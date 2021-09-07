07:55 07.09.2021 (обновлено: 09:10 07.09.2021)
СП: коммунальное хозяйство в России изношено на 60 процентов
Счетная палата: коммунальная инфраструктура в России изношена на 60 процентов
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Коммунальная инфраструктура в России изношена на 60%, рассказала в интервью РИА Новости в ходе Восточного экономического форума аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.
"Системы коммунального хозяйства, особенно в небольших городах, уже сильно изношены: в среднем по России износ составляет 60%", - рассказала Трунова.
"И, безусловно, вложения в этот сектор должны идти с учетом новейших технологий, в том числе цифровых, а также (там, где есть такая возможность) организационно-технологических изменений", - добавила аудитор.
Она уточнила, что ситуация с ЖКХ по "зеленой" повестке "не столь срочная как в промышленности, но лучше действовать на опережение".
"Без участия местных властей и помощи федерального центра не обойтись. Кроме того, энергоэффективность нужно обязательно закладывать и при строительстве нового жилья, чтобы параметры этого жилья соответствовали всем современным требованиям, не только в соответствии с проектно-сметной документацией, но и в реальности", - заключила Трунова.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.