В премьера Канады бросили камни
Протестующие бросили горсть мелких камней в премьер-министра Канады Джастина Трюдо
© AP Photo / Jack TaylorПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
© AP Photo / Jack Taylor
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Протестующие бросили горсть мелких камней в премьер-министра Канады Джастина Трюдо, сообщает местный телеканал CBC.
Отмечается, что инцидент произошел после предвыборного митинга, когда Трюдо собирался забраться в автобус. Премьера окружили протестующие, из толпы в него полетела горсть гравия.
По словам Трюдо, он не пострадал.
Согласно телеканалу, это не первый митинг лидера Либеральной партии, который сопровождается протестами. Ранее один из митингов пришлось отменить из-за протестов.
Согласно телеканалу Global News, кидавшие гравий люди протестовали против вакцинации от коронавируса.
Канада планирует провести 20 сентября досрочные парламентские выборы.
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