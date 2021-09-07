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Россиянам рассказали, почему банкомат может "съесть" карту
Россиянам рассказали, почему банкомат может "съесть" карту - РИА Новости, 07.09.2021
Россиянам рассказали, почему банкомат может "съесть" карту
Причин изъятия банковской карты банкоматом может быть несколько — неправильно введенный пин-код, блокировка карты самим банком, сбой в работе банкомата. Во всех РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T02:15
2021-09-07T02:15
общество
технологии
деньги
банкоматы
роскачество
банки
россия
игорь поздняков
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Причин изъятия банковской карты банкоматом может быть несколько — неправильно введенный пин-код, блокировка карты самим банком, сбой в работе банкомата. Во всех случаях не стоит паниковать и пытаться извлечь ее самостоятельно, рассказал агентству "Прайм" юрисконсульт отдела по защите прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.Нельзя и принимать помощь от посторонних граждан - не исключено, что это мошенники, которые пытаются вас обмануть. Если же банкомат не выдал деньги или выдал меньшую сумму, важно зафиксировать этот факт.Затем нужно обратиться в отделение банка и написать заявление с описанием ситуации. В срок до 30 календарных дней деньги должны вернуть, если данные инкассации подтвердят вашу версию случившегося.Если деньги списались с карты дважды, банк также должен провести расследование и вернуть вам их не позже, через семь дней. Продлить его до 120 дней могут, если операция показалась сотрудникам банка сомнительной, заключил он.
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общество, технологии, деньги, банкоматы, роскачество, банки, россия, игорь поздняков
02:15 07.09.2021
 

Россиянам рассказали, почему банкомат может "съесть" карту

© Flickr / Leonardo Franko Банкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© Flickr / Leonardo Franko
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Причин изъятия банковской карты банкоматом может быть несколько — неправильно введенный пин-код, блокировка карты самим банком, сбой в работе банкомата. Во всех случаях не стоит паниковать и пытаться извлечь ее самостоятельно, рассказал агентству "Прайм" юрисконсульт отдела по защите прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
Нельзя и принимать помощь от посторонних граждан - не исключено, что это мошенники, которые пытаются вас обмануть. Если же банкомат не выдал деньги или выдал меньшую сумму, важно зафиксировать этот факт.
"Обязательно записать адрес и номер банкомата, запомнить время снятия и дату, а также сумму, которую вы вводили и которую получили. И сохранить чек, если банкомат его выдал", — указал Поздняков.
Затем нужно обратиться в отделение банка и написать заявление с описанием ситуации. В срок до 30 календарных дней деньги должны вернуть, если данные инкассации подтвердят вашу версию случившегося.
Если деньги списались с карты дважды, банк также должен провести расследование и вернуть вам их не позже, через семь дней. Продлить его до 120 дней могут, если операция показалась сотрудникам банка сомнительной, заключил он.
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ОбществоТехнологииДеньгиБанкоматыРоскачествоБанкиРоссияИгорь Поздняков
 
 
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