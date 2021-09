https://ria.ru/20210907/konkurs-1748869132.html

Избранные работы конкурса имени Стенина покажут в Сочи

СОЧИ, 7 сен, - РИА Новости. Фотографии лауреатов Международного конкурса имени Андрея Стенина разных лет станут частью экспозиции, которая откроется 10 сентября в Выставочном центре гранд-отеля "Жемчужина" в рамках юбилейного XXV Форума современной журналистики "Вся Россия-2021" в Сочи.В экспозицию войдут также работы победителей региональных конкурсов "Планета Москва", "Памяти Александра Ефремова", отдельные снимки авторов таких изданий, как "Коммерсантъ", и лауреатов Международного конкурса православной фотографии. Выставка открыта для посещения всех гостей и зрителей Выставочного центра.Форум в Сочи (10 – 16 сентября) проводится Союзом журналистов России при поддержке фондов президентских грантов и соберет около 1000 участников. Ими станут деятели культуры и искусства, политики, журналисты со всей страны.Молодежное направление Союза журналистов России является многолетним отраслевым партнером конкурса им. Стенина, фотографическая выставка на форуме "Вся Россия-2021" с участием работ конкурса организована в рамках партнерства.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал фотографии EYE, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.

