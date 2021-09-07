https://ria.ru/20210907/kiselev-1749080547.html
Киселев заболел COVID-19, идет на поправку
Киселев заболел COVID-19, идет на поправку - РИА Новости, 07.09.2021
Киселев заболел COVID-19, идет на поправку
Гендиректор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заболел коронавирусом, но уже идёт на поправку. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T20:32
2021-09-07T20:32
2021-09-07T20:53
распространение коронавируса
общество
дмитрий киселев
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Гендиректор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заболел коронавирусом, но уже идёт на поправку."Была высокая температура, за 38, меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная - это позитивный ответ на лечение. Прогноз оптимистичный", - сказал он РИА Новости во вторник.
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общество, дмитрий киселев, коронавирус в россии
20:32 07.09.2021 (обновлено: 20:53 07.09.2021)
Киселев заболел COVID-19, идет на поправку
Телеведущего Дмитрия Киселева госпитализировали с COVID-19