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В премьера Канады бросили камни
В премьера Канады бросили камни - РИА Новости, 07.09.2021
В премьера Канады бросили камни
Протестующие бросили горсть мелких камней в премьер-министра Канады Джастина Трюдо, сообщает местный телеканал CBC. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T05:21
2021-09-07T05:21
в мире
канада
джастин трюдо
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Протестующие бросили горсть мелких камней в премьер-министра Канады Джастина Трюдо, сообщает местный телеканал CBC.Отмечается, что инцидент произошел после предвыборного митинга, когда Трюдо собирался забраться в автобус. Премьера окружили протестующие, из толпы в него полетела горсть гравия.По словам Трюдо, он не пострадал.Согласно телеканалу, это не первый митинг лидера Либеральной партии, который сопровождается протестами. Ранее один из митингов пришлось отменить из-за протестов.Согласно телеканалу Global News, кидавшие гравий люди протестовали против вакцинации от коронавируса.Канада планирует провести 20 сентября досрочные парламентские выборы.
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в мире, канада, джастин трюдо
05:21 07.09.2021
 
В премьера Канады бросили камни

Протестующие бросили горсть мелких камней в премьер-министра Канады Джастина Трюдо

© AP Photo / Jack TaylorПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© AP Photo / Jack Taylor
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Протестующие бросили горсть мелких камней в премьер-министра Канады Джастина Трюдо, сообщает местный телеканал CBC.
Отмечается, что инцидент произошел после предвыборного митинга, когда Трюдо собирался забраться в автобус. Премьера окружили протестующие, из толпы в него полетела горсть гравия.
По словам Трюдо, он не пострадал.
Согласно телеканалу, это не первый митинг лидера Либеральной партии, который сопровождается протестами. Ранее один из митингов пришлось отменить из-за протестов.
Согласно телеканалу Global News, кидавшие гравий люди протестовали против вакцинации от коронавируса.
Канада планирует провести 20 сентября досрочные парламентские выборы.
Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архив. - РИА Новости, 1920, 23.02.2010
23 февраля 2010, 03:32
Неизвестный в Севилье кинул ботинок в турецкого премьера ЭрдоганаКогда премьер-министр Турции Тайип Эрдоган, находящийся в Испании с официальным визитом, садился в автомобиль, чтобы отправиться в аэропорт столицы Андалусии, неизвестный кинул в него ботинок с криком "Да здравствует Курдистан!".
 
В миреКанадаДжастин Трюдо
 
 
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