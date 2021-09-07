https://ria.ru/20210907/karta-1748947291.html

Россиянам рассказали, почему банкомат может "съесть" карту

Россиянам рассказали, почему банкомат может "съесть" карту - РИА Новости, 07.09.2021

Россиянам рассказали, почему банкомат может "съесть" карту

Причин изъятия банковской карты банкоматом может быть несколько — неправильно введенный пин-код, блокировка карты самим банком, сбой в работе банкомата. Во всех РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T02:15

2021-09-07T02:15

2021-09-07T02:15

общество

технологии

деньги

банкоматы

роскачество

банки

россия

игорь поздняков

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Причин изъятия банковской карты банкоматом может быть несколько — неправильно введенный пин-код, блокировка карты самим банком, сбой в работе банкомата. Во всех случаях не стоит паниковать и пытаться извлечь ее самостоятельно, рассказал агентству "Прайм" юрисконсульт отдела по защите прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.Нельзя и принимать помощь от посторонних граждан - не исключено, что это мошенники, которые пытаются вас обмануть. Если же банкомат не выдал деньги или выдал меньшую сумму, важно зафиксировать этот факт.Затем нужно обратиться в отделение банка и написать заявление с описанием ситуации. В срок до 30 календарных дней деньги должны вернуть, если данные инкассации подтвердят вашу версию случившегося.Если деньги списались с карты дважды, банк также должен провести расследование и вернуть вам их не позже, через семь дней. Продлить его до 120 дней могут, если операция показалась сотрудникам банка сомнительной, заключил он.

https://ria.ru/20210724/kredit-1742666033.html

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общество, технологии, деньги, банкоматы, роскачество, банки, россия, игорь поздняков