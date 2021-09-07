https://ria.ru/20210907/kaspiy-1749012374.html

Найденный на Каспии катер с туристами возьмут на буксир

Найденный на Каспии катер с туристами возьмут на буксир - РИА Новости, 07.09.2021

Найденный на Каспии катер с туристами возьмут на буксир

Спасательное судно вновь выдвинулось на помощь катеру, который вначале потерялся в Каспийском море, а теперь дрейфует из-за поломки двигателя, сообщает... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T15:47

2021-09-07T15:47

2021-09-07T15:47

туризм

астраханская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика дагестан

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каспийское море

туристы

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сен – РИА Новости. Спасательное судно вновь выдвинулось на помощь катеру, который вначале потерялся в Каспийском море, а теперь дрейфует из-за поломки двигателя, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области.Частный катер "Корвет-750-А", на котором находятся семь человек, в том числе трое детей, шел по маршруту Волгоград-Махачкала. После 3 сентября они перестали выходить на связь с родственниками. Спасатели Астраханской области и Дагестана организовали их поиск, и 6 сентября катер нашелся в районе острова Тюлений в Каспийском море. Туристы в медицинской помощи не нуждались, пояснив, что вынуждены были сделать остановку из-за плохой погоды, но никому об этом не сказали."Сегодня с наступлением благоприятных метеоусловий туристы начали движение по запланированному маршруту под визуальным контролем моряков-пограничников. Однако, пройдя одну милю, катер остановился и начал дрейфовать", – говорится в сообщении.Экипаж подошедшего пограничного катера "Мангуст" осмотрел двигатель и установил причину его поломки. "Для транспортировки прогулочного катера с туристами в порт из республики Дагестан вышло спасательное судно", – отмечается в сообщении.По данным Росморречфлота, погода в районе ухудшается, ветер скоростью 9-14 метров в секунду меняет направление с северного на восточный."В 12.00 мск из Махачкалы направлен буксир "Эпрон" (Каспийский филиал Морспасслужбы) для снятия людей либо оказания помощи судну. Пограничным катером судно будет выведено на глубину, позволяющую подойти к нему спасательному буксиру", – сообщает ведомство.

https://ria.ru/20210906/kater-1748808080.html

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астраханская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика дагестан, новости - туризм, каспийское море, туристы, туризм, россия, отдых на море