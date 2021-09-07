https://ria.ru/20210907/izmeneniya-1748963406.html
Водителей предупредили о новых типах камер на дорогах
Водителей предупредили о новых типах камер на дорогах - РИА Новости, 07.09.2021
Водителей предупредили о новых типах камер на дорогах
В Москве установят 500 дорожных камер, которые будут отслеживать наличие ОСАГО и техосмотра у автомобилистов. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на сайт... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T09:03
2021-09-07T09:03
2021-09-07T11:57
общество
москва
осаго
центр организации дорожного движения (цодд)
анатолий миронов (адвокат)
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Москве установят 500 дорожных камер, которые будут отслеживать наличие ОСАГО и техосмотра у автомобилистов. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на сайт столичного ЦОДД.Помимо стандартных функций, новые комплексы будут выявлять нарушения среди мотоциклистов, а именно — опасные маневры между полосами и несоблюдение правил ношения шлемов.Кроме того, камеры смогут проверять соблюдение правил парковки и фиксировать поворот или разворот не из крайнего ряда. Нововведение также поможет выявлять нарушения при перевозке грузов и правил буксировки, добавили в ЦОДД.Для реализации этой инициативы ЦОДД Москвы объявил тендер, на который выделили 3,27 миллиарда рублей.Ранее заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов допустил, что в ближайшей перспективе наказание за езду без ходовых огней и ближнего света будет назначаться автоматически.
https://ria.ru/20210827/shtraf-1747564936.html
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общество, москва, осаго, центр организации дорожного движения (цодд), анатолий миронов (адвокат)
09:03 07.09.2021 (обновлено: 11:57 07.09.2021)
Водителей предупредили о новых типах камер на дорогах
ЦОДД: новые камеры в Москве будут отслеживать наличие ОСАГО и техосмотра у автомобилистов