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Туризм
https://ria.ru/20210907/krym-1749023437.html
Министр курортов Крыма подвел итоги сезона 2021 года
Министр курортов Крыма подвел итоги сезона 2021 года - РИА Новости, 07.09.2021
Министр курортов Крыма подвел итоги сезона 2021 года
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко назвал успешным нынешний сезон, отметив, что в местах отдыха ни одной серьезной проблемы, в том числе связанной... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T18:03
2021-09-07T18:03
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
куда поехать
отдых на море
куда можно лететь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко назвал успешным нынешний сезон, отметив, что в местах отдыха ни одной серьезной проблемы, в том числе связанной со вспышкой коронавируса, не зафиксировано.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что туристический поток по итогам восьми месяцев 2021 года превысил 7,2 миллиона человек, что на 24 процента больше по сравнению с прошлым годом."Этот сезон, несмотря на все колоссальные сложности, несмотря на практически максимальную загрузку инфраструктуры и средств размещения, проходит напряженно, но крайне успешно для всего юга России и для Крыма, в частности", – сказал Волченко на пленарной сессии международного форума-выставки по туризму "Отдых LEISURE 2021".По его словам, в местах отдыха туристов не зафиксировано ни одной вспышки заболевания коронавирусом. "Ни одной серьезной проблемы за весь это сезон мы не получили. Главным трендом этого года является безопасный отдых", – уточнил министр.По его словам, перед республикой на ближайшие годы стоит задача привлечь триллион рублей инвестиций в сферу туризма, а также нарастить турпоток до десяти миллионов человек к 2025 году."Сейчас южный берег достаточно хорошо развит. Упор сейчас в основных проектах перешел на западное побережье, где есть прекрасные песчаные пляжи. Недоосвоен еще восток с точки зрения круглогодичного туризма и оздоровления, хотя там есть для этого все ресурсы: бальнеология, лечебная вода питьевая и многое другое", – сказал Волченко.По итогам 2020 года в Крыму отдохнули более 6,3 миллиона туристов, в 2019 году - около 7,5 миллиона человек – максимальный показатель за постсоветский период.
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новости - туризм, туристы, туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), куда поехать, отдых на море, куда можно лететь, отдых в россии 2021 летом
18:03 07.09.2021
 
Министр курортов Крыма подвел итоги сезона 2021 года

Министр курортов Крыма назвал успешным нынешний курортный сезон

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной в курортном поселке Новофедоровка Сакского района в Крыму
Отдыхающие на набережной в курортном поселке Новофедоровка Сакского района в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко назвал успешным нынешний сезон, отметив, что в местах отдыха ни одной серьезной проблемы, в том числе связанной со вспышкой коронавируса, не зафиксировано.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что туристический поток по итогам восьми месяцев 2021 года превысил 7,2 миллиона человек, что на 24 процента больше по сравнению с прошлым годом.
"Этот сезон, несмотря на все колоссальные сложности, несмотря на практически максимальную загрузку инфраструктуры и средств размещения, проходит напряженно, но крайне успешно для всего юга России и для Крыма, в частности", – сказал Волченко на пленарной сессии международного форума-выставки по туризму "Отдых LEISURE 2021".
По его словам, в местах отдыха туристов не зафиксировано ни одной вспышки заболевания коронавирусом. "Ни одной серьезной проблемы за весь это сезон мы не получили. Главным трендом этого года является безопасный отдых", – уточнил министр.
По его словам, перед республикой на ближайшие годы стоит задача привлечь триллион рублей инвестиций в сферу туризма, а также нарастить турпоток до десяти миллионов человек к 2025 году.
"Сейчас южный берег достаточно хорошо развит. Упор сейчас в основных проектах перешел на западное побережье, где есть прекрасные песчаные пляжи. Недоосвоен еще восток с точки зрения круглогодичного туризма и оздоровления, хотя там есть для этого все ресурсы: бальнеология, лечебная вода питьевая и многое другое", – сказал Волченко.
По итогам 2020 года в Крыму отдохнули более 6,3 миллиона туристов, в 2019 году - около 7,5 миллиона человек – максимальный показатель за постсоветский период.
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ТуризмНовости - ТуризмтуристыТуризмВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)куда поехатьотдых на морекуда можно лететьотдых в России 2021 летом
 
 
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