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Советник Путина по климату рассказал, как восемь часов спорил с Керри
Советник Путина по климату рассказал, как восемь часов спорил с Керри - РИА Новости, 07.09.2021
Советник Путина по климату рассказал, как восемь часов спорил с Керри
Специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев рассказал, что в течение восьми часов спорил со специальным представителем... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T18:14
2021-09-07T18:14
в мире
сша
джон керри
россия
руслан эдельгериев
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев рассказал, что в течение восьми часов спорил со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри во время их встречи в июле 2021 года.Он уточнил, что переговоры растянулись из-за того, что сторона США считала, что "у них только правда", в то время как российские участники встречи пытались донести до американцев, что "у нас есть особенности нашей страны, и мы не можем смотреть на вас, и делать то же самое, как вы говорите".По словам Эдельгериева, США просят Россию уже в этом десятилетии полностью отказаться от угля. В то же время у них самих нет ни плана, ни дорожной карты, как достичь таких же результатов.
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в мире, сша, джон керри, россия, руслан эдельгериев
18:14 07.09.2021
 
Советник Путина по климату рассказал, как восемь часов спорил с Керри

Спецпредставитель президента по климату Эдельгериев рассказал, как 8 часов спорил с Керри

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев рассказал, что в течение восьми часов спорил со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри во время их встречи в июле 2021 года.
"У нас с ним в одном случае шли переговоры лично со мной три часа, потом (Керри) еще раз время запросил, мы еще раз вечером сели, еще пять часов разговаривали", - сказал Эдельгериев в эфире телеканала "Россия 24".
Он уточнил, что переговоры растянулись из-за того, что сторона США считала, что "у них только правда", в то время как российские участники встречи пытались донести до американцев, что "у нас есть особенности нашей страны, и мы не можем смотреть на вас, и делать то же самое, как вы говорите".
По словам Эдельгериева, США просят Россию уже в этом десятилетии полностью отказаться от угля. В то же время у них самих нет ни плана, ни дорожной карты, как достичь таких же результатов.
Специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 10:00
Руслан Эдельгериев: США начнут климатическую гонку амбиций
 
В миреСШАДжон КерриРоссияРуслан Эдельгериев
 
 
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