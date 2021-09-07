Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210907/kommunalnoe-1748959212.html
СП: коммунальное хозяйство в России изношено на 60 процентов
СП: коммунальное хозяйство в России изношено на 60 процентов - РИА Новости, 07.09.2021
СП: коммунальное хозяйство в России изношено на 60 процентов
Коммунальная инфраструктура в России изношена на 60%, рассказала в интервью РИА Новости в ходе Восточного экономического форума аудитор Счетной палаты Наталья... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T07:55
2021-09-07T09:10
экономика
владивосток
дальневосточный федеральный университет
россия
наталья трунова
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601582823_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_4bc242e5e968218fd1755d05b10690a0.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Коммунальная инфраструктура в России изношена на 60%, рассказала в интервью РИА Новости в ходе Восточного экономического форума аудитор Счетной палаты Наталья Трунова."И, безусловно, вложения в этот сектор должны идти с учетом новейших технологий, в том числе цифровых, а также (там, где есть такая возможность) организационно-технологических изменений", - добавила аудитор.Она уточнила, что ситуация с ЖКХ по "зеленой" повестке "не столь срочная как в промышленности, но лучше действовать на опережение".Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20170411/1492039721.html
владивосток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601582823_234:0:2963:2047_1920x0_80_0_0_ce5a63b9ed88f388de291e811e2f8f70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, владивосток, дальневосточный федеральный университет, россия, наталья трунова, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
07:55 07.09.2021 (обновлено: 09:10 07.09.2021)
 
СП: коммунальное хозяйство в России изношено на 60 процентов

Счетная палата: коммунальная инфраструктура в России изношена на 60 процентов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВодосток в Москве
Водосток в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Коммунальная инфраструктура в России изношена на 60%, рассказала в интервью РИА Новости в ходе Восточного экономического форума аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.
"Системы коммунального хозяйства, особенно в небольших городах, уже сильно изношены: в среднем по России износ составляет 60%", - рассказала Трунова.
"И, безусловно, вложения в этот сектор должны идти с учетом новейших технологий, в том числе цифровых, а также (там, где есть такая возможность) организационно-технологических изменений", - добавила аудитор.
Она уточнила, что ситуация с ЖКХ по "зеленой" повестке "не столь срочная как в промышленности, но лучше действовать на опережение".
"Без участия местных властей и помощи федерального центра не обойтись. Кроме того, энергоэффективность нужно обязательно закладывать и при строительстве нового жилья, чтобы параметры этого жилья соответствовали всем современным требованиям, не только в соответствии с проектно-сметной документацией, но и в реальности", - заключила Трунова.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
- РИА Новости, 1920, 11.04.2017
11 апреля 2017, 23:02Новости Подмосковья
На развитие жилищно-коммунального хозяйства выделили более 10 млрд рублей
 
ЭкономикаВладивостокДальневосточный федеральный университетРоссияНаталья ТруноваВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:11В Кремле рассказали, что для Путина главное в выборах
14:07На Алтае осудили бабушку и внучек за лжеобвинение деда в домогательствах
14:04Путин 9 сентября проведет заседание оргкомитета "Победа"
14:01Горизбирком Петербурга не удовлетворил жалобу на кандидатов-двойников
13:57Дерипаска предрек миру еще две тяжелых волны коронавируса
13:57В Госдуме обсудят идею об электронных браслетах для педофилов
13:51Пугачева выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Краснова
13:47Проценко призвал всех врачей научиться оказывать помощь при COVID-19
13:46СМИ: в Кабуле журналисты пострадали во время освещения акций протеста
13:42В Подмосковье проверят видео с пострадавшей в лифте девушкой
13:38Тюменца задержали спустя 19 лет за изнасилование и убийство женщины
13:33Шойгу мог обсудить с Путиным идею о новых городах в Сибири, заявил Песков
13:32В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
13:32СК показал видео с места убийства девочек в Кузбассе
13:30Юрист уточнила, на каких родственников пенсионеры могут получать выплаты
13:30В Казани после посещения кафе госпитализировали 12 человек
13:30Суд продлил арест блогеру Хованскому
13:29В РЭО предупредили о "коллапсирующем" росте отходов
13:28Риска вспышки вируса нипах в России почти нет, заявили в Роспотребнадзоре
13:26"Пропагандистский трюк": Пушков ответил на заявление Кулебы о Крыме
Лента новостейМолния