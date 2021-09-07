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В Китае напомнили об "остром кинжале России, приставленном к горлу Европы"
В Китае напомнили об "остром кинжале России, приставленном к горлу Европы" - РИА Новости, 07.09.2021
В Китае напомнили об "остром кинжале России, приставленном к горлу Европы"
Страны — члены НАТО опасаются Калининграда, потому что он представляет собой "нож, приставленный к горлу Европы", пишет китайский портал Sina. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T10:38
2021-09-07T12:06
безопасность
калининград
китай
балтийск
нато
с-400 «триумф»
искандер
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Страны — члены НАТО опасаются Калининграда, потому что он представляет собой "нож, приставленный к горлу Европы", пишет китайский портал Sina.Как отмечается в статье, если взглянуть на географическое положение этого небольшого эксклава, то складывается впечатление, будто он "зажат" между европейскими странами, однако на деле это не так. Наличие выхода к Балтийскому морю наделяет регион стратегической важностью, так как помогает сдерживать силы Североатлантического альянса.По мнению автора, модернизация военно-морской базы Балтийск позволит России размещать на ней атомные подводные лодки на долгосрочной основе, тогда как запущенные с них ракеты смогут легко покрыть основные европейские страны.Отдельное внимание уделяется размещенному в Калининграде комплексу "Искандер", который, как пишет издание, вызывает сильное беспокойство НАТО.Обозреватель также напомнил о ЗРК С-400 "Триумф", которые позволяют полностью контролировать воздушное пространство в регионе.Таким образом, он посоветовал США и НАТО прекратить оказывать давление на Россию, которая может использовать стратегическое положение Калининграда для реализации ответных мер.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210903/ucheniya-1748583849.html
https://ria.ru/20210906/nato-1748817380.html
калининград
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безопасность, калининград, китай, балтийск, нато, с-400 «триумф», искандер, искандер-м, россия
10:38 07.09.2021 (обновлено: 12:06 07.09.2021)
 
В Китае напомнили об "остром кинжале России, приставленном к горлу Европы"

Sina: стратегическое положение Калининграда представляет угрозу странам — членам НАТО

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкБалтийск
Балтийск - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Страны — члены НАТО опасаются Калининграда, потому что он представляет собой "нож, приставленный к горлу Европы", пишет китайский портал Sina.
Как отмечается в статье, если взглянуть на географическое положение этого небольшого эксклава, то складывается впечатление, будто он "зажат" между европейскими странами, однако на деле это не так. Наличие выхода к Балтийскому морю наделяет регион стратегической важностью, так как помогает сдерживать силы Североатлантического альянса.
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По мнению автора, модернизация военно-морской базы Балтийск позволит России размещать на ней атомные подводные лодки на долгосрочной основе, тогда как запущенные с них ракеты смогут легко покрыть основные европейские страны.
Отдельное внимание уделяется размещенному в Калининграде комплексу "Искандер", который, как пишет издание, вызывает сильное беспокойство НАТО.
Обозреватель также напомнил о ЗРК С-400 "Триумф", которые позволяют полностью контролировать воздушное пространство в регионе.
Таким образом, он посоветовал США и НАТО прекратить оказывать давление на Россию, которая может использовать стратегическое положение Калининграда для реализации ответных мер.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Вчера, 09:49
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БезопасностьКалининградКитайБалтийскНАТОС-400 «Триумф»ИскандерИскандер-МРоссия
 
 
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