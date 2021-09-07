https://ria.ru/20210907/krym-1749056316.html
В Крыму планируют построить новые туристические кластеры
В Крыму планируют построить новые туристические кластеры - РИА Новости, 07.09.2021
В Крыму планируют построить новые туристические кластеры
В Крыму могут появиться новые туристические кластеры, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T22:28
2021-09-07T22:28
2021-09-07T22:28
туризм
республика крым
новости - туризм
туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
отдых на море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости. В Крыму могут появиться новые туристические кластеры, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко."У нас есть пять туристических кластеров, которые уже строятся. Еще есть планы как минимум по созданию двух-трех", — сказал Волченко в рамках международного форума-выставки по туризму "Отдых Leisure 2021".По его словам, информация по новым кластерам будет понятна после завершения работы над созданием мастер-плана территории. Работа ведется совместно с Федеральным агентством по туризму.Форум-выставка "Отдых Leisure 2021" — международное событие для туристической отрасли России, которое охватывает внутренний, въездной и выездной туризм.
https://ria.ru/20210901/krym-1748128870.html
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РИА Новости
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республика крым, новости - туризм, туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), отдых на море
В Крыму планируют построить новые туристические кластеры
Вадим Волченко: в Крыму намерены построить новые туристические кластеры
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости. В Крыму могут появиться новые туристические кластеры, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"У нас есть пять туристических кластеров, которые уже строятся. Еще есть планы как минимум по созданию двух-трех", — сказал Волченко в рамках международного форума-выставки по туризму "Отдых Leisure 2021".
По его словам, информация по новым кластерам будет понятна после завершения работы над созданием мастер-плана территории. Работа ведется совместно с Федеральным агентством по туризму.
Форум-выставка "Отдых Leisure 2021" — международное событие для туристической отрасли России, которое охватывает внутренний, въездной и выездной туризм.