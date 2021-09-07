https://ria.ru/20210907/koronavirus-1748988444.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 07.09.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп суточного прироста заболеваемости COVID-19 - 0,08% - зафиксирован в Москве и Республике Алтай, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T11:45

2021-09-07T11:45

2021-09-07T11:45

распространение коронавируса

общество

республика алтай

москва

здоровье - общество

коронавирусы

республика бурятия

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Наименьший темп суточного прироста заболеваемости COVID-19 - 0,08% - зафиксирован в Москве и Республике Алтай, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва, Республика Алтай - 0,08%, Санкт-Петербург - 0,11%, Республика Бурятия - 0,15%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210901/koronavirus-1748126076.html

республика алтай

москва

республика бурятия

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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