https://ria.ru/20210907/koronavirus-1748987947.html
В Москве выявили 1187 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 1187 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 07.09.2021
В Москве выявили 1187 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - 1 187, 880 и 626 соответственно, сообщили... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T11:43
2021-09-07T11:43
2021-09-07T12:05
распространение коронавируса
общество
республика алтай
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - 1 187, 880 и 626 соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение (показателей суточного прироста заболеваемости) по субъектам: Москва - 1 187, Московская область - 880, Санкт-Петербург - 626", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавирусной инфекции отмечено в Республике Алтай, Ненецком и Чукотском автономных округах - 16, 14 и четыре соответственно.
https://radiosputnik.ria.ru/20210907/preparat-1748973641.html
республика алтай
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общество, республика алтай, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
11:43 07.09.2021 (обновлено: 12:05 07.09.2021)
В Москве выявили 1187 новых случаев COVID-19
Оперштаб: в Москве за сутки выявили 1187 случаев COVID-19