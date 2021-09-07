https://ria.ru/20210907/koronavirus-1748987947.html

В Москве выявили 1187 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 1187 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 07.09.2021

В Москве выявили 1187 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - 1 187, 880 и 626 соответственно, сообщили... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T11:43

2021-09-07T11:43

2021-09-07T12:05

распространение коронавируса

общество

республика алтай

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - 1 187, 880 и 626 соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение (показателей суточного прироста заболеваемости) по субъектам: Москва - 1 187, Московская область - 880, Санкт-Петербург - 626", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавирусной инфекции отмечено в Республике Алтай, Ненецком и Чукотском автономных округах - 16, 14 и четыре соответственно.

https://radiosputnik.ria.ru/20210907/preparat-1748973641.html

республика алтай

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика алтай, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус в россии