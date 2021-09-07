https://ria.ru/20210907/koronavirus-1748988444.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 07.09.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп суточного прироста заболеваемости COVID-19 - 0,08% - зафиксирован в Москве и Республике Алтай, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T11:45
2021-09-07T11:45
2021-09-07T11:45
распространение коронавируса
общество
республика алтай
москва
здоровье - общество
коронавирусы
республика бурятия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729083664_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_edc78b97067ea3e0fde28e13f2cd0c6e.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Наименьший темп суточного прироста заболеваемости COVID-19 - 0,08% - зафиксирован в Москве и Республике Алтай, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва, Республика Алтай - 0,08%, Санкт-Петербург - 0,11%, Республика Бурятия - 0,15%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210901/koronavirus-1748126076.html
республика алтай
москва
республика бурятия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729083664_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_be569271eed7249bbfa1de8a972da0e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика алтай, москва, здоровье - общество, коронавирусы, республика бурятия, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 зафиксировали в Москве и Республике Алтай