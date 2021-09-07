https://ria.ru/20210907/izmeneniya-1748963406.html

Водителей предупредили о новых типах камер на дорогах

Водителей предупредили о новых типах камер на дорогах - РИА Новости, 07.09.2021

Водителей предупредили о новых типах камер на дорогах

В Москве установят 500 дорожных камер, которые будут отслеживать наличие ОСАГО и техосмотра у автомобилистов. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на сайт... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T09:03

2021-09-07T09:03

2021-09-07T11:57

общество

москва

осаго

центр организации дорожного движения (цодд)

анатолий миронов (адвокат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/08/1592343366_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_d345fa299be9cace61c374d95cfdd68f.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Москве установят 500 дорожных камер, которые будут отслеживать наличие ОСАГО и техосмотра у автомобилистов. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на сайт столичного ЦОДД.Помимо стандартных функций, новые комплексы будут выявлять нарушения среди мотоциклистов, а именно — опасные маневры между полосами и несоблюдение правил ношения шлемов.Кроме того, камеры смогут проверять соблюдение правил парковки и фиксировать поворот или разворот не из крайнего ряда. Нововведение также поможет выявлять нарушения при перевозке грузов и правил буксировки, добавили в ЦОДД.Для реализации этой инициативы ЦОДД Москвы объявил тендер, на который выделили 3,27 миллиарда рублей.Ранее заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов допустил, что в ближайшей перспективе наказание за езду без ходовых огней и ближнего света будет назначаться автоматически.

https://ria.ru/20210827/shtraf-1747564936.html

https://ria.ru/20210831/shtraf-1747912306.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, осаго, центр организации дорожного движения (цодд), анатолий миронов (адвокат)