https://ria.ru/20210907/krizis-1748916688.html

Накроет по полной: в ЦБ описали сценарий нового кризиса

Накроет по полной: в ЦБ описали сценарий нового кризиса - РИА Новости, 07.09.2021

Накроет по полной: в ЦБ описали сценарий нового кризиса

Не успеет мир отойти от пандемии, как уже в 2023 году может разразиться новый глобальный кризис. Последствия для России — падение экономики, ускорение инфляции, РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T08:00

2021-09-07T08:00

2021-09-07T10:01

экономика

экономический кризис

китай

центральный банк рф (цб рф)

всемирный банк

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155224/50/1552245055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f18361be2aca59ed3ac861ad2521494.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Не успеет мир отойти от пандемии, как уже в 2023 году может разразиться новый глобальный кризис. Последствия для России — падение экономики, ускорение инфляции, девальвация рубля. Все это предполагает альтернативный сценарий, описанный Центробанком. О чем говорят экономисты и где ситуация уже стала опасной — в материале РИА Новости.Плохой вариантПроект основных направлений денежно-кредитной политики на 2022-2024 годы Банка России, помимо базового прогноза, содержит три альтернативных: усиление пандемии, глобальная инфляция и финансовый кризис.Как поясняет регулятор, ключевая предпосылка кризисного варианта — рост глобального долга государств и компаний со слабой финансовой устойчивостью. Среди факторов риска — расширение "спекулятивного" сегмента корпоративного долга, а также схлопывание пузырей на рынках.Инвесторы начнут массово продавать рискованные активы. Это существенно обострит проблемы в развивающихся странах — особенно тех, где накопились "значительные долги в иностранной валюте".Хотя этот прогноз альтернативный, его не стоит сбрасывать со счетов. Как отметил глава Сбербанка Герман Греф, глобальные риски сегодня очевидны.Погрязли в долгахЭкономисты предупреждали об этом еще в начале года. Так, эксперты Института международных финансов (IIF) указывали, что масштабное увеличение госрасходов на борьбу с пандемией обернулось резким ростом глобального долга. Занимать позволяли низкие ключевые ставки.В долгах погрязли все: и государства, и компании, старающиеся набрать кредитов побольше и подешевле. Корпорации, подстегиваемые беспрецедентной господдержкой рынков, развернули небывалую продажу облигаций, в том числе с крайне низким рейтингом надежности.В Институте международных финансов подчеркивали: из-за пандемии резко увеличился риск кризиса рефинансирования. Многие страны и компании уже не в состоянии привлечь новые займы, чтобы рассчитаться по предыдущим. А поскольку МВФ и Всемирный банк потратили огромные средства на антикризисные программы — кто предоставит кредиты, неясно.Китайская угрозаВ ЦБ считают особенно опасной ситуацию с корпоративным долгом, прежде всего в Китае. Еще до пандемии Международный валютный фонд и Всемирный банк предупреждали, что "китайский долговой сценарий" способен повергнуть мировую экономику в депрессию. По данным Банка международных расчетов, корпоративный сектор в КНР должен сумму, превышающую 160 процентов ВВП. По стране прокатилась волна дефолтов.По подсчетам Shanghai DZH, чьи аналитики учитывают бумаги без рейтингов международных агентств, дефолтов еще больше: на 18 миллиардов долларов. В облигациях госкомпаний, по сути, разворачивается кризис неплатежей. В 2019-м на этот сектор приходилось всего десять процентов дефолтов, в 2020-м — 40, а за первые два квартала этого года — больше половины.Корпоративный секторКак поясняют в Japan Research Institute, десятилетиями китайские госкомпании получали гарантии по обязательствам. "Крупняки" пребывали в полной уверенности, что лопнуть им не позволят. Но жизнь показала, что это далеко не так, отмечают в Daiwa Institute of Research.Набирать кредиты компаниям позволил и теневой банкинг — за десять лет этот сектор в КНР разросся до угрожающих 13 триллионов долларов.В ближайшие два года китайским фирмам предстоит погасить или рефинансировать долги на 2,14 триллиона долларов. Это на 60 процентов больше, чем в предыдущий такой же период. Если не сумеют расплатиться, Азия в очередной раз запустит глобальный экономический кризис.

https://ria.ru/20210724/stavka-1742610740.html

https://ria.ru/20210719/krizis-1741605373.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, экономический кризис, китай, центральный банк рф (цб рф), всемирный банк, цены на нефть