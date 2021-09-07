https://ria.ru/20210907/koronavirus-1749045002.html

Мурашко рассказал, сколько непривитых пациентов госпитализируют с COVID-19

Мурашко рассказал, сколько непривитых пациентов госпитализируют с COVID-19 - РИА Новости, 07.09.2021

Мурашко рассказал, сколько непривитых пациентов госпитализируют с COVID-19

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что более 92% пациентов с коронавирусом, которые попадают в больницы, не прививались. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T16:24

2021-09-07T16:24

2021-09-07T16:24

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

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САРАТОВ, 7 сен - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что более 92% пациентов с коронавирусом, которые попадают в больницы, не прививались.Мурашко отметил, что, если в госпиталь попадает вакцинированный пациент, то, как правило, болезнь протекает легко, такие люди не попадают в реанимацию.

россия

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2021

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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия