https://ria.ru/20210907/kommunalnoe-1748959212.html

СП: коммунальное хозяйство в России изношено на 60 процентов

СП: коммунальное хозяйство в России изношено на 60 процентов - РИА Новости, 07.09.2021

СП: коммунальное хозяйство в России изношено на 60 процентов

Коммунальная инфраструктура в России изношена на 60%, рассказала в интервью РИА Новости в ходе Восточного экономического форума аудитор Счетной палаты Наталья... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T07:55

2021-09-07T07:55

2021-09-07T09:10

экономика

владивосток

дальневосточный федеральный университет

россия

наталья трунова

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Коммунальная инфраструктура в России изношена на 60%, рассказала в интервью РИА Новости в ходе Восточного экономического форума аудитор Счетной палаты Наталья Трунова."И, безусловно, вложения в этот сектор должны идти с учетом новейших технологий, в том числе цифровых, а также (там, где есть такая возможность) организационно-технологических изменений", - добавила аудитор.Она уточнила, что ситуация с ЖКХ по "зеленой" повестке "не столь срочная как в промышленности, но лучше действовать на опережение".Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20170411/1492039721.html

владивосток

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экономика, владивосток, дальневосточный федеральный университет, россия, наталья трунова, восточный экономический форум — 2021 (вэф)