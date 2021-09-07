https://ria.ru/20210907/koronavirus-1748988109.html

В России за сутки 17 243 человека выздоровели от COVID-19

В России за сутки 17 243 человека выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 07.09.2021

В России за сутки 17 243 человека выздоровели от COVID-19

За сутки в РФ выписаны 17 243 человека после COVID-19, за все время выздоровели после болезни 6 302 250, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T11:44

2021-09-07T11:44

2021-09-07T11:44

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 17 243 человека после COVID-19, за все время выздоровели после болезни 6 302 250, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением корон6авируса."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 17 243 человека... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 6 302 250", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 1441, Подмосковье - 1196, Санкт-Петербурге - 859.

https://ria.ru/20210906/koronavirus-1748901225.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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