https://ria.ru/20210907/khalatnost-1749025969.html

В Кузбассе возбудили уголовное дело о халатности после гибели школьниц

В Кузбассе возбудили уголовное дело о халатности после гибели школьниц - РИА Новости, 07.09.2021

В Кузбассе возбудили уголовное дело о халатности после гибели школьниц

После убийства двух девочек в Кузбассе, в котором признался ранее судимый мужчина, следователи открыли уголовное дело по статье "Халатность" против... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T14:40

2021-09-07T14:40

2021-09-07T18:09

происшествия

кемерово

следственный комитет россии (ск рф)

россия

убийство школьниц в кузбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749010054_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_2edda7224b84fde23c42396cefca125c.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. После убийства двух девочек в Кузбассе, в котором признался ранее судимый мужчина, следователи открыли уголовное дело по статье "Халатность" против ответственных за административный надзор за освободившимися из заключения преступниками, сообщили в СК.В ведомстве пояснили, что после того, как подозреваемый отбыл предыдущий срок, он переехал в другой город и не встал на учет в органах профилактики.Две десятилетние школьницы в Киселевске накануне утром ушли в школу и пропали. В поисках участвовал весь личный состав полиции города.При просмотре съемок камер видеонаблюдения выяснилось, что похожие девочки в компании взрослого мужчины заходили в один из магазинов.Подозреваемого удалось найти и задержать. Им оказался 41-летний житель города Мыски Виктор Пестерников. В 2009-м суд приговорил его к десяти годам колонии за педофилию. После освобождения он дважды нарушал условия надзора.Мужчину отправили в СИЗО, он уже дал признательные показания. По его словам, сначала он изнасиловал школьниц, а затем задушил.По действующему законодательству, после того как осужденный по тяжким или особо тяжким статьям, рецидивист или совершивший умышленное преступление против несовершеннолетнего, освобождается из заключения, за ним устанавливается административный надзор.Таких людей могут обязать отмечаться в полиции, находиться дома в определенное время, запретить посещать общественные места или назначить другие меры.

https://ria.ru/20210907/mesto-1748997671.html

кемерово

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Работа следователей на месте обнаружения тел школьниц в Кузбассе СК показал кадры с задержанным кузбассцем, подозреваемым в убийстве двух школьниц, а также видео с места обнаружения тел девочек. 2021-09-07T14:40 true PT0M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемерово, следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство школьниц в кузбассе