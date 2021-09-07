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На Украине захотели взять "Северный поток — 2" под контроль
На Украине захотели взять "Северный поток — 2" под контроль - РИА Новости, 07.09.2021
На Украине захотели взять "Северный поток — 2" под контроль
Украинская компания, управляющая газотранспортной системой, "как нельзя лучше подходит" на роль независимого от "Газпрома" оператора для управления "Северным... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T17:58
2021-09-07T20:09
в мире
украина
евросоюз
газпром
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Украинская компания, управляющая газотранспортной системой, "как нельзя лучше подходит" на роль независимого от "Газпрома" оператора для управления "Северным потоком — 2", написала газета "Сегодня".В своих рассуждениях авторы сослались на Газовую директиву ЕС, под действие которой подпадает российский трубопровод.В материале отмечается, что стране стоит развивать систему хабов на базе подземных газохранилищ. Перспективу этой инициативы подтвердил врио гендиректора АО "Укртрансгаз" Сергей Перелома.Эти предложения, как и идея управлять "Северным потоком — 2", уже не раз звучали из уст глав энергетических компаний страны."Северный поток — 2" протянут из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность его двух ниток — 55 миллиардов кубометров газа в год. Против проекта активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.При этом регулятор и суд в Германии постановили не выводить проект из-под действия Газовой директивы Евросоюза. Ее нормативы гласят, что трубопровод должен либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо его участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.Строительство первой нитки "Северного потока — 2" было завершено в июне 2021 года, вчера Nord Stream 2 AG объявил о сварке последней трубы второй нитки. Начать эксплуатацию трубопровода планируется до конца года.
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украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Финал в прокладке "Северного потока — 2"
Точка в прокладке "Северного потока 2". На барже "Фортуна" сварили последнюю трубу под номером 200 858 и погрузили ее на дно немецкой Балтики.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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в мире, украина, евросоюз, газпром, северный поток — 2, россия
17:58 07.09.2021 (обновлено: 20:09 07.09.2021)
 
На Украине захотели взять "Северный поток — 2" под контроль

"Сегодня": Украина хочет контролировать "Северный поток — 2" согласно Газовой директиве ЕC

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкПорт Мукран - логистический центр "Северного потока-2"
Порт Мукран - логистический центр Северного потока-2 - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Украинская компания, управляющая газотранспортной системой, "как нельзя лучше подходит" на роль независимого от "Газпрома" оператора для управления "Северным потоком — 2", написала газета "Сегодня".
В своих рассуждениях авторы сослались на Газовую директиву ЕС, под действие которой подпадает российский трубопровод.
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 16:17
В Европе предложили "Газпрому" продать "Северный поток — 2"
В материале отмечается, что стране стоит развивать систему хабов на базе подземных газохранилищ. Перспективу этой инициативы подтвердил врио гендиректора АО "Укртрансгаз" Сергей Перелома.
Эти предложения, как и идея управлять "Северным потоком — 2", уже не раз звучали из уст глав энергетических компаний страны.
"Северный поток — 2" протянут из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность его двух ниток — 55 миллиардов кубометров газа в год. Против проекта активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.
При этом регулятор и суд в Германии постановили не выводить проект из-под действия Газовой директивы Евросоюза. Ее нормативы гласят, что трубопровод должен либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо его участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.
Строительство первой нитки "Северного потока — 2" было завершено в июне 2021 года, вчера Nord Stream 2 AG объявил о сварке последней трубы второй нитки. Начать эксплуатацию трубопровода планируется до конца года.
 
В миреУкраинаЕвросоюзГазпромСеверный поток — 2Россия
 
 
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