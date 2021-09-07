https://ria.ru/20210907/koronavirus-1749044443.html
Молодежь и беременные тоже в группе риска по COVID-19, заявил Мурашко
Молодежь и беременные тоже в группе риска по COVID-19, заявил Мурашко - РИА Новости, 07.09.2021
Молодежь и беременные тоже в группе риска по COVID-19, заявил Мурашко
Помимо пожилых людей в группу риска по коронавирусу стали попадать молодежь и беременные женщины, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T16:21
2021-09-07T16:21
2021-09-07T16:30
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САРАТОВ, 7 сен - РИА Новости. Помимо пожилых людей в группу риска по коронавирусу стали попадать молодежь и беременные женщины, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Если раньше мы говорили, что коронавирусная инфекция наиболее опасна для людей старшего возраста… То сегодня в связи с новым течением заболевания мы видим, что и молодежь попадает под большие риски, и беременные женщины", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что нужно воспользоваться возможностью, привиться от коронавируса и защитить свое здоровье.
https://ria.ru/20210829/koronavirus-1747703673.html
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михаил мурашко, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:21 07.09.2021 (обновлено: 16:30 07.09.2021)
Молодежь и беременные тоже в группе риска по COVID-19, заявил Мурашко
Мурашко: молодежь и беременные тоже стали попадать в группу риска по коронавирусу