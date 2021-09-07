https://ria.ru/20210907/it-1749060224.html

Минцифры разъяснило использование налоговых льгот для IT-компаний

Минцифры разъяснило использование налоговых льгот для IT-компаний - РИА Новости, 07.09.2021

Минцифры разъяснило использование налоговых льгот для IT-компаний

Минцифры РФ опубликовало на своем сайте разъяснения по использованию налоговых льгот для IT-компаний, подготовленные рабочей группой с участием представителей... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T17:45

2021-09-07T17:45

2021-09-07T17:45

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максим паршин

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Минцифры РФ опубликовало на своем сайте разъяснения по использованию налоговых льгот для IT-компаний, подготовленные рабочей группой с участием представителей отрасли, сообщает пресс-служба министерства."Наша задача как регулятора сделать использование налоговых льгот максимально эффективным и снять возможные вопросы по их применению. Для этого мы сформировали рабочую группу из тех представителей IT-компаний, которые непосредственно на практике сталкиваются с вопросами применения этих мер поддержки", - отметил замглавы Минцифры Максим Паршин, слова которого приводятся в сообщении.Опубликованные министерством документы "раскрывают содержание терминов, которые используются в законодательстве для описания деятельности IT-компаний (в частности, услуг по адаптации, модификации, установке, тестированию и сопровождению)", отмечают в Минцифры. По словам Паршина, налоговым маневром воспользовались около 6 тысяч IT-компаний.Президент РФ Владимир Путин в конце июля 2020 года подписал закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли и упрощении порядка признания физлиц налоговыми резидентами РФ. Он предусматривает бессрочное снижение ставки налога на прибыль для компаний сферы информтехнологий до 3% с 20%, существенное сокращение нагрузки на фонд оплаты труда и снижение ставки страховых взносов бессрочно до 7,6% с 14%.

https://ria.ru/20210906/it-1748860291.html

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технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максим паршин