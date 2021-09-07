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Мурашко рассказал, сколько непривитых пациентов госпитализируют с COVID-19
Мурашко рассказал, сколько непривитых пациентов госпитализируют с COVID-19 - РИА Новости, 07.09.2021
Мурашко рассказал, сколько непривитых пациентов госпитализируют с COVID-19
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что более 92% пациентов с коронавирусом, которые попадают в больницы, не прививались. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T16:24
2021-09-07T16:24
2021-09-07T16:24
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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САРАТОВ, 7 сен - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что более 92% пациентов с коронавирусом, которые попадают в больницы, не прививались.Мурашко отметил, что, если в госпиталь попадает вакцинированный пациент, то, как правило, болезнь протекает легко, такие люди не попадают в реанимацию.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия
Мурашко рассказал, сколько непривитых пациентов госпитализируют с COVID-19
Мурашко: более 92% пациентов с коронавирусом, которые попадают в больницы, не прививались