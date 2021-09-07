https://ria.ru/20210907/koronavirus-1749017069.html

Дерипаска предрек миру еще две тяжелых волны коронавируса

Дерипаска предрек миру еще две тяжелых волны коронавируса - РИА Новости, 07.09.2021

Дерипаска предрек миру еще две тяжелых волны коронавируса

Миллиардер Олег Дерипаска считает, что мир ждет как минимум еще две серьезных волны пандемии коронавируса, так как закрывать границы и вводить локдауны никто не РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T13:57

2021-09-07T13:57

2021-09-07T14:00

распространение коронавируса

общество

олег дерипаска

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска считает, что мир ждет как минимум еще две серьезных волны пандемии коронавируса, так как закрывать границы и вводить локдауны никто не хочет."К сожалению, мы ещё очень далеки от постковидной эпохи. Страны отказались от жестких мер по борьбе с ковидом, понадеявшись на вакцинацию. В результате: пока одна половина населения вакцинировалась, вторая потеряла иммунитет, а нас ждет еще как минимум две волны. И если не локдаун и закрытие границ, а на это никто идти не хочет, нас ждут тяжёлые испытания", - написал Дерипаска в своем Telegram-канале.Он также отмечает, что "нужно понять, что делать с пожилым населением и людьми с ослабленным иммунитетом". "Новые штаммы дают серьезные осложнения, поскольку вирус мутирует. Список его последствий для организма становится все более зловещим. К тромбозу, диабету, заболеваниям легких добавилось еще и поражение почек", - указывает бизнесмен."Сейчас мало кто задумывается над этим, но процесс реабилитации может занять больше года, это неминуемо отразится на страховых компаниях – нагрузка на них возрастет. Необеспеченные эмиссии приведут к росту инфляции, которая будет не как в развитых странах – 1,5%, а 4-5%. Роль у банков станет принципиально другой. Это новая монетарная политика, которой все будут придерживаться", - заключил Дерипаска.Еще в декабре 2020 года миллиардер выразил "сильные сомнения, что мы сможем вернуться к нормальной жизни ранее мая 2023".

https://radiosputnik.ria.ru/20210907/preparat-1748973641.html

https://ria.ru/20210907/infektsiya-1748953052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, олег дерипаска, здоровье - общество, коронавирус в россии