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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210907/koronavirus-1748988444.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 07.09.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп суточного прироста заболеваемости COVID-19 - 0,08% - зафиксирован в Москве и Республике Алтай, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T11:45
2021-09-07T11:45
распространение коронавируса
общество
республика алтай
москва
здоровье - общество
коронавирусы
республика бурятия
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Наименьший темп суточного прироста заболеваемости COVID-19 - 0,08% - зафиксирован в Москве и Республике Алтай, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва, Республика Алтай - 0,08%, Санкт-Петербург - 0,11%, Республика Бурятия - 0,15%", - говорится в сообщении.
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республика алтай
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общество, республика алтай, москва, здоровье - общество, коронавирусы, республика бурятия, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:45 07.09.2021
 
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 зафиксировали в Москве и Республике Алтай

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник выходит из салона скорой медицинской помощи
Медицинский работник выходит из салона скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Наименьший темп суточного прироста заболеваемости COVID-19 - 0,08% - зафиксирован в Москве и Республике Алтай, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва, Республика Алтай - 0,08%, Санкт-Петербург - 0,11%, Республика Бурятия - 0,15%", - говорится в сообщении.
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