https://ria.ru/20210907/krym-1749009370.html

"Пропагандистский трюк": Пушков ответил на заявление Кулебы о Крыме

"Пропагандистский трюк": Пушков ответил на заявление Кулебы о Крыме - РИА Новости, 07.09.2021

"Пропагандистский трюк": Пушков ответил на заявление Кулебы о Крыме

Сенатор Алексей Пушков назвал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о необходимости обсуждения Крыма на встрече президентов России и Украины Владимира... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T13:26

2021-09-07T13:26

2021-09-07T13:26

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дмитрий кулеба

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о необходимости обсуждения Крыма на встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского "пропагандистким трюком"."Насчет того, что Крым "будет в повестке дня в любых обстоятельствах", глава МИД Украины заблуждается: судьба Крыма решена и обсуждению не подлежит", — написал парламентарий в Telegram-канале.По словам Пушков, украинские власти постоянно путают дипломатию и пропаганду, и это не способствует продвижению переговоров по проведению встречи.Ранее Кулеба заявил, что Москва "постоянно ищет повод, чтобы соскочить" с обсуждения судьбы полуострова.

https://ria.ru/20210905/ukraina-1748757999.html

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в мире, украина, москва, владимир зеленский, алексей пушков, мид украины, дмитрий кулеба, россия