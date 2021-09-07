https://ria.ru/20210907/khabarovsk-1748994058.html

В Хабаровске заложили школу на 1,1 тысячи мест

В Хабаровске заложили школу на 1,1 тысячи мест - РИА Новости, 07.09.2021

В Хабаровске заложили школу на 1,1 тысячи мест

Школу заложили во вторник в Хабаровске, там смогут обучаться 1,1 тысячи детей, сдача в эксплуатацию намечена на конец 2023 года, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T12:16

2021-09-07T12:16

2021-09-07T12:16

хабаровский край

общество

хабаровск

газпромбанк

михаил дегтярев

дальний восток

владимир соловьев (телеведущий)

александр бугаев

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ХАБАРОВСК, 7 сен - РИА Новости. Школу заложили во вторник в Хабаровске, там смогут обучаться 1,1 тысячи детей, сдача в эксплуатацию намечена на конец 2023 года, сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.Глава региона вместе с первоклассниками Индустриального района заложил памятную капсулу в основание новой школы. Располагаться она будет в микрорайоне Строитель в границах улиц Вахова, Сысоева и переулка Зейского."Сегодня заложили школу на 1 100 мест. Ее ждали с 2009 года... В прошлом году я к этому "снаряду" подошел. Участок земли был: часть в краевой собственности, часть - в муниципальной, часть - в собственности третьих лиц. Мы его консолидировали весной в краевую собственность совместно с администрацией Хабаровска, и заявились вот на этот проект. Деньги дает АО "Газпромбанк", Минпросвещения РФ контролирует, правительство края - строит для Хабаровска новую школу", - сообщил Дегтярев в телеэфире журналисту Владимиру Соловьеву.Он уточнил, что школу планируется сдать до конца 2023 года. Это учреждение первое на Дальнем Востоке и одно из первых в стране будет построено по соглашению государственно-частного партнерства."В Хабаровске еще не было такой большой школы. Сейчас руководством страны огромное значение придается созданию материально-технической базы, ликвидации второй и третьей смен", - отметил на церемонии открытия новой стройки первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.По информации правительства региона, стоимость образовательного объекта вместе с проектно-изыскательскими работами – 1, 779 миллиарда рублей. Из общей суммы 1,08 миллиарда рублей выделит федеральный бюджет, 33 миллиона – краевой, 674,2 миллиона рублей – средства концессионера, соглашение с которым готовится к подписанию. С инвестором планируется рассчитаться за 10-15 лет.В новой школе микрорайона "Строитель" на площади в более 23 тысяч квадратных метров разместятся два образовательных блока. "Базовая школа" примет учеников первых - шестых классов. В блоке "Старшая школа", рассчитанном на седьмые - одиннадцатые классы, предусмотрены лаборатории физики, химии и биологии, мастерские для мальчиков с инструментальной комнатой и столярной, кабинет для обучения навыкам кройки и шитья, библиотека с медиатекой, книгохранилище, студия дизайна, издательский центр, школьная телестудия и класс робототехники. Проект также включает актовый зал на 500 мест, пищеблок с обеденным залом, медблок, физкультурно-спортивную зону. Школа сможет принимать детей с ограниченными физическими возможностями."По тому же методу мы подали заявку на строительство еще одной школы на 1 100 мест на улице Демьяна Бедного, и еще двух школ на 1 100 мест в районе микрорайона Ореховая сопка. Детей у нас много. У нас за полгода положительное сальдо - рождаемость растет. Количество первоклассников у нас в этом году 17,2 тысяч по краю, а по Хабаровску еще плюс 500 к прошлому году", - резюмировал глава региона.Как отметила министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова, для того, чтобы полностью исключить обучение детей во вторую смену в Хабаровске, потребуется построить десять подобных образовательных учреждений. Аналогичная проблема со второй сменой в Чегдомыне, там по программе запланировали в 2023-2024 годах построить новую школу.

https://ria.ru/20210907/zakony-1748954159.html

https://ria.ru/20210906/pravda-1748908704.html

https://ria.ru/20210906/koloniya-1748834128.html

хабаровск

дальний восток

россия

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общество, хабаровск, газпромбанк, михаил дегтярев, дальний восток, владимир соловьев (телеведущий), александр бугаев, россия