https://ria.ru/20210907/koronavirus-1748988245.html

В России за сутки умерли 795 пациентов с коронавирусом

В России за сутки умерли 795 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 07.09.2021

В России за сутки умерли 795 пациентов с коронавирусом

За сутки в России подтверждено 795 смертей с COVID-19, за все время пандемии - 188 785, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T11:44

2021-09-07T11:44

2021-09-07T11:44

распространение коронавируса

санкт-петербург

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. За сутки в России подтверждено 795 смертей с COVID-19, за все время пандемии - 188 785, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 795 смертей... За весь период по России умерло 188 785 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве зафиксировано 45 летальных случаев, в Санкт-Петербурге - 37, в Свердловской области - 34.

санкт-петербург

москва

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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