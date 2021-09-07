https://ria.ru/20210907/kamni-1748954031.html

В премьера Канады бросили камни

В премьера Канады бросили камни - РИА Новости, 07.09.2021

В премьера Канады бросили камни

Протестующие бросили горсть мелких камней в премьер-министра Канады Джастина Трюдо, сообщает местный телеканал CBC. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T05:21

2021-09-07T05:21

2021-09-07T05:21

в мире

канада

джастин трюдо

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Протестующие бросили горсть мелких камней в премьер-министра Канады Джастина Трюдо, сообщает местный телеканал CBC.Отмечается, что инцидент произошел после предвыборного митинга, когда Трюдо собирался забраться в автобус. Премьера окружили протестующие, из толпы в него полетела горсть гравия.По словам Трюдо, он не пострадал.Согласно телеканалу, это не первый митинг лидера Либеральной партии, который сопровождается протестами. Ранее один из митингов пришлось отменить из-за протестов.Согласно телеканалу Global News, кидавшие гравий люди протестовали против вакцинации от коронавируса.Канада планирует провести 20 сентября досрочные парламентские выборы.

https://ria.ru/20100223/210436783.html

канада

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в мире, канада, джастин трюдо