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В России за сутки умерли 795 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 795 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 07.09.2021
В России за сутки умерли 795 пациентов с коронавирусом
За сутки в России подтверждено 795 смертей с COVID-19, за все время пандемии - 188 785, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T11:44
2021-09-07T11:44
2021-09-07T11:44
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здоровье - общество
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. За сутки в России подтверждено 795 смертей с COVID-19, за все время пандемии - 188 785, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 795 смертей... За весь период по России умерло 188 785 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве зафиксировано 45 летальных случаев, в Санкт-Петербурге - 37, в Свердловской области - 34.
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санкт-петербург, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки умерли 795 пациентов с коронавирусом
Оперштаб: в России за сутки умерли 795 пациентов с коронавирусом