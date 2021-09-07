Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210907/khalatnost-1749025969.html
В Кузбассе возбудили уголовное дело о халатности после гибели школьниц
В Кузбассе возбудили уголовное дело о халатности после гибели школьниц - РИА Новости, 07.09.2021
В Кузбассе возбудили уголовное дело о халатности после гибели школьниц
После убийства двух девочек в Кузбассе, в котором признался ранее судимый мужчина, следователи открыли уголовное дело по статье "Халатность" против... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T14:40
2021-09-07T18:09
происшествия
кемерово
следственный комитет россии (ск рф)
россия
убийство школьниц в кузбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749010054_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_2edda7224b84fde23c42396cefca125c.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. После убийства двух девочек в Кузбассе, в котором признался ранее судимый мужчина, следователи открыли уголовное дело по статье "Халатность" против ответственных за административный надзор за освободившимися из заключения преступниками, сообщили в СК.В ведомстве пояснили, что после того, как подозреваемый отбыл предыдущий срок, он переехал в другой город и не встал на учет в органах профилактики.Две десятилетние школьницы в Киселевске накануне утром ушли в школу и пропали. В поисках участвовал весь личный состав полиции города.При просмотре съемок камер видеонаблюдения выяснилось, что похожие девочки в компании взрослого мужчины заходили в один из магазинов.Подозреваемого удалось найти и задержать. Им оказался 41-летний житель города Мыски Виктор Пестерников. В 2009-м суд приговорил его к десяти годам колонии за педофилию. После освобождения он дважды нарушал условия надзора.Мужчину отправили в СИЗО, он уже дал признательные показания. По его словам, сначала он изнасиловал школьниц, а затем задушил.По действующему законодательству, после того как осужденный по тяжким или особо тяжким статьям, рецидивист или совершивший умышленное преступление против несовершеннолетнего, освобождается из заключения, за ним устанавливается административный надзор.Таких людей могут обязать отмечаться в полиции, находиться дома в определенное время, запретить посещать общественные места или назначить другие меры.
https://ria.ru/20210907/mesto-1748997671.html
кемерово
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Работа следователей на месте обнаружения тел школьниц в Кузбассе
СК показал кадры с задержанным кузбассцем, подозреваемым в убийстве двух школьниц, а также видео с места обнаружения тел девочек.
2021-09-07T14:40
true
PT0M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749010054_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_8dd45e910b25d646dd573d7ea56a4821.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, кемерово, следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство школьниц в кузбассе
14:40 07.09.2021 (обновлено: 18:09 07.09.2021)
 
В Кузбассе возбудили уголовное дело о халатности после гибели школьниц

СК открыл уголовное дело о халатности после убийства двух школьниц в Кузбассе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. После убийства двух девочек в Кузбассе, в котором признался ранее судимый мужчина, следователи открыли уголовное дело по статье "Халатность" против ответственных за административный надзор за освободившимися из заключения преступниками, сообщили в СК.
В ведомстве пояснили, что после того, как подозреваемый отбыл предыдущий срок, он переехал в другой город и не встал на учет в органах профилактики.
Кадр записи камеры видеонаблюдения
Вчера, 12:38
Опубликовано видео с места, где обнаружили тела двух школьниц в Кузбассе
Две десятилетние школьницы в Киселевске накануне утром ушли в школу и пропали. В поисках участвовал весь личный состав полиции города.
При просмотре съемок камер видеонаблюдения выяснилось, что похожие девочки в компании взрослого мужчины заходили в один из магазинов.
Подозреваемого удалось найти и задержать. Им оказался 41-летний житель города Мыски Виктор Пестерников. В 2009-м суд приговорил его к десяти годам колонии за педофилию. После освобождения он дважды нарушал условия надзора.
Мужчину отправили в СИЗО, он уже дал признательные показания. По его словам, сначала он изнасиловал школьниц, а затем задушил.
По действующему законодательству, после того как осужденный по тяжким или особо тяжким статьям, рецидивист или совершивший умышленное преступление против несовершеннолетнего, освобождается из заключения, за ним устанавливается административный надзор.
Таких людей могут обязать отмечаться в полиции, находиться дома в определенное время, запретить посещать общественные места или назначить другие меры.
 
ПроисшествияКемеровоСледственный комитет России (СК РФ)РоссияУбийство школьниц в Кузбассе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:53У острова Беринга произошло землетрясение магнитудой 5,4
05:40СМИ: США финансировали исследования коронавирусов в Китае
05:22Археолог-любитель обнаружил уникальные золотые сокровища возрастом 1500 лет
05:06Россиян предупредили о дальнейшем росте цен на автомобили в 2022 году
04:57В Мексике произошло сильное землетрясение
04:41При пожаре в Индонезии погибли по меньшей мере 40 человек
04:05ProPublica рассказала, в каких случаях WhatsApp дешифрует сообщения
03:56Источник сообщил об испытании сверхточного прицела для беспилотников
03:51Россияне рассказали о своих самых сильных страхах
03:44Госдеп обеспокоило отсутствие женщин в правительстве Афганистана
03:40Однокурсник девятилетней студентки МГУ пожаловался на ее отца
03:32Макфол предположил, как Россия может уничтожить НАТО
03:23Макфол рассказал о сторонниках идей Путина в США
03:15Россиянам объяснили, сколько денег нужно для счастья
03:14В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях потери обоняния при COVID-19
03:11Гордон предложил переименовать Украину в Россию-1
03:04Постпред России в Вене заявил о готовности вести диалог с США по СВПД
03:00Врач назвала способ избежать осенней депрессии в офисе
02:54CNN: CША помогли Киеву в операции против 33 россиян в Белоруссии
02:41В МЧС предупредили о возможных масштабных пожарах почти по всей России
Лента новостейМолния