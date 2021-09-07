Избранные работы конкурса имени Стенина покажут в Сочи

© Фото : Алена Кочеткова, Stenincontest Алена Кочеткова / Россия. Моя планета. 2018. Как я болела. Слово "рак" у всех на слуху, люди боятся его, хотя едва представляют, что это за болезнь. Когда мне поставили такой диагноз, я тоже ничего не знала об этом и не представляла какой путь мне предстоит пройти — от страха за свою жизнь до надежды на выздоровление. Болезнь подтолкнула к размышлениям и переосмыслению жизни. Мысли множились и переполняли голову.