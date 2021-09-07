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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210907/kapremont-1748980058.html
Капремонт почти 14 тысяч домов провели в Подмосковье с 2017 года
Капремонт почти 14 тысяч домов провели в Подмосковье с 2017 года - РИА Новости, 07.09.2021
Капремонт почти 14 тысяч домов провели в Подмосковье с 2017 года
Капитальный ремонт почти 14 тысяч домов провели в Московской области с 2017 года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T11:03
2021-09-07T11:03
новости подмосковья
видное
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Капитальный ремонт почти 14 тысяч домов провели в Московской области с 2017 года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья."Начиная с 2017 года, мы капитально отремонтировали 13,7 тысяч домов, а также заменили 11,6 тысяч лифтов", - приводятся слова главы ведомства Антона Велиховского.Также в релизе отмечается, что за время действия программы преобразилось 57 общественных территорий в 37 районах Подмосковья. В общей сложности капремонт проведен в 300 домах, затронув более полумиллиона жителей. Изменение облика произошло в Лосино-Петровском, Видном и других муниципалитетах региона.
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видное, лосино-петровский, московская область (подмосковье)
11:03 07.09.2021
 

Капремонт почти 14 тысяч домов провели в Подмосковье с 2017 года

© МосжилинспекцияРемонт подъезда на востоке Москвы
Ремонт подъезда на востоке Москвы
© Мосжилинспекция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Капитальный ремонт почти 14 тысяч домов провели в Московской области с 2017 года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
"Начиная с 2017 года, мы капитально отремонтировали 13,7 тысяч домов, а также заменили 11,6 тысяч лифтов", - приводятся слова главы ведомства Антона Велиховского.
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Также в релизе отмечается, что за время действия программы преобразилось 57 общественных территорий в 37 районах Подмосковья. В общей сложности капремонт проведен в 300 домах, затронув более полумиллиона жителей. Изменение облика произошло в Лосино-Петровском, Видном и других муниципалитетах региона.
 
Новости ПодмосковьяВидноеЛосино-ПетровскийМосковская область (Подмосковье)
 
 
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