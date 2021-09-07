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"Пропагандистский трюк": Пушков ответил на заявление Кулебы о Крыме
"Пропагандистский трюк": Пушков ответил на заявление Кулебы о Крыме - РИА Новости, 07.09.2021
"Пропагандистский трюк": Пушков ответил на заявление Кулебы о Крыме
Сенатор Алексей Пушков назвал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о необходимости обсуждения Крыма на встрече президентов России и Украины Владимира... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T13:26
2021-09-07T13:26
в мире
украина
москва
владимир зеленский
алексей пушков
мид украины
дмитрий кулеба
россия
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о необходимости обсуждения Крыма на встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского "пропагандистким трюком"."Насчет того, что Крым "будет в повестке дня в любых обстоятельствах", глава МИД Украины заблуждается: судьба Крыма решена и обсуждению не подлежит", — написал парламентарий в Telegram-канале.По словам Пушков, украинские власти постоянно путают дипломатию и пропаганду, и это не способствует продвижению переговоров по проведению встречи.Ранее Кулеба заявил, что Москва "постоянно ищет повод, чтобы соскочить" с обсуждения судьбы полуострова.
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в мире, украина, москва, владимир зеленский, алексей пушков, мид украины, дмитрий кулеба, россия
13:26 07.09.2021
 
"Пропагандистский трюк": Пушков ответил на заявление Кулебы о Крыме

Сенатор Пушков: Крыма не будет в повестке переговоров Путина и Зеленского

© Рамиль СитдиковСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков
© Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о необходимости обсуждения Крыма на встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского "пропагандистким трюком".
"Насчет того, что Крым "будет в повестке дня в любых обстоятельствах", глава МИД Украины заблуждается: судьба Крыма решена и обсуждению не подлежит", — написал парламентарий в Telegram-канале.
По словам Пушков, украинские власти постоянно путают дипломатию и пропаганду, и это не способствует продвижению переговоров по проведению встречи.
Ранее Кулеба заявил, что Москва "постоянно ищет повод, чтобы соскочить" с обсуждения судьбы полуострова.
Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
5 сентября, 13:40
Пушков обвинил украинские власти в жульничестве
 
В миреУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийАлексей ПушковМИД УкраиныДмитрий КулебаРоссия
 
 
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