https://ria.ru/20210907/kinzhal-1748974783.html

В Китае напомнили об "остром кинжале России, приставленном к горлу Европы"

В Китае напомнили об "остром кинжале России, приставленном к горлу Европы" - РИА Новости, 07.09.2021

В Китае напомнили об "остром кинжале России, приставленном к горлу Европы"

Страны — члены НАТО опасаются Калининграда, потому что он представляет собой "нож, приставленный к горлу Европы", пишет китайский портал Sina. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T10:38

2021-09-07T10:38

2021-09-07T12:06

безопасность

калининград

китай

балтийск

нато

с-400 «триумф»

искандер

искандер-м

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Страны — члены НАТО опасаются Калининграда, потому что он представляет собой "нож, приставленный к горлу Европы", пишет китайский портал Sina.Как отмечается в статье, если взглянуть на географическое положение этого небольшого эксклава, то складывается впечатление, будто он "зажат" между европейскими странами, однако на деле это не так. Наличие выхода к Балтийскому морю наделяет регион стратегической важностью, так как помогает сдерживать силы Североатлантического альянса.По мнению автора, модернизация военно-морской базы Балтийск позволит России размещать на ней атомные подводные лодки на долгосрочной основе, тогда как запущенные с них ракеты смогут легко покрыть основные европейские страны.Отдельное внимание уделяется размещенному в Калининграде комплексу "Искандер", который, как пишет издание, вызывает сильное беспокойство НАТО.Обозреватель также напомнил о ЗРК С-400 "Триумф", которые позволяют полностью контролировать воздушное пространство в регионе.Таким образом, он посоветовал США и НАТО прекратить оказывать давление на Россию, которая может использовать стратегическое положение Калининграда для реализации ответных мер.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210903/ucheniya-1748583849.html

https://ria.ru/20210906/nato-1748817380.html

калининград

китай

балтийск

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безопасность, калининград, китай, балтийск, нато, с-400 «триумф», искандер, искандер-м, россия