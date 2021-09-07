https://ria.ru/20210907/koronavirus-1749044443.html

Молодежь и беременные тоже в группе риска по COVID-19, заявил Мурашко

Молодежь и беременные тоже в группе риска по COVID-19, заявил Мурашко - РИА Новости, 07.09.2021

Молодежь и беременные тоже в группе риска по COVID-19, заявил Мурашко

Помимо пожилых людей в группу риска по коронавирусу стали попадать молодежь и беременные женщины, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T16:21

2021-09-07T16:21

2021-09-07T16:30

распространение коронавируса

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САРАТОВ, 7 сен - РИА Новости. Помимо пожилых людей в группу риска по коронавирусу стали попадать молодежь и беременные женщины, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Если раньше мы говорили, что коронавирусная инфекция наиболее опасна для людей старшего возраста… То сегодня в связи с новым течением заболевания мы видим, что и молодежь попадает под большие риски, и беременные женщины", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что нужно воспользоваться возможностью, привиться от коронавируса и защитить свое здоровье.

https://ria.ru/20210829/koronavirus-1747703673.html

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2021

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