в отели должны были предоставлять сертификат о пройденной вакцинации, справку о перенесенном ковиде либо медицинский отвод для тех, кому противопоказана прививка.