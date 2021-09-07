https://ria.ru/20210907/krym-1749056316.html

В Крыму планируют построить новые туристические кластеры

В Крыму планируют построить новые туристические кластеры - РИА Новости, 07.09.2021

В Крыму планируют построить новые туристические кластеры

В Крыму могут появиться новые туристические кластеры, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T22:28

2021-09-07T22:28

2021-09-07T22:28

туризм

республика крым

новости - туризм

туризм

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

отдых на море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости. В Крыму могут появиться новые туристические кластеры, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко."У нас есть пять туристических кластеров, которые уже строятся. Еще есть планы как минимум по созданию двух-трех", — сказал Волченко в рамках международного форума-выставки по туризму "Отдых Leisure 2021".По его словам, информация по новым кластерам будет понятна после завершения работы над созданием мастер-плана территории. Работа ведется совместно с Федеральным агентством по туризму.Форум-выставка "Отдых Leisure 2021" — международное событие для туристической отрасли России, которое охватывает внутренний, въездной и выездной туризм.

https://ria.ru/20210901/krym-1748128870.html

республика крым

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республика крым, новости - туризм, туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), отдых на море