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В Китае напомнили об "остром кинжале России, приставленном к горлу Европы"
В Китае напомнили об "остром кинжале России, приставленном к горлу Европы" - РИА Новости, 07.09.2021
В Китае напомнили об "остром кинжале России, приставленном к горлу Европы"
Страны — члены НАТО опасаются Калининграда, потому что он представляет собой "нож, приставленный к горлу Европы", пишет китайский портал Sina. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T10:38
2021-09-07T10:38
2021-09-07T12:06
безопасность
калининград
китай
балтийск
нато
с-400 «триумф»
искандер
искандер-м
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Страны — члены НАТО опасаются Калининграда, потому что он представляет собой "нож, приставленный к горлу Европы", пишет китайский портал Sina.Как отмечается в статье, если взглянуть на географическое положение этого небольшого эксклава, то складывается впечатление, будто он "зажат" между европейскими странами, однако на деле это не так. Наличие выхода к Балтийскому морю наделяет регион стратегической важностью, так как помогает сдерживать силы Североатлантического альянса.По мнению автора, модернизация военно-морской базы Балтийск позволит России размещать на ней атомные подводные лодки на долгосрочной основе, тогда как запущенные с них ракеты смогут легко покрыть основные европейские страны.Отдельное внимание уделяется размещенному в Калининграде комплексу "Искандер", который, как пишет издание, вызывает сильное беспокойство НАТО.Обозреватель также напомнил о ЗРК С-400 "Триумф", которые позволяют полностью контролировать воздушное пространство в регионе.Таким образом, он посоветовал США и НАТО прекратить оказывать давление на Россию, которая может использовать стратегическое положение Калининграда для реализации ответных мер.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210903/ucheniya-1748583849.html
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безопасность, калининград, китай, балтийск, нато, с-400 «триумф», искандер, искандер-м, россия
10:38 07.09.2021 (обновлено: 12:06 07.09.2021)
В Китае напомнили об "остром кинжале России, приставленном к горлу Европы"
Sina: стратегическое положение Калининграда представляет угрозу странам — членам НАТО