https://ria.ru/20210907/klimat-1749066719.html

Советник Путина по климату рассказал, как восемь часов спорил с Керри

Советник Путина по климату рассказал, как восемь часов спорил с Керри - РИА Новости, 07.09.2021

Советник Путина по климату рассказал, как восемь часов спорил с Керри

Специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев рассказал, что в течение восьми часов спорил со специальным представителем... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T18:14

2021-09-07T18:14

2021-09-07T18:14

в мире

сша

джон керри

россия

руслан эдельгериев

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев рассказал, что в течение восьми часов спорил со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри во время их встречи в июле 2021 года.Он уточнил, что переговоры растянулись из-за того, что сторона США считала, что "у них только правда", в то время как российские участники встречи пытались донести до американцев, что "у нас есть особенности нашей страны, и мы не можем смотреть на вас, и делать то же самое, как вы говорите".По словам Эдельгериева, США просят Россию уже в этом десятилетии полностью отказаться от угля. В то же время у них самих нет ни плана, ни дорожной карты, как достичь таких же результатов.

https://ria.ru/20210220/edelgeriev-1598206195.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, джон керри, россия, руслан эдельгериев