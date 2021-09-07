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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210907/konkurs-1748869132.html
Избранные работы конкурса имени Стенина покажут в Сочи
Избранные работы конкурса имени Стенина покажут в Сочи - РИА Новости, 07.09.2021
Избранные работы конкурса имени Стенина покажут в Сочи
Фотографии лауреатов Международного конкурса имени Андрея Стенина разных лет станут частью экспозиции, которая откроется 10 сентября в Выставочном центре... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T09:00
2021-09-07T10:41
общество
фото
сочи
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
россия
культура
новости - туризм
новости культуры
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СОЧИ, 7 сен, - РИА Новости. Фотографии лауреатов Международного конкурса имени Андрея Стенина разных лет станут частью экспозиции, которая откроется 10 сентября в Выставочном центре гранд-отеля "Жемчужина" в рамках юбилейного XXV Форума современной журналистики "Вся Россия-2021" в Сочи.В экспозицию войдут также работы победителей региональных конкурсов "Планета Москва", "Памяти Александра Ефремова", отдельные снимки авторов таких изданий, как "Коммерсантъ", и лауреатов Международного конкурса православной фотографии. Выставка открыта для посещения всех гостей и зрителей Выставочного центра.Форум в Сочи (10 – 16 сентября) проводится Союзом журналистов России при поддержке фондов президентских грантов и соберет около 1000 участников. Ими станут деятели культуры и искусства, политики, журналисты со всей страны.Молодежное направление Союза журналистов России является многолетним отраслевым партнером конкурса им. Стенина, фотографическая выставка на форуме "Вся Россия-2021" с участием работ конкурса организована в рамках партнерства.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал фотографии EYE, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
https://ria.ru/20210831/stenin-1748060369.html
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общество, фото, сочи, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, россия, новости - туризм, новости культуры
09:00 07.09.2021 (обновлено: 10:41 07.09.2021)
 

Избранные работы конкурса имени Стенина покажут в Сочи

© Фото : Юрий Смитюк, StenincontestЮрий Смитюк / Россия. Спорт. 2017. Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России
Юрий Смитюк / Россия. Спорт. 2017. Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© Фото : Юрий Смитюк, Stenincontest
Читать ria.ru в
СОЧИ, 7 сен, - РИА Новости. Фотографии лауреатов Международного конкурса имени Андрея Стенина разных лет станут частью экспозиции, которая откроется 10 сентября в Выставочном центре гранд-отеля "Жемчужина" в рамках юбилейного XXV Форума современной журналистики "Вся Россия-2021" в Сочи.
"Фотовыставка на форуме - это яркое событие, площадка, где участники могут ознакомиться с последними тенденциями фотографии, с репортажными снимками, актуальными темами", - отметил куратор выставки, секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный.
В экспозицию войдут также работы победителей региональных конкурсов "Планета Москва", "Памяти Александра Ефремова", отдельные снимки авторов таких изданий, как "Коммерсантъ", и лауреатов Международного конкурса православной фотографии. Выставка открыта для посещения всех гостей и зрителей Выставочного центра.
© Фото : Антон Уницын, StenincontestАнтон Уницын / Россия. Моя страна. 2016. Город с великим прошлым и тихим настоящим. Полет. Сальто назад в исполнении местного трейсера. Это история о маленьком городе Сольвычегодске с великим прошлым и тихим настоящим, о его жителях, которые любят свой город и видят в нем лучшее. На заднем плане одна из основных достопримечательностей Сольвычегодска — Благовещенский собор.
Антон Уницын / Россия. Моя страна. 2016. Город с великим прошлым и тихим настоящим. Полет. Сальто назад в исполнении местного трейсера
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Антон Уницын / Россия. Моя страна. 2016. Город с великим прошлым и тихим настоящим. Полет. Сальто назад в исполнении местного трейсера. Это история о маленьком городе Сольвычегодске с великим прошлым и тихим настоящим, о его жителях, которые любят свой город и видят в нем лучшее. На заднем плане одна из основных достопримечательностей Сольвычегодска — Благовещенский собор.
© Фото : Антон Уницын, Stenincontest
© Фото : Елена Аносова, StenincontestЕлена Аносова / Россия. Краски мира. Гармония жизни. 2016. Медвежий угол. Это один из притоков реки Нижней Тунгуски, время здесь немного замерло, как в анабиозе, но жизненный уклад немного меняется, сохраняя основные традиции охоты и рыбалки.
Елена Аносова / Россия. Краски мира. Гармония жизни. 2016. Медвежий угол
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Елена Аносова / Россия. Краски мира. Гармония жизни. 2016. Медвежий угол. Это один из притоков реки Нижней Тунгуски, время здесь немного замерло, как в анабиозе, но жизненный уклад немного меняется, сохраняя основные традиции охоты и рыбалки.
© Фото : Елена Аносова, Stenincontest
© Фото : Мария Плотникова, StenincontestМария Плотникова / Россия. Моя планета. 2018. Красная корова. На территории Специальной астрофизической обсерватории научно-исследовательского института Российской академии наук.
Мария Плотникова / Россия. Моя планета. 2018. Красная корова
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Мария Плотникова / Россия. Моя планета. 2018. Красная корова. На территории Специальной астрофизической обсерватории научно-исследовательского института Российской академии наук.
© Фото : Мария Плотникова, Stenincontest
© Фото : Сергей Бобылев, StenincontestСергей Бобылев / Россия. Главные новости. 2020. Чудо на кукурузном поле. Самолет Airbus A321 авиакомпании Уральские авиалинии, который 15 августа 2019 г. после отказа обоих двигателей совершил аварийную посадку на кукурузном поле в районе аэропорта Жуковский.
Сергей Бобылев / Россия. Главные новости. 2020. Чудо на кукурузном поле
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Сергей Бобылев / Россия. Главные новости. 2020. Чудо на кукурузном поле. Самолет Airbus A321 авиакомпании Уральские авиалинии, который 15 августа 2019 г. после отказа обоих двигателей совершил аварийную посадку на кукурузном поле в районе аэропорта Жуковский.
© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest
© Фото : Константин Чалабов, , StenincontestКонстантин Чалабов / Россия. Спорт. 2017. Элегантный болельщик. Болельщик во время турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Константин Чалабов / Россия. Спорт. 2017. Элегантный болельщик
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Константин Чалабов / Россия. Спорт. 2017. Элегантный болельщик. Болельщик во время турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
© Фото : Константин Чалабов, , Stenincontest
© Фото : Сергей Паршуков, StenincontestСергей Паршуков / Россия. Моя планета. 2020. Столица исчезающего мира. Воспитанники школы-интерната для детей оленеводов в поселке Воргашор (Воркута) у макета чума в одном из классов. Воркута — четвертый по величине город, расположенный за Полярным кругом и самый восточный город в Европе. Сейчас население Воркуты стремительно сокращается – город занимает первое место в стране по темпам убывания населения.
Сергей Паршуков / Россия. Моя планета. 2020. Столица исчезающего мира
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Сергей Паршуков / Россия. Моя планета. 2020. Столица исчезающего мира. Воспитанники школы-интерната для детей оленеводов в поселке Воргашор (Воркута) у макета чума в одном из классов. Воркута — четвертый по величине город, расположенный за Полярным кругом и самый восточный город в Европе. Сейчас население Воркуты стремительно сокращается – город занимает первое место в стране по темпам убывания населения.
© Фото : Сергей Паршуков, Stenincontest
© Фото : Алексей Филиппов, StenincontestАлексей Филиппов / Россия. Спорт / Серия фотографий. 2016. Противостояние. Чемпионат мира по фехтованию — 2015 в Москве. Мартина Батини (Италия) в финальном поединке на соревнованиях командного первенства по фехтованию на рапирах среди женщин.
Алексей Филиппов / Россия. Спорт / Серия фотографий. 2016. Противостояние. Чемпионат мира по фехтованию — 2015 в Москве
7 из 9
Алексей Филиппов / Россия. Спорт / Серия фотографий. 2016. Противостояние. Чемпионат мира по фехтованию — 2015 в Москве. Мартина Батини (Италия) в финальном поединке на соревнованиях командного первенства по фехтованию на рапирах среди женщин.
© Фото : Алексей Филиппов, Stenincontest
© Фото : Федор Телков, StenincontestФедор Телков / Россия. Портрет. Герой нашего времени. 2018. Уральские марийцы. Народный костюм. Семья плотника и их друзья. Одним из основных элементов самоидентификации уральских марийцев, их гордостью является уникальный народный костюм. Наряды передаются из поколения в поколение, возраст некоторых костюмов может насчитывать сотню лет.
Федор Телков / Россия. Портрет. Герой нашего времени. 2018. Уральские марийцы. Народный костюм. Семья плотника и их друзья
8 из 9
Федор Телков / Россия. Портрет. Герой нашего времени. 2018. Уральские марийцы. Народный костюм. Семья плотника и их друзья. Одним из основных элементов самоидентификации уральских марийцев, их гордостью является уникальный народный костюм. Наряды передаются из поколения в поколение, возраст некоторых костюмов может насчитывать сотню лет.
© Фото : Федор Телков, Stenincontest
© Фото : Алена Кочеткова, StenincontestАлена Кочеткова / Россия. Моя планета. 2018. Как я болела. Слово "рак" у всех на слуху, люди боятся его, хотя едва представляют, что это за болезнь. Когда мне поставили такой диагноз, я тоже ничего не знала об этом и не представляла какой путь мне предстоит пройти — от страха за свою жизнь до надежды на выздоровление. Болезнь подтолкнула к размышлениям и переосмыслению жизни. Мысли множились и переполняли голову.
Алена Кочеткова / Россия. Моя планета. 2018. Как я болела
9 из 9
Алена Кочеткова / Россия. Моя планета. 2018. Как я болела. Слово "рак" у всех на слуху, люди боятся его, хотя едва представляют, что это за болезнь. Когда мне поставили такой диагноз, я тоже ничего не знала об этом и не представляла какой путь мне предстоит пройти — от страха за свою жизнь до надежды на выздоровление. Болезнь подтолкнула к размышлениям и переосмыслению жизни. Мысли множились и переполняли голову.
© Фото : Алена Кочеткова, Stenincontest
1 из 9
Антон Уницын / Россия. Моя страна. 2016. Город с великим прошлым и тихим настоящим. Полет. Сальто назад в исполнении местного трейсера. Это история о маленьком городе Сольвычегодске с великим прошлым и тихим настоящим, о его жителях, которые любят свой город и видят в нем лучшее. На заднем плане одна из основных достопримечательностей Сольвычегодска — Благовещенский собор.
© Фото : Антон Уницын, Stenincontest
2 из 9
Елена Аносова / Россия. Краски мира. Гармония жизни. 2016. Медвежий угол. Это один из притоков реки Нижней Тунгуски, время здесь немного замерло, как в анабиозе, но жизненный уклад немного меняется, сохраняя основные традиции охоты и рыбалки.
© Фото : Елена Аносова, Stenincontest
3 из 9
Мария Плотникова / Россия. Моя планета. 2018. Красная корова. На территории Специальной астрофизической обсерватории научно-исследовательского института Российской академии наук.
© Фото : Мария Плотникова, Stenincontest
4 из 9
Сергей Бобылев / Россия. Главные новости. 2020. Чудо на кукурузном поле. Самолет Airbus A321 авиакомпании Уральские авиалинии, который 15 августа 2019 г. после отказа обоих двигателей совершил аварийную посадку на кукурузном поле в районе аэропорта Жуковский.
© Фото : Сергей Бобылев, Stenincontest
5 из 9
Константин Чалабов / Россия. Спорт. 2017. Элегантный болельщик. Болельщик во время турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
© Фото : Константин Чалабов, , Stenincontest
6 из 9
Сергей Паршуков / Россия. Моя планета. 2020. Столица исчезающего мира. Воспитанники школы-интерната для детей оленеводов в поселке Воргашор (Воркута) у макета чума в одном из классов. Воркута — четвертый по величине город, расположенный за Полярным кругом и самый восточный город в Европе. Сейчас население Воркуты стремительно сокращается – город занимает первое место в стране по темпам убывания населения.
© Фото : Сергей Паршуков, Stenincontest
7 из 9
Алексей Филиппов / Россия. Спорт / Серия фотографий. 2016. Противостояние. Чемпионат мира по фехтованию — 2015 в Москве. Мартина Батини (Италия) в финальном поединке на соревнованиях командного первенства по фехтованию на рапирах среди женщин.
© Фото : Алексей Филиппов, Stenincontest
8 из 9
Федор Телков / Россия. Портрет. Герой нашего времени. 2018. Уральские марийцы. Народный костюм. Семья плотника и их друзья. Одним из основных элементов самоидентификации уральских марийцев, их гордостью является уникальный народный костюм. Наряды передаются из поколения в поколение, возраст некоторых костюмов может насчитывать сотню лет.
© Фото : Федор Телков, Stenincontest
9 из 9
Алена Кочеткова / Россия. Моя планета. 2018. Как я болела. Слово "рак" у всех на слуху, люди боятся его, хотя едва представляют, что это за болезнь. Когда мне поставили такой диагноз, я тоже ничего не знала об этом и не представляла какой путь мне предстоит пройти — от страха за свою жизнь до надежды на выздоровление. Болезнь подтолкнула к размышлениям и переосмыслению жизни. Мысли множились и переполняли голову.
© Фото : Алена Кочеткова, Stenincontest
Форум в Сочи (10 – 16 сентября) проводится Союзом журналистов России при поддержке фондов президентских грантов и соберет около 1000 участников. Ими станут деятели культуры и искусства, политики, журналисты со всей страны.
Молодежное направление Союза журналистов России является многолетним отраслевым партнером конкурса им. Стенина, фотографическая выставка на форуме "Вся Россия-2021" с участием работ конкурса организована в рамках партнерства.
Работы Стенина представили на фотовыставке о жертвах конфликта в Донбассе - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 18:59
Работы Стенина представили на фотовыставке о жертвах конфликта в Донбассе
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru.
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал фотографии EYE, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
Посетители на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина на территории центрального железнодорожного вокзала Ретиро в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 12:15
Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина подвел первые итоги
 
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