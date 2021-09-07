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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210907/koronavirus-1748988109.html
В России за сутки 17 243 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки 17 243 человека выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 07.09.2021
В России за сутки 17 243 человека выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 17 243 человека после COVID-19, за все время выздоровели после болезни 6 302 250, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T11:44
2021-09-07T11:44
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 17 243 человека после COVID-19, за все время выздоровели после болезни 6 302 250, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением корон6авируса."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 17 243 человека... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 6 302 250", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 1441, Подмосковье - 1196, Санкт-Петербурге - 859.
https://ria.ru/20210906/koronavirus-1748901225.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
11:44 07.09.2021
 
В России за сутки 17 243 человека выздоровели от COVID-19

Оперштаб: в России за сутки 17 243 человека выздоровели от COVID-19

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкМедицинские работники в госпитале для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Иркутской области
Медицинские работники в госпитале для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 17 243 человека после COVID-19, за все время выздоровели после болезни 6 302 250, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением корон6авируса.
"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 17 243 человека... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 6 302 250", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве - 1441, Подмосковье - 1196, Санкт-Петербурге - 859.
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
Вчера, 16:52Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в России
 
 
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